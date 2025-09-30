Новини
Култура »
Откриха конфискуван от Гестапо портрет на Зигмунд Фройд от 1936 година във Виена (СНИМКА)

Откриха конфискуван от Гестапо портрет на Зигмунд Фройд от 1936 година във Виена (СНИМКА)

30 Септември, 2025 18:58 565 2

  • зигмунд фройд-
  • фройд-
  • виена-
  • портрет-
  • картина-
  • музей-
  • оригинал

До сега се смяташе, че картината е копие, а оригиналът е изгубен

Откриха конфискуван от Гестапо портрет на Зигмунд Фройд от 1936 година във Виена (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Еврейският музей във Виена притежава оригинален портрет на Зигмунд Фройд, нарисуван от Вилхелм В. Крауз, съобщи австрийската информационна агенция АПА, цитирана от БТА.

До момента се смяташе, че това е копие на картината, а оригиналът, вероятно конфискуван от нацистите, е изчезнал. Оказва се, че „с голяма вероятност това е оригиналната картина от 1936 г.“, се казва в съобщение на частната фондация „Зигмунд Фройд“.

През 1936 г. Крауз рисува вече световноизвестния Фройд в неговата лятна резиденция в Гринцинг. Освен „оригинала“, който е купен от брата на Фройд - Александър, виенският портретист прави още две копия. След Аншлуса през 1938 г. Александър Фройд бяга през Швейцария във Великобритания и през 1940 г. емигрира в Торонто, Канада, където умира през 1943 г. В следвоенните години интензивното търсене на изгубените семейни ценности не води до успех, като последните следи от портрета са в една заповед на Гестапо за конфискация на цялото обзавеждане на Александър Фройд от 1940 г.

Портретът бе предложен за първи път на търг през 2006 г. във виенската аукционна къща „Кински“ от „австрийска частна колекция“, намираща се в САЩ. През 2019 г. картината бе отново предложена на същия търг и закупена за постоянната колекция на Еврейския музей във Виена със средства, събрани от приятелите на музея. Въпреки внимателната проверка тогава не беше установено дали творбата е оригиналната.

През 2025 г. кураторският екип на Музея на Зигмунд Фройд, по време на проучванията за изложбата „Случаят Фройд. Документи за несправедливостта“, открива снимка от апартамента на Александър Фройд, която досега не е била известна. На снимката се вижда оригиналният портрет, който изглежда съвпада с картината в Еврейския музей. Бернхард Брандщетер, ръководител на отдел „Модерно и съвременно изкуство“ в Доротеум Виена, бива привлечен като експерт и стига до заключението, че това „може да бъде само един и същ портрет“.

Оригиналният портрет на Фройд ще бъде показан от 24 октомври в специалната изложба на Еврейския музей във Виена, уточнява АПА.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тест

    2 2 Отговор
    Демек от руснаците според синьо жълтите. Или ако завалидъжд като не им харесва пак са руснаците

    19:11 30.09.2025

  • 2 ха ха

    2 0 Отговор
    всички войни тръгват от алчността на европейците , а дали е гестапо , кгб или цру са просто изпълнители на поръчки

    19:37 30.09.2025