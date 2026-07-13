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"Сподели хоризонта: Доведи млад човек на концерт!“

"Сподели хоризонта: Доведи млад човек на концерт!“

13 Юли, 2026 11:55, обновена 13 Юли, 2026 12:11 842

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Как работи кампанията в 3 лесни стъпки

"Сподели хоризонта: Доведи млад човек на концерт!“ - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Програмата на тазгодишния концерт ИЗВОРИ И ХОРИЗОНТИ е специално създадена с мисъл за младите хора – за техните търсения, енергия и бъдеще.

Тъй като изворите са традициите, а хоризонтите – утрешният ден, искаме да споделим тази енергия с колкото се може повече младежи и да им подарим това изживяване чрез специалната ни кампания „Сподели хоризонта: Доведи млад човек на концерт!“.

Как работи кампанията в 3 лесни стъпки:

Купете своя билет за концерта ИЗВОРИ И ХОРИЗОНТИ на 16 юли. 

Изпратете ни имейл на: [email protected], за да заявите, че ще дойдете с млад човек (на възраст между 13 и 25 години).  *Ако вие самите сте в тази възрастова група и искате да доведете приятел, правилото важи с пълна сила! 

Вземете безплатната покана на входа, където вашият млад спътник просто трябва да покаже документ за удостоверяване на възрастта (ученическа, студентска или лична карта). 

Важно: Подаряваме до 60 покани или до изчерпване на капацитета на залата. Повече подробности в първия коментар.

Побързайте, концертът ще бъде великолепен!
Нека заедно разширим хоризонтите пред младото поколение — споделете преживяването с тях!

Билети можете да купите ТУК

"Сподели хоризонта: Доведи млад човек на концерт!“


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