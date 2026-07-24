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15 г. по-късно The Rasmus ще завръщат в София за концерт през март 2027 г.

15 г. по-късно The Rasmus ще завръщат в София за концерт през март 2027 г.

24 Юли, 2026 19:31 415 1

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  • нов албум

Рокаджиите включиха Балканите и Източна Европа в новото си европейско турне

15 г. по-късно The Rasmus ще завръщат в София за концерт през март 2027 г. - 1
Снимка: Eventim
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

The Rasmus ще имат концерт в София на 14 март 2027 г. в Joy Station. След издаването на новия албум Weirdo, финландската рок група обявява завръщането си в Източна Европа и на Балканите като част от европейско турне, съобщават организаторите, цитирани от БТА.

Припомнят, че това ще бъде първата изява на музикантите у нас след повече от 15 години, а публиката ще има възможност за първи път в региона да чуе на живо песни както от Weirdo, така и хитове като In the Shadows, First Day of My Life, Sail Away и Livin' in a World Without You.

„Албумът Weirdo намери силен отзвук сред нашите фенове. Той е за това да бъдеш приет такъв, какъвто си. Това се вижда и по време на концертите – много от феновете идват облечени така, че да покажат своята вътрешна странност. Атмосферата е невероятно забавна и обединяваща. Нямаме търпение отново да се срещнем с всички наши приятели, които не успяхме да видим при последното ни европейско турне", казва фронтменът Лаури Юльонен.

The Rasmus е създадена преди малко повече от 30 години, появява се на световната сцена с издаването на албума Dead Letters (2024). Има шест платинени и осем златни сертификата, милиони продадени албуми по целия свят и много концерти на живо.


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  • 1 Лаури

    0 0 Отговор
    е добър вокал

    20:15 24.07.2026