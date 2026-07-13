Програмата на тазгодишния концерт ИЗВОРИ И ХОРИЗОНТИ е специално създадена с мисъл за младите хора – за техните търсения, енергия и бъдеще.

Тъй като изворите са традициите, а хоризонтите – утрешният ден, искаме да споделим тази енергия с колкото се може повече младежи и да им подарим това изживяване чрез специалната ни кампания „Сподели хоризонта: Доведи млад човек на концерт!“.

Как работи кампанията в 3 лесни стъпки:

Купете своя билет за концерта ИЗВОРИ И ХОРИЗОНТИ на 16 юли.

Изпратете ни имейл на: [email protected], за да заявите, че ще дойдете с млад човек (на възраст между 13 и 25 години). *Ако вие самите сте в тази възрастова група и искате да доведете приятел, правилото важи с пълна сила!

Вземете безплатната покана на входа, където вашият млад спътник просто трябва да покаже документ за удостоверяване на възрастта (ученическа, студентска или лична карта).

Важно: Подаряваме до 60 покани или до изчерпване на капацитета на залата. Повече подробности в първия коментар.

Побързайте, концертът ще бъде великолепен!

Нека заедно разширим хоризонтите пред младото поколение — споделете преживяването с тях!

Билети можете да купите ТУК