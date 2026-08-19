Мълчанието на агнетата: Бивш офицер от полицията уби и разфасова 27-годишен мъж в Съединение

Убийство в Съединение.
Бивш офицер от полицията уби и разфасова 27-годишен ром от село Найден Герово.
Трупът е престоял в чувал няколко дни. Открит е снощи, пише бТВ.
Бившият полицай се е прехранвал като овчар. В овчарника е открит чувалът.
Очаквайте подробности!
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Оценка 3.9 от 27 гласа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Няма бира
Коментиран от #30
09:16 19.08.2026
2 Още една авторка
09:16 19.08.2026
3 Трол
Коментиран от #44
09:18 19.08.2026
4 милицай
Коментиран от #38, #73
09:18 19.08.2026
5 Ах ,ах
Коментиран от #84
09:19 19.08.2026
6 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
09:20 19.08.2026
7 Питане
Коментиран от #18, #62
09:20 19.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Тик-Ток
09:21 19.08.2026
10 Емиии
Хората изтракаха, ще изпращат и стабилните. Ще изтракате и вие писачите
Коментиран от #89
09:22 19.08.2026
11 как може да си цапа ръцете
09:22 19.08.2026
12 Опааа
Коментиран от #40
09:22 19.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ЦК на БКП
09:23 19.08.2026
16 Цвете
Коментиран от #46
09:24 19.08.2026
17 До ръководството на Факти
Нямате ли контрол върху служителите си или този садизъм ви допада?
И после, защо има насилие ?
Просто отвратително!
Коментиран от #22, #32, #35
09:24 19.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Цвете
Коментиран от #59
09:26 19.08.2026
20 БеГемот
09:27 19.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Тик-Ток
До коментар #17 от "До ръководството на Факти":Медиите в България са виновни за половината престъпления в България
09:27 19.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 не на всички им вдигнаха заплатите и
09:29 19.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Пич
Какво значение има това?!
Мога да направя обосновано предположение, че хиляди българи в мислите си правят точно това!!!
Този мъж е бил решителен...
09:30 19.08.2026
29 Радев
09:30 19.08.2026
30 Ивелин Михайлов
До коментар #1 от "Няма бира":Взе ми думите от устата
09:31 19.08.2026
31 Че и го
09:31 19.08.2026
32 Медия на мутрите е!
До коментар #17 от "До ръководството на Факти":Факъи са подстрекатели на неонацизма и фашизма. Подстрекатели са на бандитизма и мутрите!
Коментиран от #86
09:31 19.08.2026
33 Тик-Ток
До коментар #27 от "за да има мир":Ами сега като Уестингхаус построи новия АЕЦ и сте готови с гърмежа
09:32 19.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 оня с коня
До коментар #17 от "До ръководството на Факти":Cбогом пpопаднaл caйт !
oтивам в днеc бeге,
09:32 19.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Тик-Ток
09:33 19.08.2026
38 Така ли?
До коментар #4 от "милицай":Ти от кои си?
09:34 19.08.2026
39 Цял живот висока заплата, рушвети,
Коментиран от #61
09:35 19.08.2026
40 Отговор
До коментар #12 от "Опааа":Не обиждай индианците.
09:36 19.08.2026
41 Програмист
Коментиран от #70
09:36 19.08.2026
42 Юрист
09:38 19.08.2026
43 Исторически парк
09:39 19.08.2026
44 Зъл пес
До коментар #3 от "Трол":Не бе,аз виждам (g)ейска история
09:40 19.08.2026
45 Мии
09:41 19.08.2026
46 КАКТУС
До коментар #16 от "Цвете":това се получава, когато нормалните хора неочакват справедливи присъди и наказания. Не е далеч деня, в който съда ще стане една напълно излишна институция. Обекновеният човек знае, че не може да очаква справедливост от така наречения "съд".
Коментиран от #53
09:41 19.08.2026
47 Aлфа Вълкът
А бе, в малко населено място не ти трябва да разфасоваш жертвата, защото движение вечер почти няма. Това е за гражданите, където трябва да изнесеш трупа незабелязано, аз не съм престъпник и го зная.
09:41 19.08.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Камион
09:45 19.08.2026
50 Атлантик
09:45 19.08.2026
51 От офицер полицай, станал овчар...
нали имаха пенсий ...20 заплати на куп,
и купчина екстри- лиготий ,като държавни лентяй???
Явно е , че дрогата не прощава на никого... било то фентанил,хероин или ракия!!!
А че "Винету" е "настъпил мотиката" , не е случайност!
Коментиран от #74
09:46 19.08.2026
52 Това е класика в жанра
09:46 19.08.2026
53 миме
До коментар #46 от "КАКТУС":ми , че то след 10-ти вече 36 години няма държава, а само колония на англосаксите
09:47 19.08.2026
54 Маро
09:48 19.08.2026
55 Успял българин
09:49 19.08.2026
56 Факт
09:49 19.08.2026
57 Ъглошлайф
09:50 19.08.2026
58 РПУ "Овчарите"
09:51 19.08.2026
59 Факт
До коментар #19 от "Цвете":Това в демокрацията е невъзможно!
09:52 19.08.2026
60 офицери
09:53 19.08.2026
61 Ляв контакт
До коментар #39 от "Цял живот висока заплата, рушвети,":Циганина, човек ли е тя така злобно се изказвал, едно зло по-малко на планетата. Няма да липсва и на овцете даже
09:54 19.08.2026
62 Пацифист
До коментар #7 от "Питане":Полицай и военен са дъното в човешката еманация по тъпота, от някой нищо не става става военен и в по-добрият случай полицай
09:55 19.08.2026
63 Бай Тошо
Коментиран от #68
09:56 19.08.2026
64 червени
09:56 19.08.2026
65 Мими Кучева🐕
09:57 19.08.2026
66 Тва е аномалията само
09:57 19.08.2026
67 руски банан
09:57 19.08.2026
68 Русофил
До коментар #63 от "Бай Тошо":37 години демокрация
09:58 19.08.2026
69 Това е
09:59 19.08.2026
70 Просто е една
До коментар #41 от "Програмист":Тъъъъпа невежа!
09:59 19.08.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Така се получава
Коментиран от #90
10:01 19.08.2026
73 Хе хе...
До коментар #4 от "милицай":По скоро всеки първи!
10:02 19.08.2026
74 Aлфа Вълкът
До коментар #51 от "От офицер полицай, станал овчар...":Гаранция овцете са негови, иначе щеше да краде заедно с 🙋🏾♂️.
Подозирам, че 🙋🏾♂️ е бил всъщност овчаря и нещо са се губели агнета.
10:02 19.08.2026
75 То и за това нямаме овчари
10:03 19.08.2026
76 Да му мислят
10:06 19.08.2026
77 Падение
10:07 19.08.2026
78 Тва в горите
10:09 19.08.2026
79 Ченгетата защо избиват ромите у нас ?
10:13 19.08.2026
80 !!!?
10:15 19.08.2026
81 У полицията
10:16 19.08.2026
82 Абсурдистан
10:16 19.08.2026
83 ЕДИН РУСОРАСТ
10:18 19.08.2026
84 !!!?
До коментар #5 от "Ах ,ах":Има много по-голями крадци пък нищо не им се случва...по пътя на Копринката !!!?
Коментиран от #87
10:18 19.08.2026
85 37 год. Атлантизъм и Див капитализъм
10:18 19.08.2026
86 Дзак
До коментар #32 от "Медия на мутрите е!":Не само подстрекател!
10:20 19.08.2026
87 Ах ,ах
До коментар #84 от "!!!?":Ром ли си? Не ,че има някакво значение за мен, но темата е друга.
Коментиран от #91
10:21 19.08.2026
88 27-год. ром от село Найден Герово
10:23 19.08.2026
89 Зайко
До коментар #10 от "Емиии":Време е нормалните да си направят държава.
10:24 19.08.2026
90 Ах ,ах
До коментар #72 от "Така се получава":Защо ще разваляш хубавото месо на прасетата?😂 Пещари в района няма ли?
10:24 19.08.2026
91 Оха
До коментар #87 от "Ах ,ах":Нещо ви жагна коментара ли крадливи олигарси и политици?
10:26 19.08.2026
92 Планината е пълна
10:26 19.08.2026