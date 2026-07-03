Созопол се приготвя за култура и изкуствата в рамките на фестивала Аполония 2026

И тази година Созопол ще се превърне в лятна културна столица на България с 42-рото издание на Празници на изкуствата „Аполония“, съобщават организаторите на фестивала.

От 27 август до 6 септември фестивалът ще събере на едно място най-доброто от българската музика, театър, литература, кино и изобразително изкуство. Организаторите вече са подготвили богата програма от изяви на едни от най-известните местни музиканти, актьори, режисьори, писатели, поети и художници. Пълната програма на Аполония 2026 може да бъде намерена на официалния сайт - www.apollonia.bg, а билетите за всички събития са в продажба в мрежата на Eventim. И тази година може да бъде закупен „златен билет“, който дава достъп до запазено място за всички събития. Цената на златния билет е 450 евро.

„Фестивалът е територия на свободния дух, където публиката се докосва и аплодира своите обичани изпълнители от всички поколения. А те доказват и защитават своя талант. Аполония е място на талантите, на мечтите и на идеите, които осъществяват! И на публиката, която обичат“, каза Маргарита Димитрова, изпълнителен директор на Фондация „Аполония“.

Официалното откриването на фестивала ще бъде на 27 август с концерт на Нина Николина и Ансамбъл Тракия. Сред музикалните изпълнители, които ще зарадват публиката, са също Камелия Тодорова, Живко Петров, Светлина Стоянова, Кирил Манолов, Мила Михова, Графа, Иво Димчев, Б.Т.Р., Васил Петров, Ангел Заберски, Д2 и много други. За трети път в програмата ще участва забележителният състав Концертмайсторите на Аполония. На сцената на Амфитеатър „Аполония“ отново ще излязат българските концертмайстори на едни от най-престижните оркестри в Европа и света - Светлин Русев, Николай Минчев, Румен Цветков, Гергана Гергова, Александър Сомов, Валя Дервенска и други.

Тази година, Аполония за пръв път организира майсторски клас на изтъкнатата цигуларка Албена Данаилова, която ще работи с талантливи млади музиканти от 30 август до 2 септември. Тогава ще се проведе и концерт на участниците, като част от програмата на фестивала. В допълнение, изтъкнатият режисьор Галин Стоев ще проведе от 2 до 6 септември своя майсторски клас за млади актьори и режисьори, продължавайки мисията на фестивала да подкрепя следващото поколение творци.

Както всяка година, художествените изложби на Аполония 2026 са изключително разнообразни. Всички те ще бъдат открити в Художествената галерия в Созопол на 27 август от 18:00 часа. Ценителите на изобразителното изкуство ще могат да се насладят на забележителните експозиции „Иван Милев. Като чайка“ и „Островите в нас“ на Художествена галерия Казанлък, както и на подбраните плакати от 12-о Международно триенале на сценичния плакат. Традиционно, своето място в програмата намира и вдъхновяващата „Изложба на дипломираните от НХА - Випуск 2026“. Проектите се допълват от визуалната кампания с важно екологично послание – изложбата „ПромениКартинката“.

В литературните вечери на Аполония 2026 са включени много талантливи и обичани автори като Рене Карабаш, Георги Тенев, Васил Попов, Георги Бърдаров, Радослав Бимбалов, Захари Карабашлиев, Валентин Славеев, Даниел Вълчев и много други.

Кинолюбителите ще имат възможност да видят селекция от нови български игрални и документални филми, между които „MADE IN EU“ на Стефан Командарев, „Рожден ден“ на режисьора Ивайло Пенчев, филмът „Брънч за начинаещи“ на Яна Титова и други.

В театралната програма на Празниците на изкуствата тази година са включени най-новите и интересни спектакли на Малък градски театър „Зад канала“, Театър 199, Младежки театър „Николай Бинев“, НАТФИЗ, Сатиричен театър „Алеко Константинов“ и други.

Празници на изкуствата Аполония 2026 се провеждат с медийната подкрепа на: БНТ, БНР, БТА, сп. Biograph, MIKA Magazine, сп. Manager, Dir.bg и Offnews.bg.

За Аполония:

Празници на изкуствата Аполония са най-големият, дългогодишен и мащабен арт фестивал в България. Негов организатор е Фондация Аполония, създадена през 1991 г. Първото издание на Фестивала се провежда през 1984 г. Ежегодно сцените на Аполония в Созопол привличат стотици артисти и хиляди любители на изкуството от България и света. Фестивалът има за цел да съхрани културните традиции, както и да подкрепи нови таланти в областта на всякакъв вид изкуства.