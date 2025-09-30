Откриха конфискуван от Гестапо портрет на Зигмунд Фройд от 1936 година във Виена (СНИМКА)

Еврейският музей във Виена притежава оригинален портрет на Зигмунд Фройд, нарисуван от Вилхелм В. Крауз, съобщи австрийската информационна агенция АПА, цитирана от БТА.

До момента се смяташе, че това е копие на картината, а оригиналът, вероятно конфискуван от нацистите, е изчезнал. Оказва се, че „с голяма вероятност това е оригиналната картина от 1936 г.“, се казва в съобщение на частната фондация „Зигмунд Фройд“.

През 1936 г. Крауз рисува вече световноизвестния Фройд в неговата лятна резиденция в Гринцинг. Освен „оригинала“, който е купен от брата на Фройд - Александър, виенският портретист прави още две копия. След Аншлуса през 1938 г. Александър Фройд бяга през Швейцария във Великобритания и през 1940 г. емигрира в Торонто, Канада, където умира през 1943 г. В следвоенните години интензивното търсене на изгубените семейни ценности не води до успех, като последните следи от портрета са в една заповед на Гестапо за конфискация на цялото обзавеждане на Александър Фройд от 1940 г.

Портретът бе предложен за първи път на търг през 2006 г. във виенската аукционна къща „Кински“ от „австрийска частна колекция“, намираща се в САЩ. През 2019 г. картината бе отново предложена на същия търг и закупена за постоянната колекция на Еврейския музей във Виена със средства, събрани от приятелите на музея. Въпреки внимателната проверка тогава не беше установено дали творбата е оригиналната.

През 2025 г. кураторският екип на Музея на Зигмунд Фройд, по време на проучванията за изложбата „Случаят Фройд. Документи за несправедливостта“, открива снимка от апартамента на Александър Фройд, която досега не е била известна. На снимката се вижда оригиналният портрет, който изглежда съвпада с картината в Еврейския музей. Бернхард Брандщетер, ръководител на отдел „Модерно и съвременно изкуство“ в Доротеум Виена, бива привлечен като експерт и стига до заключението, че това „може да бъде само един и същ портрет“.

Оригиналният портрет на Фройд ще бъде показан от 24 октомври в специалната изложба на Еврейския музей във Виена, уточнява АПА.