„Опера на върховете“ и „Сцена на върховете“ стартираха при голям интерес

Белоградчишките скали отново са величествен декор на едни от най-очакваните културни събития на лятото.

На 3 юли официално беше дадено началото на XI-ото издание на „Опера на върховете“ и второто издание на „Сцена на върховете“, които ще продължат до 5 септември.

Официални гости на откриването бяха кметът на Белоградчик, Боян Минков, Асен Христов - председател на Надзорния съвет на „Електрохолд България“, Еврохолд и ЕРМ Запад, и Милен Христов - Член на Управителния съвет на Електрохолд

Продажби и Електрохолд Трейд. В обръщението си Асен Христов благодари на всички, които са допринесли за реализирането на тазгодишното издание на фестивала, както и на публиката и артистите за тяхната подкрепа и участие.

В приветствието си кметът на община Белоградчик Боян Минков благодари на всички, които са допринесли за организирането на събитието. „Изключително съм щастлив за единадесета поредна година да ви кажа: „Добре дошли!“. Вече единадесет години организираме този оперен фестивал, а за втора поредна година ще проведем и новия фестивал „Сцена на върховете“.

Фестивалният сезон стартира при голям интерес от страна на публиката с концерт-спектакъла „Кралят на валса“, посветен на музиката на Йохан Щраус-син. Ден по-късно на сцената сред Белоградчишките скали беше представен и новият мюзикъл „Здравей, как си, приятелю“ по музика на Стефан Димитров.

Под звездите и в неповторимата атмосфера на природния феномен зрителите се насладиха на две впечатляващи музикални събития, които поставиха силно начало на тазгодишното издание на фестивалите.

През следващите два месеца фестивалите ще предложат най-богатата си програма досега – общо 18 заглавия, включващи опера и балет, концерт-спектакли, оперети и мюзикъли, театрални постановки, концерти на духов и симфоничен оркестър, както и рок, поп и фолклорна музика.

Организатор на „Опера на върховете“ и „Сцена на върховете“ е Фрий Медиа Груп в партньорство с Държавна опера – Русе, Националния музикален театър „Стефан Македонски“ и Драматично-кукления театър във Враца. Двата фестивала се провеждат със съдействието на Община Белоградчик и с изключителната подкрепа на Електрохолд. Партньори са още Евроинс, Чайна Мотор Къмпани (представител на Dongfeng, BYD и Hongqi), хотел „Скалите“, Винарска изба „Магура“ и FastPay.

В програмата на „Опера на върховете“ са включени още оперите „Тоска“ и „Мадам Бътерфлай“, на Моцарт - „Сватбата на Фигаро“, балетът по музика на Жорж Бизе - .„Кармен“, както и легендарният мюзикъл “Кабаре” от Джон Кандер.

Театралната програма на „Сцена на върховете“ ще предложи спектаклите „Чамкория“, „Петък вечер“, „Отчаяни съпрузи 2“, „Съвършени натрапници“, „Ботевата любов“ и „Голям мръсник“. На сцената под скалите ще се качат и едни от най-обичаните български музиканти – рок легендите „Тангра“ и БТР със симфоничен оркестър. Фолклорен празник с вход свободен ще посрещна публиката на 7 и 8 август, а финалът на фестивала ще бъде поставен от монтанския духов оркестър „Монт Мюзик“ в навечерието на Деня на съединението. Билетите за спектаклите от програмата на двата фестивала вече са в продажба.

Със своето съчетание от природна красота, музика и театър на високо ниво, „Опера на върховете“ и „Сцена на върховете“ продължават да утвърждават Белоградчик като една от водещите културни дестинации в България и да привличат публика от цялата страна. Пълна програма и всички заглавия от двата фестивала:

ОПЕРА НА ВЪРХОВЕТЕ 2026

 3 юли – „Кралят на валса“ – концерт, посветен на Йохан Щраус-син

 4 юли – „Здравей, как си приятелю“ – мюзикъл по Стефан Диомов

 17 юли – „Live on Broadway“ – концерт-спектакъл с Рафи Бохосян и оркестъра и

хора на Държавна опера Русе

 18 юли – „Тоска“ от Джакомо Пучини

 24 юли – „Кармен“ – балет по музика на Жорж Бизе

 25 юли – „Графиня Марица“ от Имре Калман

 31 юли – „Сватбата на Фигаро“ от Волфганг Амадеус Моцарт

 1 август – „Мадам Бътерфлай“ от Джакомо Пучини

 4 септември – „Кабаре“ – мюзикъл от Джон Кандер



СЦЕНА НА ВЪРХОВЕТЕ 2026



 11 юли – „Чамкория“ – реж. Явор Гърдев със Захари Бахаров

 7-8 август – Фолклорен фестивал (вход свободен)

 14 август – „Петък вечер“ – с Христо Пъдев, Филип Буков, Стоян Дойчев и

Александър Деянов – Skiller

 15 август – „Съвършени натрапници“ - френска комедия

 21 август – концерт на група „Тангра“

 22 август – БТР със симфоничен оркестър

 28 август – „Ботевата любов“ - патриотичен спектакъл по повод 150-

годишнината от Априлското въстание

 29 август - “Голям мръсник” - френска комедия

 5 септември – „Монт мюзик“ – духов оркестър

Билети за „Опера на върховете“ – в мрежата на Eventim

Билети за „Опера на върховете“ – в мрежата на Eventim, Grabo и URBО.

Билети за „Сцена на върховете“ – в мрежата на Eventim, Grabo, Kupibileti.bg

и URBО.