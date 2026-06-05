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Откриха изложба „Таш тепелер” в Созопол

Откриха изложба „Таш тепелер” в Созопол

5 Юни, 2026 21:11 379 6

  • созопол-
  • турско посолство-
  • изложба

Тя е част от „Турски ден“ в рамките на 15-ия Международен фестивал на франкофонията Soleil

Откриха изложба „Таш тепелер” в Созопол - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Като част от програмата, в Археологическия музей в Созопол беше открита изложбата „Таш тепелер“. Изложбата представя Гьобеклитепе и Карахантепе, които са сред най-важните археологически открития в човешката история.

На церемонията по откриването, Негово Превосходителство Мехмет Саит Уянък, посланик на Република Турция в София, заяви, че Созопол се е превърнал във важен културен център чрез този фестивал. Той също така подчерта, че „Турският ден“, организиран за втора година, се е превърнал в един от символите на приятелството и културното сътрудничество между Турция и България.

Посланик Уяник заяви, че откриването на Гьобеклитепе е променило хода на историята. Той отбеляза, че Гьобеклитепе, често описван като „нулевата точка на историята“, хвърля светлина върху 12 000-годишно наследство, което е важно не само за Турция, но и за цялото човечество. Посланик Уяник покани и български приятели да посетят Гьобеклитепе и Карахантепе.

Откриха изложба „Таш тепелер” в Созопол

По време на програмата Шафак Нергиз, преподавател в университета Къркларели, изнесе презентация за Гьобеклитепе и Карахантепе и информира участниците за проекта „Таш тепелер”.

Като част от „Турският ден“, обучители от Института за зрялост в Одрин представиха традиционното турско изкуство на мраморирането, известно като ебру, чрез семинар. Турските художнички Рафие Караджа и Хатидже Коркмаз също допринасят за семинарите, които ще продължат по време на фестивала.

В концерта, организиран с подкрепата на Института „Юнус Емре“, „Трио Анка“ представи на публиката селекция от изтъкнати произведения на турската музика. В рамките на събитието на гостите бяха предложени и дегустации от турската кухня.


Созопол / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    1 2 Отговор
    Ердоган каза едно време,че Туркие ще се върне в реални граници от 1877 год.нез една пушка да пукне.Факт.

    Коментиран от #3

    21:13 05.06.2026

  • 2 Правете изложби

    1 2 Отговор
    Геноцидът и етническото прочистване в Одринска Тракия (Източна Тракия) са исторически събития от 1913 г., при които османската армия и башибозук избиват между 50 000 и 60 000 българи, а над 250 000 са принудително прогонени от родните им места по време на Балканската и Междусъюзническата война

    21:15 05.06.2026

  • 3 .....

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Гьобеклитипе, къде се намира това?

    Коментиран от #5

    21:17 05.06.2026

  • 4 Правете изложби

    0 0 Отговор
    Турците грабят, убиват, опожаряват. Върху беззащитните българи се нахвърля и гръцкото население, което показва, че е имало предварителен сговор. Първият удар се стоварва върху най-видното по численост и благосъстояние българско село Булгаркьой. На 7 юли мъжете - на брой около 350, са изведени вън от селото и избити. Къщите са запалени и три дни разграбвани от башибозуци и мохаджири. Жените са обезчестени, а избягалите в горите наоколо - седмици преследвани и избивани. Над 1000 деца са отведени в Галиполи, прехвърлени в Мала Азия и предадени в турски семейства. Следват селата в Кешарска и Малгарска околия, Узункюприйско, Одринско, Лозенградско. Турски кавалерист признава: "Имахме заповед първо да грабим и запалваме, а след това да убиваме всички мъже." Керваните с десетки хиляди бежанци се отправят към старата граница.

    21:24 05.06.2026

  • 5 Петя

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от ".....":

    До границата със Сирия.Имаше такъв филм за тезе разкопки.

    Коментиран от #6

    21:28 05.06.2026

  • 6 .....

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Петя":

    Това е първия Стоунхендж от преди 10000 години, праисторическо. Добре че има нет да прочетем нещо.

    21:31 05.06.2026