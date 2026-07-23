Васил Петров издава нов албум и тръгва на лятно турне “The Best”

Един от най-обичаните и разпознаваеми български изпълнители – Васил Петров, наричан с основание Джентълмена на българската музикална сцена, ще зарадва публиката с нов албум „Symphony” и с поредица от впечатляващи летни концерти, които ще представят пиеси от новият му албум и най-доброто от неговия богат репертоар в мащабно симфонично звучене.

Албума „Symphony” събира българските хитове и авторска музика на Васил Петров, световни джаз, поп и рок класики, любима филмова музика и магията на родопския фолклор. Всички произведения ще прозвучат в специално създадени симфонични аранжименти, създадени от най-утвърдените аранжори – Ангел Заберски - Младши и Румен Бояджиев – младши. Албумът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по проект на ЕВРО БМ ЕООД.

Концертите „The Best of Васил Петров“, в които ще чуете част от пиесите от албума „Symphony”, са заедно с Врачанската филхармония под диригентството на маестро Христо Павлов.

Специален гост в концертите е световно признатата цигуларка Зорница Иларионова, която участва и в звукозаписите, наричана Златното момиче на цигулката, чието виртуозно изпълнение ще придаде още по-ярък блясък на музикалните спектакли. А джаз линията подкрепят музикантите Йордан Тоновски – пиано, Христо Минчев – бас и Александър Каменов – ударни.

Концертният тур ще премине през пет сцени:

· 17 август - Свети Влас, Амфитеатър „Арена“

· 18 август - Карнобат, НЧ „Димитър Полянов“

· 19 август - Поморие, пл. Св. Св. Кирил и Методий (по покана на Община Поморие)

· 20 август - Албена, открита сцена

· 21 август - Бургас, НХК – Вътрешен двор

Концертите „The Best of Васил Петров“ съчетават елегантността на джаза, силата на симфоничната музика и красотата на българската песен с кадифения глас на България в една незабравима вечер.

Билетите ще откриете в мрежата на ивентим от от касите на залите.