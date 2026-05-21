Премиера на българска копродукция в състезателната програма на Кан

В предпоследния ден на фестивала в Кан ще се състои официалната премиера на филма „Мечтаното приключение“. Копродукцията между Германия, Франция, България и Австрия е заснета изцяло у нас в района на Свиленград с български непрофесионални актьори и предимно български снимачен екип.

Снимка: Мирамар Филм

Състезателната програма в Кан е най-престижната фестивална селекция в света. За първи път от 1974 г. филм на български език ще се прожектира в голямата зала на Фестивалния дворец.

„Мечтаното приключение“ разказва за успешния археолог Веска, която след години отсъствие се връща за разкопки край кулата Букелон в родния си Свиленград. Сближава се със свой стар познат Саид и постепенно навлиза в сенчести кръгове, от които Саид навремето се е измъкнал. Тя научава за престъпните връзки, които се крият под повърхността на този на пръв поглед обикновен град. Когато миналото започва да я притиска, Веска е принудена да се изправи пред истината за града и преживяванията си.

„Мечтаното приключение“ е втори игрален филм, който Валеска Гризебах прави в България. През 2016 г. тя снима „Уестърн“ в района на Гоце Делчев. С годините връзката ѝ с България все повече се засилва, тя започва да учи български и се заема с проучване в района на Свиленград, където решава да заснеме следващия си филм. Следват безбройни срещи с най-различни хора, които разказват своите истории, разкриват мирогледа си и постепенно се оформя сюжета на „Мечтаното приключение“.

„Отправната точка за този филм бяха срещите ми с хора от моето поколение, преживели политическите промени в България през 1989 г. Те ми показаха колко дълбоко ни свързва този повратен момент в историята на Европа — и в същото време ни разделя чрез коренно различните преживявания, които имахме в годините след това“.

Продуцент от българска страна е „Мирамар филм“ („Дзифт“, „LOVE.NET”, „Вездесъщият“ и сериалите „Порталът“, „Тревожност“, „Ком-Емине“). Продукцията е подкрепена от Национален филмов център.

В главните роли са Яна Радева и Сюлейман Летифов, участват още Стойчо Костадинов, Николай Шекерджиев, Денислава Йорданова, Тиана Георгиева, Христо Руменов, Алексей Руменов. Това е първа роля в киното за всички тях, с изключение на Сюлейман Летифов, който е откритие на Валеска Гризебах още от филма „Уестърн“.

Сред българите на ключови художествени позиции във филма са Сабина Христова (художник), Ека Бичинашвили (художник костюми), Момчил Божков (звукозапис на терен), Атанас Чолаков (звуков дизайн), Маргарита Кудрина (кастинг режисьор).

За Валеска Гризебах и продуцентския екип е изключително важно всички актьори и главни участници във филма да присъстват лично на премиерата. В продължение на месец се подготвя участието на над 20 български представители в делегацията на филма.

Участието на българския екип на премиерата в Кан е подкрепено от Национален филмов център и Министерство на културата.