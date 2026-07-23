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Васил Петров издава нов албум и тръгва на лятно турне “The Best”

Васил Петров издава нов албум и тръгва на лятно турне “The Best”

23 Юли, 2026 12:31 481 5

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Джаз звездата издава новия си албум „Symphony”

Васил Петров издава нов албум и тръгва на лятно турне “The Best” - 1
Снимки: EVROSound
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Един от най-обичаните и разпознаваеми български изпълнители – Васил Петров, наричан с основание Джентълмена на българската музикална сцена, ще зарадва публиката с нов албум „Symphony” и с поредица от впечатляващи летни концерти, които ще представят пиеси от новият му албум и най-доброто от неговия богат репертоар в мащабно симфонично звучене.

Албума „Symphony” събира българските хитове и авторска музика на Васил Петров, световни джаз, поп и рок класики, любима филмова музика и магията на родопския фолклор. Всички произведения ще прозвучат в специално създадени симфонични аранжименти, създадени от най-утвърдените аранжори – Ангел Заберски - Младши и Румен Бояджиев – младши. Албумът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по проект на ЕВРО БМ ЕООД.

Концертите „The Best of Васил Петров“, в които ще чуете част от пиесите от албума „Symphony”, са заедно с Врачанската филхармония под диригентството на маестро Христо Павлов.

Специален гост в концертите е световно признатата цигуларка Зорница Иларионова, която участва и в звукозаписите, наричана Златното момиче на цигулката, чието виртуозно изпълнение ще придаде още по-ярък блясък на музикалните спектакли. А джаз линията подкрепят музикантите Йордан Тоновски – пиано, Христо Минчев – бас и Александър Каменов – ударни.

Концертният тур ще премине през пет сцени:

· 17 август - Свети Влас, Амфитеатър „Арена“

· 18 август - Карнобат, НЧ „Димитър Полянов“

· 19 август - Поморие, пл. Св. Св. Кирил и Методий (по покана на Община Поморие)

· 20 август - Албена, открита сцена

· 21 август - Бургас, НХК – Вътрешен двор

Васил Петров издава нов албум и тръгва на лятно турне “The Best”

Концертите „The Best of Васил Петров“ съчетават елегантността на джаза, силата на симфоничната музика и красотата на българската песен с кадифения глас на България в една незабравима вечер.

Билетите ще откриете в мрежата на ивентим от от касите на залите.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Благой от СОФстрой

    3 1 Отговор
    И кой беше TOAaa!!!

    Коментиран от #2

    12:40 23.07.2026

  • 2 Щом не го знаеш

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Благой от СОФстрой":

    По добре не пиши да се излагаш
    Ами, научи се !!!

    12:42 23.07.2026

  • 3 Некой си ᕙ⁠(͡⁠°⁠‿⁠ ͡⁠°⁠)⁠ᕗ

    2 0 Отговор
    Аз ще пропусна турнето.

    13:13 23.07.2026

  • 4 НАЛИ

    1 0 Отговор
    С 20 песни , половината имитации.... цял живот - голям съм "изпълнител "...

    13:31 23.07.2026

  • 5 Пецата

    0 1 Отговор
    Музиката задължително требва да става за ракиа и салата разбираш ли вобще требва да си много прос да слушаш нещо дето не става за ракиа и салата 🤣

    13:55 23.07.2026