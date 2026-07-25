Общинските съветници във Варна не одобриха рекордните хонорари на DARA и Папи Ханс за празника на града

Членовете на комисията по финанси отхвърлиха план-сметката за празничния концерт за празник на града на обща стойност близо 160 000 евро. План-сметката за празничния концерт по случай Деня на Варна на обща стойност 153 420 евро не беше одобрена от комисията „Финанси и бюджет“ към Общинския съвет в морската столица, предава Телеграф.

Основният мотив за отрицателния вот бяха високите възнаграждения, предвидени за двама от основните изпълнители в програмата. От представената разбивка става ясно, че за певицата Дарина Йотова - DARA заедно с балет от шестима танцьори са предвидени 42 000 евро, а за Папи Ханс – 36 000 евро.

Същевременно за група Innerglow са заложени 5000 евро и 2 500 евро – за The Center World. Общински съветници поставиха под съмнение размера на поисканите хонорари. В зала „Пленарна“ беше посочено, че според направена справка до спечелването на „Евровизия“ хонорарът на DARA е бил между 10 000 и 15 000 лева.

Участията на Папи Ханс в градски празници и общински събития са били в диапазона между 5 000 и 10 000 лева. При корпоративните събития възнагражденията на изпълнителите са били между 10 000 и 20 000 лева, което също е значително под заложените в настоящата план-сметка суми, коментираха съветници. Освен хонорарите за артистите, в бюджета са включени и значителни средства за техническото обезпечаване на концерта. Предвидени са 17 040 евро за сценично осветление, 16 850 евро за LED екрани, както и разходи за озвучаване, охрана, медицинско обслужване, авторски права, логистика и изхранване на артистите.

Детайлната разбивка на разходите беше представена, след като миналия месец Общинският съвет отказа да отпусне първоначално поисканите от администрацията 160 хил. евро. Отказът беше аргументиран с това, че се искат публични средства без конкретна програма и без разписани разходи. Съветници заявиха, че очакват до заседанието на Общинския съвет на 30 юли 2026 г. администрацията да внесе преработено предложение с реалистична финансова рамка. Според тях е необходимо да бъде представена цялостна план-сметка за празника на Варна, както и възможни алтернативи за провеждането на празничния концерт до Пантеона. Съветниците бяха категорични, че Варна трябва да има празничен концерт, но не за сметка на необосновано високи разходи.

В същото време от МУЗИКАУТОР призоваха с нарочно писмо Община Варна незабавно да преустанови практиката да организира или финансира музикални събития, без предварително да са уредени авторските права за използваните музикални произведения. Проверка на организацията показва, че през 2026 г. чрез двете сесии на Общинския културен фонд са финансирани 57 проекта с музикално съдържание, за които към момента няма сключени договори с МУЗИКАУТОР за използване на произведения от представлявания от него репертоар и няма данни, че бенефициерите са спазили законовата разпоредба. Наред с това общината организира или подпомага редица прояви в града, за които също липсват уредени права.

„Авторското право не е административна формалност, която може да бъде уредена след провеждането на едно събитие. Законът изисква разрешението за използване на музикалните произведения да бъде получено предварително. Това е основно право на авторите и задължение на всеки организатор, включително на публичните институции“, заяви Иван Димитров, изпълнителен директор на МУЗИКАУТОР.