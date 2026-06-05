Откриха изложба „Таш тепелер” в Созопол

Като част от програмата, в Археологическия музей в Созопол беше открита изложбата „Таш тепелер“. Изложбата представя Гьобеклитепе и Карахантепе, които са сред най-важните археологически открития в човешката история.

На церемонията по откриването, Негово Превосходителство Мехмет Саит Уянък, посланик на Република Турция в София, заяви, че Созопол се е превърнал във важен културен център чрез този фестивал. Той също така подчерта, че „Турският ден“, организиран за втора година, се е превърнал в един от символите на приятелството и културното сътрудничество между Турция и България.

Посланик Уяник заяви, че откриването на Гьобеклитепе е променило хода на историята. Той отбеляза, че Гьобеклитепе, често описван като „нулевата точка на историята“, хвърля светлина върху 12 000-годишно наследство, което е важно не само за Турция, но и за цялото човечество. Посланик Уяник покани и български приятели да посетят Гьобеклитепе и Карахантепе.

По време на програмата Шафак Нергиз, преподавател в университета Къркларели, изнесе презентация за Гьобеклитепе и Карахантепе и информира участниците за проекта „Таш тепелер”.

Като част от „Турският ден“, обучители от Института за зрялост в Одрин представиха традиционното турско изкуство на мраморирането, известно като ебру, чрез семинар. Турските художнички Рафие Караджа и Хатидже Коркмаз също допринасят за семинарите, които ще продължат по време на фестивала.

В концерта, организиран с подкрепата на Института „Юнус Емре“, „Трио Анка“ представи на публиката селекция от изтъкнати произведения на турската музика. В рамките на събитието на гостите бяха предложени и дегустации от турската кухня.