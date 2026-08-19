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Мълчанието на агнетата: Бивш офицер от полицията уби и разфасова 27-годишен мъж в Съединение

Мълчанието на агнетата: Бивш офицер от полицията уби и разфасова 27-годишен мъж в Съединение

19 Август, 2026 09:12 3 594 92

  • полицай-
  • офицер-
  • полиция-
  • овце-
  • убийство-
  • ром-
  • циганин-
  • съединение

Трупът е престоял в чувал няколко дни

Мълчанието на агнетата: Бивш офицер от полицията уби и разфасова 27-годишен мъж в Съединение - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Убийство в Съединение.

Бивш офицер от полицията уби и разфасова 27-годишен ром от село Найден Герово.

Трупът е престоял в чувал няколко дни. Открит е снощи, пише бТВ.

Бившият полицай се е прехранвал като овчар. В овчарника е открит чувалът.

Очаквайте подробности!


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма бира

    121 4 Отговор
    Споменават етноса, само когато е жертвата, колкото и рядко да се случва

    Коментиран от #30

    09:16 19.08.2026

  • 2 Още една авторка

    61 6 Отговор
    Която е повлияна от горещините .

    09:16 19.08.2026

  • 3 Трол

    13 66 Отговор
    Руски нацистки офицер.

    Коментиран от #44

    09:18 19.08.2026

  • 4 милицай

    40 15 Отговор
    всеки втори от нас е бандит

    Коментиран от #38, #73

    09:18 19.08.2026

  • 5 Ах ,ах

    117 5 Отговор
    Убит е 27 годишен ром...е сигурно на човекът/ не зависимо какъв е ,дали е бил полицай или научен работник/ му е дошло до незнам си къде да го крадат. Все по-лошо ще става щом държавата оставя тъй наречените роми да вилнеят и да си правят каквото си искат. Те знаят ,че тях закон не ги лови.

    Коментиран от #84

    09:19 19.08.2026

  • 6 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    29 30 Отговор
    По-точно бивш овчар е станал полицай. Господин за един ден. Често се случва.

    09:20 19.08.2026

  • 7 Питане

    18 26 Отговор
    На полицайте какво е КПД-то на IQ, ако изобщо имат такова ???

    Коментиран от #18, #62

    09:20 19.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тик-Ток

    42 10 Отговор
    Чудесата на демокрацията

    09:21 19.08.2026

  • 10 Емиии

    33 4 Отговор
    Горещини, беднотии, пандемии, войнии
    Хората изтракаха, ще изпращат и стабилните. Ще изтракате и вие писачите

    Коментиран от #89

    09:22 19.08.2026

  • 11 как може да си цапа ръцете

    34 3 Отговор
    с мршъ....... плитък трап в гората е максимума

    09:22 19.08.2026

  • 12 Опааа

    79 5 Отговор
    Индианецът крал,крал и така! Писнало му на човека и взел мерки!

    Коментиран от #40

    09:22 19.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ЦК на БКП

    33 3 Отговор
    Докато го е разфасовал, агнетата "мълчали" ли са, или са блеели

    09:23 19.08.2026

  • 16 Цвете

    10 16 Отговор
    И КАКВИ ПОДРОБНОСТИ ОТ ЕДИН ИЗРОД? ДА ГО ОЧИСТЯТ И НЕГО. ВСЕКИ ВЕЧЕ " РЕШАВА " ПРОБЛЕМИТЕ СИ БЪРЗО, НО ФАТАЛНО. А ПРОКУРОР ,КОГА? КОГАТО СЕ НАГУШАТ ТЕЗИ, КОИТО ТРЯБВА ДА ИЗБЕРАТ МЪЖ С ТОПКИ И ДА ГИ КАРА НАРЕД ВСИЧКИ САМОЗАБРАВИЛИ СЕ. 🚔🚔🚔🚔🚔

    Коментиран от #46

    09:24 19.08.2026

  • 17 До ръководството на Факти

    50 5 Отговор
    Как е възможно да се допуска публикуването на такива гнсни снимки!?
    Нямате ли контрол върху служителите си или този садизъм ви допада?
    И после, защо има насилие ?
    Просто отвратително!

    Коментиран от #22, #32, #35

    09:24 19.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Цвете

    6 11 Отговор
    И КАКВИ ПОДРОБНОСТИ ОТ ЕДИН ИЗРОД? ДА ГО ОЧИСТЯТ И НЕГО. ВСЕКИ ВЕЧЕ " РЕШАВА " ПРОБЛЕМИТЕ СИ БЪРЗО, НО ФАТАЛНО. А ПРОКУРОР ,КОГА? КОГАТО СЕ НАГУШАТ ТЕЗИ, КОИТО ТРЯБВА ДА ИЗБЕРАТ МЪЖ С ТОПКИ И ДА ГИ КАРА НАРЕД ВСИЧКИ САМОЗАБРАВИЛИ СЕ. 🚔🚔🚔🚔🚔

    Коментиран от #59

    09:26 19.08.2026

  • 20 БеГемот

    29 4 Отговор
    Милиционер и циган...една опасна комбинация

    09:27 19.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Тик-Ток

    30 3 Отговор

    До коментар #17 от "До ръководството на Факти":

    Медиите в България са виновни за половината престъпления в България

    09:27 19.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 не на всички им вдигнаха заплатите и

    2 6 Отговор
    пенсиите и да са взели накуп заплати и да работят след пенсия . така генерал или лейтенант е станал овчар . заплата плюс агнешко , кожи , мляко , сирене , кашкавал и има някои дето като с коза го .. престъпноста в фермите и ранчото не са чести . а гаврата с труп не е с голямо наказание в закона . осъдително е убийството . някои слагат в чувал , бидон , куфар , хвърлят по шахтите , кофите , на сметището , закопават в земята . но има детективи дето използват методи да разкрият телата . щом се е поразложило е щял да го копае . може да е наркоман .

    09:29 19.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Пич

    34 4 Отговор
    Защо хвърляте пушилката - бивш полицай!!?
    Какво значение има това?!
    Мога да направя обосновано предположение, че хиляди българи в мислите си правят точно това!!!
    Този мъж е бил решителен...

    09:30 19.08.2026

  • 29 Радев

    22 9 Отговор
    ДАВАМ ОРДЕН СТАРА ПЛАНИНА НА ПОЛИЦАЯ-ГЕРОЙ!

    09:30 19.08.2026

  • 30 Ивелин Михайлов

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "Няма бира":

    Взе ми думите от устата

    09:31 19.08.2026

  • 31 Че и го

    3 18 Отговор
    разфасовал милиционерина убиец ?!

    09:31 19.08.2026

  • 32 Медия на мутрите е!

    17 4 Отговор

    До коментар #17 от "До ръководството на Факти":

    Факъи са подстрекатели на неонацизма и фашизма. Подстрекатели са на бандитизма и мутрите!

    Коментиран от #86

    09:31 19.08.2026

  • 33 Тик-Ток

    8 1 Отговор

    До коментар #27 от "за да има мир":

    Ами сега като Уестингхаус построи новия АЕЦ и сте готови с гърмежа

    09:32 19.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 оня с коня

    16 3 Отговор

    До коментар #17 от "До ръководството на Факти":

    Cбогом пpопаднaл caйт !
    oтивам в днеc бeге,

    09:32 19.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Тик-Ток

    11 3 Отговор
    От факти пропуснаха да опишат подробности как е разфасован индианеца

    09:33 19.08.2026

  • 38 Така ли?

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "милицай":

    Ти от кои си?

    09:34 19.08.2026

  • 39 Цял живот висока заплата, рушвети,

    7 14 Отговор
    Накрая 20 заплати накуп и пенсия двойна на нормалните. И понеже за нищо не става, се хванал да пасе овце. Да беше им свирил на кавал, а той реже хора на части.

    Коментиран от #61

    09:35 19.08.2026

  • 40 Отговор

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Опааа":

    Не обиждай индианците.

    09:36 19.08.2026

  • 41 Програмист

    10 3 Отговор
    Мара е канибалка

    Коментиран от #70

    09:36 19.08.2026

  • 42 Юрист

    9 5 Отговор
    БРАВО! ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ТРЯБВА ДА СЕ САМОРАЗПРАВЯТ АЗ КАТО ЮРИСТ ТОВА СЪВЕТВАМ КЛИЕНТИТЕ МИ ИЗОБЩО НЕ ГИ ЗАНИМАВАТ С МЕНТЕ СЪД!

    09:38 19.08.2026

  • 43 Исторически парк

    12 3 Отговор
    ЕТО ТОВА Е ИСТИНСКИ ПОЛИЦАЙ И СЛУЖИТЕЛ НА РЕДА!

    09:39 19.08.2026

  • 44 Зъл пес

    2 7 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    Не бе,аз виждам (g)ейска история

    09:40 19.08.2026

  • 45 Мии

    10 2 Отговор
    Рома не е човек за алкохол става

    09:41 19.08.2026

  • 46 КАКТУС

    16 2 Отговор

    До коментар #16 от "Цвете":

    това се получава, когато нормалните хора неочакват справедливи присъди и наказания. Не е далеч деня, в който съда ще стане една напълно излишна институция. Обекновеният човек знае, че не може да очаква справедливост от така наречения "съд".

    Коментиран от #53

    09:41 19.08.2026

  • 47 Aлфа Вълкът

    12 3 Отговор
    🙋🏾‍♂️ходел да си бере 🐑 и 👮🏻‍♂️-овчар го 🔪.
    А бе, в малко населено място не ти трябва да разфасоваш жертвата, защото движение вечер почти няма. Това е за гражданите, където трябва да изнесеш трупа незабелязано, аз не съм престъпник и го зная.

    09:41 19.08.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Камион

    16 3 Отговор
    Нивото на сайта дълбае дъното!!!

    09:45 19.08.2026

  • 50 Атлантик

    8 3 Отговор
    Ще да е бил на бригада в САЩ

    09:45 19.08.2026

  • 51 От офицер полицай, станал овчар...

    7 6 Отговор
    Нещо не му е чиста работата на полицая,
    нали имаха пенсий ...20 заплати на куп,
    и купчина екстри- лиготий ,като държавни лентяй???

    Явно е , че дрогата не прощава на никого... било то фентанил,хероин или ракия!!!

    А че "Винету" е "настъпил мотиката" , не е случайност!

    Коментиран от #74

    09:46 19.08.2026

  • 52 Това е класика в жанра

    7 3 Отговор
    Бившият полицай се е прехранвал като овчар.

    09:46 19.08.2026

  • 53 миме

    7 3 Отговор

    До коментар #46 от "КАКТУС":

    ми , че то след 10-ти вече 36 години няма държава, а само колония на англосаксите

    09:47 19.08.2026

  • 54 Маро

    9 3 Отговор
    тази снимка по-горе може да си я сложиш за фото-тапет в спалнята.

    09:48 19.08.2026

  • 55 Успял българин

    3 2 Отговор
    "Хванал гората" Пак добре че не е бил от "корпоративният бизнес" или от "софтуерният бранш" избягал от ковида и т.н

    09:49 19.08.2026

  • 56 Факт

    4 3 Отговор
    Да беше го изял

    09:49 19.08.2026

  • 57 Ъглошлайф

    18 2 Отговор
    Ром- а е едно прекрасно питие, създадено от захарна тръстика и се пие с кока кола. Този е бил циганин, защо въобще пишете новина ?

    09:50 19.08.2026

  • 58 РПУ "Овчарите"

    6 4 Отговор
    с шеф Овчаров ...

    09:51 19.08.2026

  • 59 Факт

    4 3 Отговор

    До коментар #19 от "Цвете":

    Това в демокрацията е невъзможно!

    09:52 19.08.2026

  • 60 офицери

    2 8 Отговор
    от полицията убиват и разфасоват роми в България. Тва у Мексико и Колумбия пасти да яде. Ама у ЕС е така ...

    09:53 19.08.2026

  • 61 Ляв контакт

    4 2 Отговор

    До коментар #39 от "Цял живот висока заплата, рушвети,":

    Циганина, човек ли е тя така злобно се изказвал, едно зло по-малко на планетата. Няма да липсва и на овцете даже

    09:54 19.08.2026

  • 62 Пацифист

    6 4 Отговор

    До коментар #7 от "Питане":

    Полицай и военен са дъното в човешката еманация по тъпота, от някой нищо не става става военен и в по-добрият случай полицай

    09:55 19.08.2026

  • 63 Бай Тошо

    6 7 Отговор
    45 години комунизъм оскоти народа.Ето ви.

    Коментиран от #68

    09:56 19.08.2026

  • 64 червени

    4 5 Отговор
    Червени боклуци.

    09:56 19.08.2026

  • 65 Мими Кучева🐕

    3 1 Отговор
    Ял ли е части от тялото на ромът?🤔🦍🥳🤣👍

    09:57 19.08.2026

  • 66 Тва е аномалията само

    4 4 Отговор
    Прадядото овчар, дядото овчар, бащата овчар а сина станал офицер у родното ни МВР .... "успял човека" и после пак попаднал на хора и станал овчар. Явно в полицията са го сбъркали човека

    09:57 19.08.2026

  • 67 руски банан

    2 5 Отговор
    Традиционни евразийски ценности.

    09:57 19.08.2026

  • 68 Русофил

    6 7 Отговор

    До коментар #63 от "Бай Тошо":

    37 години демокрация

    09:58 19.08.2026

  • 69 Това е

    4 5 Отговор
    Политическо убийство! Атлантик-расист коли роми и после ги транжира

    09:59 19.08.2026

  • 70 Просто е една

    3 2 Отговор

    До коментар #41 от "Програмист":

    Тъъъъпа невежа!

    09:59 19.08.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Така се получава

    5 2 Отговор
    Като нямаме прасета като в Сицилия. Там подобни проблеми хората нямат.

    Коментиран от #90

    10:01 19.08.2026

  • 73 Хе хе...

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "милицай":

    По скоро всеки първи!

    10:02 19.08.2026

  • 74 Aлфа Вълкът

    4 1 Отговор

    До коментар #51 от "От офицер полицай, станал овчар...":

    Гаранция овцете са негови, иначе щеше да краде заедно с 🙋🏾‍♂️.
    Подозирам, че 🙋🏾‍♂️ е бил всъщност овчаря и нещо са се губели агнета.

    10:02 19.08.2026

  • 75 То и за това нямаме овчари

    3 2 Отговор
    Щото всички ченгета станаха. 130 000 овчари все ченгета....

    10:03 19.08.2026

  • 76 Да му мислят

    4 0 Отговор
    тея от Евровизия

    10:06 19.08.2026

  • 77 Падение

    2 0 Отговор
    За да се извърши подобна нечовешка жестокост, трябва човекът да има много жестока шизофрения. Няма значение, какво е извършил. Не ме разбирайте грешно. Не съм от съдебната система, нито адвокат, които награждават убийците за пари. Ако човекът е извършил някаква жестокост, трябва да има доживотен затвор и да се въведе в България най-после смъртно наказание. Обаче съдът и адвокатите, ще протестират безкрайно до оневиняване. И точно заради тях, пристига уличното правосъдие.

    10:07 19.08.2026

  • 78 Тва в горите

    4 0 Отговор
    Или педофили, или убийци, или психясали еколози, или някакви смахнати натювци... Просто няма никакъв шанс за гъби да отидеш и жив да се върнеш

    10:09 19.08.2026

  • 79 Ченгетата защо избиват ромите у нас ?

    3 5 Отговор
    Това е недопустимо да копират израелските ционисти и украинските нацисти !

    10:13 19.08.2026

  • 80 !!!?

    2 0 Отговор
    Фашизмът пълзи като отровна плесен...!!!?

    10:15 19.08.2026

  • 81 У полицията

    2 2 Отговор
    добре ги обучават явно. Само се чудя как тоя и доц. не е някъде и лекции да води

    10:16 19.08.2026

  • 82 Абсурдистан

    2 1 Отговор
    Поредното доказателство, че от много години политиката за набиране на персонал в МВР е тотално сбъркана.

    10:16 19.08.2026

  • 83 ЕДИН РУСОРАСТ

    0 3 Отговор
    По малко

    10:18 19.08.2026

  • 84 !!!?

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Ах ,ах":

    Има много по-голями крадци пък нищо не им се случва...по пътя на Копринката !!!?

    Коментиран от #87

    10:18 19.08.2026

  • 85 37 год. Атлантизъм и Див капитализъм

    2 0 Отговор
    Точно до това води.

    10:18 19.08.2026

  • 86 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Медия на мутрите е!":

    Не само подстрекател!

    10:20 19.08.2026

  • 87 Ах ,ах

    0 1 Отговор

    До коментар #84 от "!!!?":

    Ром ли си? Не ,че има някакво значение за мен, но темата е друга.

    Коментиран от #91

    10:21 19.08.2026

  • 88 27-год. ром от село Найден Герово

    1 0 Отговор
    Просто си е припявал БангаРанга човека и са му се се нахвърлили глутницата подивяли ченгета от РПУ Овчари. И после са искали даже да го консервират в домашни условия

    10:23 19.08.2026

  • 89 Зайко

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Емиии":

    Време е нормалните да си направят държава.

    10:24 19.08.2026

  • 90 Ах ,ах

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "Така се получава":

    Защо ще разваляш хубавото месо на прасетата?😂 Пещари в района няма ли?

    10:24 19.08.2026

  • 91 Оха

    0 0 Отговор

    До коментар #87 от "Ах ,ах":

    Нещо ви жагна коментара ли крадливи олигарси и политици?

    10:26 19.08.2026

  • 92 Планината е пълна

    1 1 Отговор
    с кости на убити от ченгетата роми. Ужасно е. Лисици кости влачат, гарвани грачат ....

    10:26 19.08.2026