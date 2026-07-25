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Общинските съветници във Варна не одобриха рекордните хонорари на DARA и Папи Ханс за празника на града

Общинските съветници във Варна не одобриха рекордните хонорари на DARA и Папи Ханс за празника на града

25 Юли, 2026 09:47 780 20

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Преди победата си на Евровизия варненската звезда взимала в пъти по-малки хонорари

Общинските съветници във Варна не одобриха рекордните хонорари на DARA и Папи Ханс за празника на града - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Членовете на комисията по финанси отхвърлиха план-сметката за празничния концерт за празник на града на обща стойност близо 160 000 евро. План-сметката за празничния концерт по случай Деня на Варна на обща стойност 153 420 евро не беше одобрена от комисията „Финанси и бюджет“ към Общинския съвет в морската столица, предава Телеграф.

Основният мотив за отрицателния вот бяха високите възнаграждения, предвидени за двама от основните изпълнители в програмата. От представената разбивка става ясно, че за певицата Дарина Йотова - DARA заедно с балет от шестима танцьори са предвидени 42 000 евро, а за Папи Ханс – 36 000 евро.

Същевременно за група Innerglow са заложени 5000 евро и 2 500 евро – за The Center World. Общински съветници поставиха под съмнение размера на поисканите хонорари. В зала „Пленарна“ беше посочено, че според направена справка до спечелването на „Евровизия“ хонорарът на DARA е бил между 10 000 и 15 000 лева.

Участията на Папи Ханс в градски празници и общински събития са били в диапазона между 5 000 и 10 000 лева. При корпоративните събития възнагражденията на изпълнителите са били между 10 000 и 20 000 лева, което също е значително под заложените в настоящата план-сметка суми, коментираха съветници. Освен хонорарите за артистите, в бюджета са включени и значителни средства за техническото обезпечаване на концерта. Предвидени са 17 040 евро за сценично осветление, 16 850 евро за LED екрани, както и разходи за озвучаване, охрана, медицинско обслужване, авторски права, логистика и изхранване на артистите.

Детайлната разбивка на разходите беше представена, след като миналия месец Общинският съвет отказа да отпусне първоначално поисканите от администрацията 160 хил. евро. Отказът беше аргументиран с това, че се искат публични средства без конкретна програма и без разписани разходи. Съветници заявиха, че очакват до заседанието на Общинския съвет на 30 юли 2026 г. администрацията да внесе преработено предложение с реалистична финансова рамка. Според тях е необходимо да бъде представена цялостна план-сметка за празника на Варна, както и възможни алтернативи за провеждането на празничния концерт до Пантеона. Съветниците бяха категорични, че Варна трябва да има празничен концерт, но не за сметка на необосновано високи разходи.

В същото време от МУЗИКАУТОР призоваха с нарочно писмо Община Варна незабавно да преустанови практиката да организира или финансира музикални събития, без предварително да са уредени авторските права за използваните музикални произведения. Проверка на организацията показва, че през 2026 г. чрез двете сесии на Общинския културен фонд са финансирани 57 проекта с музикално съдържание, за които към момента няма сключени договори с МУЗИКАУТОР за използване на произведения от представлявания от него репертоар и няма данни, че бенефициерите са спазили законовата разпоредба. Наред с това общината организира или подпомага редица прояви в града, за които също липсват уредени права.

„Авторското право не е административна формалност, която може да бъде уредена след провеждането на едно събитие. Законът изисква разрешението за използване на музикалните произведения да бъде получено предварително. Това е основно право на авторите и задължение на всеки организатор, включително на публичните институции“, заяви Иван Димитров, изпълнителен директор на МУЗИКАУТОР.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Блажко Корумпето

    15 2 Отговор
    Мааaa им общинскосъветническа, провалиха ми поредната схемичка за блажене!

    09:49 25.07.2026

  • 2 пешо

    28 1 Отговор
    папи ханс ако е певец то аз съм космонавт

    09:49 25.07.2026

  • 3 Празника

    21 0 Отговор
    на Варна заслужава сериозно отношение,а не набедени "звезди".Лакомията им за лесни пари няма граници.Приветствам решението на общинарите от съотв.комисия!

    09:54 25.07.2026

  • 4 Пейо

    12 0 Отговор
    Ден година храни е работата.

    09:54 25.07.2026

  • 5 много ясно

    11 0 Отговор
    Като спечелиш политкоректен конкурс, хонорара скача многократно. Това е защото на певци, които немогат да пеят, им е по-трудно и трябва да се правят на маймуни за да залъгват публиката.

    09:54 25.07.2026

  • 6 Тик- Ток

    11 2 Отговор
    Няма край корупцията в блатото Варна

    09:57 25.07.2026

  • 7 Не щем

    15 0 Отговор
    Даваш луди пари за да те тероризират разни бездарници с гърлени човекоподобни звуци с безсмислени рими и , които те оприличават с музика. И без това по цял ден по десет пъти ги слушам по едно държавно радио, натрапени ни отгоре.

    Коментиран от #12

    10:00 25.07.2026

  • 8 Механик

    8 1 Отговор
    По принцип е нормално един певец да взема все повече след всяка една победна изява на някакъв конкурс. Това е заради "повишената квалификация" и отличната оценка.
    Но това се отнася само до конкурси където КАЧЕСТВЕНО жури оценява КАЧЕСТВЕНО изпълнение по КАЧЕСТЕВЕНИ критерии. В тоя род на мисли, Гейрувизия не е такъв конкурс, а журито и е (меко казано) мекокитково. Та в това отношение, тази набедената за дзвиздъ, не само че не трябва да получи нищо, ами и трябва да си плати за тоя концерт.
    БАН-ГА-РАН-ГАААААА! Да живее!

    10:05 25.07.2026

  • 9 160 бона за нищо

    4 0 Отговор
    Я един проектор и един DJ с малко ламБи за 3-4 000€ всичко и готово.И още 500€ за фойерверки.Арееее не ни къпете!За 3 песни толкова пара, че и за охрана пак пара куките кво правят зад храстите нали им плащаме.

    10:07 25.07.2026

  • 10 Поздравления,

    7 0 Отговор
    За тези Хора във Варна! Стига с това Фъш!

    10:08 25.07.2026

  • 11 баба ранга

    5 0 Отговор
    аман от стиснати общинари
    нема да им пеа мбангоранго на микрофони ако ме викат пак

    щехме с Папи Ханс да папнеме добри парици

    10:09 25.07.2026

  • 12 Механик

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Не щем":

    Докато даваш луди пари, за да слушаш нещо което не ти харесва и докато слушаш същото нещо по което и да е радио, ще ти натрапват бангаранги и дори ще те сочат с пръст, ако не ги харесваш.
    Оправданието "ама то все нещо трябва да се слуша/гледа" тука не минава.
    Щото то и все нещо трябва да се яде, ама не ядеш жабуняк от варненското езеро/

    10:09 25.07.2026

  • 13 Хмм

    5 0 Отговор
    да си пее на прайдовете из Европа, всеки ден има някъде прайд, решила да печели от родния си град, вместо да пее езплатно, срам!

    10:10 25.07.2026

  • 14 Алчност неземна

    5 0 Отговор
    42 000 цирея да излязат на задникаНаДара!!!!

    10:12 25.07.2026

  • 15 Костадинов

    3 0 Отговор
    Моите групи от Игнатиево и Максуда ще са къде къде по интересни

    10:12 25.07.2026

  • 16 Специалист

    5 0 Отговор
    А защо не пеят без пари.Ей така за благотворителност.Ние обикновенните хора как събираме капачки за кувьози.Може би на Дарина също ще и потрябва от нашите безплатни кувьози

    10:12 25.07.2026

  • 17 Емигрант

    1 2 Отговор
    Абе щом едно кафе струваше 3 лева, а сега струва 3 €, защо и те да не поискат повече? Пазарна икономика.

    10:13 25.07.2026

  • 18 Ферментирал Клоун с изтекъл срок

    2 0 Отговор
    Абе на мен милиарди ми подарявате, а тук се циг(пазаритр) за дребни центове!

    10:16 25.07.2026

  • 19 Бобе

    1 0 Отговор
    Световно известната Дара,за нея ли говорите?

    10:18 25.07.2026

  • 20 БезДара

    1 0 Отговор
    Да ходи да пее на прайда в София! Боклуци във Варна не щем!

    10:21 25.07.2026