В Италия: „Физика на тъгата“ на Георги Господинов е сред „десетте шедьовъра“ на 21 век

Италианското издание „Кориере Фиорентино“ постави романа „Физика на тъгата“ на Георги Господинов сред „десетте шедьовъра“ на настоящия век, предава БТА.

„Истинските шедьоври понякога остават в сянка, появяват се отново в книжарниците след няколко години или остават известни само на осведомените читатели в продължение на години, преди да стигнат до широката читателска аудитория“, пише изданието.

Сред тези произведения „Кориере Фиорентино“ поставя „Физика на тъгата“ от 2013 г. на Георги Господинов, като припомня, че той е получил италианската награда за литература „Премио Стрега Еуропео“ за „Времеубежище“ – „красив роман, но не на нивото на шедьовъра му“.

Сред другите произведения в класацията на италианския вестник е „Сатанинско танго“ – „първият неразбран шедьовър на нобеловия лауреат Ласло Краснахоркаи“, който излиза в Италия едва след като английският превод печели наградата „Ман Букър“ през 2015 г.

В селекцията е и полската писателка Олга Токарчук, също носител на Нобелова награда за литература.

Според „Кориере Фиорентино“ „Книгите на Яков“ е нейният най-амбициозен и обемен роман (1120 страници), но може би най-добрият вход към света на Токарчук е „Карай плуга си през костите на мъртвите“. Изданието отбелязва, че най-забележителната черта на полската писателка е способността ѝ да съчетава жанрове, и именно в тази книга – едновременно трилър и феминистка алегория – това се проявява най-добре.

В класацията е и трилогията „Ослепително“ на румънския писател Мирча Картареску, която трудно намира път към масовия читател заради големия си обем.

„Кориере Фиорентино“ дава висока оценка и на „Последният самурай“ (The Last Samurai) от американската писателка Хелън ДеУит, който се възражда 20 години след премиерата си благодарение на включването му от „Ню Йорк таймс“ в списъка на най-добрите книги на настоящия век.