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“Керана и Космонавтите” ще подгряват концерта на LP в София

“Керана и Космонавтите” ще подгряват концерта на LP в София

26 Юни, 2026 13:31 538 3

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Българската група ще изпълни най-големите си хитове преди шоуто на американската звезда на 9 август на Vidas Art Arena

“Керана и Космонавтите” ще подгряват концерта на LP в София - 1
Снимка: Facebook
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

“Керана и Космонавтите” се присъединяват към големия концерт на LP това лято, на 9 август на сцената на Vidas Art Arena. Концертът е част от европейското турне на американската звезда тази година.

Групата “Керана и Космонавтите” се появява съвсем неочаквано през 2019 г. Тогава петима напълно непознати, без никакви планове и намерения, освен да се забавляват, се обединяват около любовта си към музиката. Само няколко седмици след сформирането си, “Керана и Космонавтите” привличат огромен интерес към себе си с импровизираните си изпълнения. Популярността им бързо нараства и ги води до множество участия по концерти и фестивали в цялата страна, което трайно утвърждава присъствието им на българската сцена.

Освен вокалистката Керана Космос, в групата са още: Марио Николов (бас), Павел Видов (китара), Преслав Пеев (саксофон), Димитър Пенчев и Ивац Янков на барабани.

Със силното китарно присъствие и изразената брас секция, стилът на бандата е трудно да се опише с една дума. Тяхното звучене смесва стилове като рок, ска, реге, поп, диско и фолклорни елементи, водени от мощния глас на Керана, както и от въздействащите ѝ, но и закачливи текстове. Техните изпълнения на живо са още по-впечатляващи, благодарение на неспирната енергия на групата, силното сценично присъствие и близката им връзка с публиката.

Групата има зад гърба си два студийни албума - “Урса Майнър” (2021 г.) и “Октант” (2024 г.), като работят и по нова музика. Носители са на наградите на BG Radio за “Дебют” през 2021 г. и “Група на годината“ през 2023 г., както са и многократни носители на награди за некомерсиална музика. През годините са споделяли една сцена с артисти като Goran Bregovic, Ishtar, Black Eyed Peas, Dubioza kolektiv, S.A.R.S.

С добре познати песни на публиката “Керана и Космонавтите” ще подгреят предстоящия концерт на LP на 9 август на Vidas Art Arena.

Зад името на световноизвестния артист и автор на песни стоят над 3 милиарда стрийма и повече от 25 милиона месечни слушатели - резултат от две десетилетия музика, която не се вписва лесно в нищо познато и точно затова работи. Освен като солов артист, LP пише песни за Rihanna, Cher, Céline Dion и Christina Aguilera и създава музика, която улавя най-фините нюанси на човешките емоции - от любов и загуба до себеоткриване и вътрешна сила. Песента “Lost On You” изстрелва LP в топ класациите през 2015 г., а най-новият, седми студиен албум, “Love Lines” продължава линията на успешни парчета. Българската публика ще има възможността да чуе песни на LP както от новия албум “Love Lines”, така и утвърдени парчета като “Lost On You”, “Muddy Waters”, “Girls Go Wild” и “Recovery”.

Оставащи билети за събитието може да намерите в мрежата на Ticket Station на цени от 44 евро.

“Керана и Космонавтите” ще подгряват концерта на LP в София


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  • 1 Дали

    3 0 Отговор
    Някой космонавт си е паркирал ракетата в хангара на Керана, или са от тези, които "не могат такива неща да правят"?

    13:44 26.06.2026

  • 2 Сила

    3 2 Отговор
    Провинциални напъни ...тежка провинциална обремененост в съчетание с липса на талант , визия и излъчване !!!

    13:46 26.06.2026

  • 3 тиририрам

    0 0 Отговор
    Много желаещи ли има да гледат концерт на третополовата LP?

    14:30 26.06.2026