Народният театър обяви традиционната си кампания за билети по 5 евро

21 Май, 2026 09:22 540 3

От 21 до 24 май публиката ще може да закупи намалените билети на касите на театъра

Снимка: Народен театър
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

В навечерието на най-светлия български празник – 24 май (Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност), Народен театър „Иван Вазов“ за пета поредна година обявява традиционната си кампания с намалени билети. С мисията да направи театралното изкуство още по-достъпно за българската публика, първата ни сцена отново предлага изключителни преференциални цени за представленията до края на театралния сезон, съобщават от Народния театър.

Билети на цена от 5 евро за всички представления на Народния театър до края на творческия сезон 2025/2026 и от 10 евро за гостуващите спектакли ще могат да бъдат закупени в периода от 21 до 24 май. Билети на преференциални цени се продават единствено на касите на Народния театър. Инициативата, превърнала се в изключително очаквана традиция за почитателите на изкуството у нас, е израз на разбирането на Народния театър, че културата трябва да бъде достъпна за всеки. В празничните дни театърът подава ръка на своята вярна публика, като премахва финансовите бариери пред срещата със сцената.

„Тази кампания е нашият начин да благодарим на публиката и да отпразнуваме заедно българската духовност. За нас 24 май не е просто дата в календара, а символ на светлината, която изкуството ни дава, и голямата ни цел е тази светлина да влезе в сърцата на колкото се може повече българи“, споделя директорът на Народния театър Васил Василев.

Касите на Народния театър очакват своите посетители от утре, 21 май, до самия празничен 24 май, като работното им време ще бъде от 9:30 до 19:30 ч. (на 21 и 22 май) и от 11:30 до 19:30 ч. (на 23 и 24 май). Програмата на театъра можете да видите на сайта: https://nationaltheatre.bg/bg/programa.


  • 1 иван костов

    3 0 Отговор
    Този театър вече не е народен, а соросоиден и българофобски! Да си го гледат педофилите!👎👎👎

    10:16 21.05.2026

  • 2 Хмм

    1 0 Отговор
    чак пък кампания, билет в театъра на Шекспир в Лондон струва 5 паунда без да е специална кампания

    10:45 21.05.2026

  • 3 Не че нещо но колкото са по скъпи толко

    1 0 Отговор
    По малко хора ще си купуват
    В бг стандарта е такъв

    10:52 21.05.2026