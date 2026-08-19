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В Италия: „Физика на тъгата“ на Георги Господинов е сред „десетте шедьовъра“ на 21 век

В Италия: „Физика на тъгата“ на Георги Господинов е сред „десетте шедьовъра“ на 21 век

19 Август, 2026 12:31 571 14

  • георги господинов-
  • физика на тъгата-
  • шедьовър-
  • литература-
  • книга-
  • италия

Италианското издание „Кориере Фиорентино“ споменава и "Времеубежище", но определя "Физика на тъгата" като шедьовър

В Италия: „Физика на тъгата“ на Георги Господинов е сред „десетте шедьовъра“ на 21 век - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Италианското издание „Кориере Фиорентино“ постави романа „Физика на тъгата“ на Георги Господинов сред „десетте шедьовъра“ на настоящия век, предава БТА.

„Истинските шедьоври понякога остават в сянка, появяват се отново в книжарниците след няколко години или остават известни само на осведомените читатели в продължение на години, преди да стигнат до широката читателска аудитория“, пише изданието.

Сред тези произведения „Кориере Фиорентино“ поставя „Физика на тъгата“ от 2013 г. на Георги Господинов, като припомня, че той е получил италианската награда за литература „Премио Стрега Еуропео“ за „Времеубежище“ – „красив роман, но не на нивото на шедьовъра му“.

Сред другите произведения в класацията на италианския вестник е „Сатанинско танго“ – „първият неразбран шедьовър на нобеловия лауреат Ласло Краснахоркаи“, който излиза в Италия едва след като английският превод печели наградата „Ман Букър“ през 2015 г.

В селекцията е и полската писателка Олга Токарчук, също носител на Нобелова награда за литература.

Според „Кориере Фиорентино“ „Книгите на Яков“ е нейният най-амбициозен и обемен роман (1120 страници), но може би най-добрият вход към света на Токарчук е „Карай плуга си през костите на мъртвите“. Изданието отбелязва, че най-забележителната черта на полската писателка е способността ѝ да съчетава жанрове, и именно в тази книга – едновременно трилър и феминистка алегория – това се проявява най-добре.

В класацията е и трилогията „Ослепително“ на румънския писател Мирча Картареску, която трудно намира път към масовия читател заради големия си обем.

„Кориере Фиорентино“ дава висока оценка и на „Последният самурай“ (The Last Samurai) от американската писателка Хелън ДеУит, който се възражда 20 години след премиерата си благодарение на включването му от „Ню Йорк таймс“ в списъка на най-добрите книги на настоящия век.


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 0407

    17 0 Отговор
    до края на века още 74години,ама" шедиовър ли ордиовър ли.".......

    Коментиран от #4

    12:36 19.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    9 0 Отговор
    В България сме най добри по Физика на тъгата.

    12:38 19.08.2026

  • 3 Сатана Z

    13 2 Отговор
    По времето на Светата инквизиция нямаше да допусне такива еретични писания .Сега всеки сънувал сънища си ги разказва навсякъде ,а тези с достатъчно финансови възможности дори ги печатат на хартия защото ФБ или Инстаграм е тесен за техните психопатии

    12:40 19.08.2026

  • 4 Класика

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "0407":

    "Физика на тъгата". Обаче "Тъгата на физиката" звучи по-добре.

    12:43 19.08.2026

  • 5 само

    13 3 Отговор
    Олита могат да се измъчват с писанията на този велик "творец".Едва ли някой на Ботуша ще седне да си губи времето с измишльотини!

    12:44 19.08.2026

  • 6 Фют

    9 0 Отговор
    Онея наперени италианци/ки как пък са се впечатлили от прегърбените му намръщени съждения.

    12:56 19.08.2026

  • 7 Хаха

    11 1 Отговор
    Гьобелсова пропаганда! Ако една лъжа се изрече 100 пъти,става истина.Дали се продадоха по 5 книги от всяко заглавие на аФтора?

    12:58 19.08.2026

  • 8 пери

    4 7 Отговор
    21 век едва е започнал, малко рано и нелепо ми се струват подобни класации. Но "Физика на тъгата" наистина е добър роман на Господинов и единственият негов, който става. Последните му напъни са много измъчени и прехвалени.

    13:02 19.08.2026

  • 9 Тоя слагагач соросоиден

    12 1 Отговор
    Дали не преяде
    Дали спечели вече за колело
    Дали му се радват още мама и тати
    Ще стане ясно

    13:06 19.08.2026

  • 10 Марко с Поло

    13 0 Отговор
    Подариха ми един екземпляр от "Физика на тъгата".Не става за четене,ползвам я за подпалки в камината.Георги Господинов се нуждае от психиатрично лечение.

    13:13 19.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Само да споделя

    2 0 Отговор
    Не чета Господинов. Писаното му ме измъчва. Много е далеч от изящната словесност, според мене. Който иска, да се напъва да му чете произведенията.

    13:43 19.08.2026

  • 13 Янко

    1 0 Отговор
    Този в България е пълен анонимник.

    13:48 19.08.2026

  • 14 ужас

    0 0 Отговор
    Това недоносче се откъсаха да го награждават , защото пише само против комунизма. Предполагам защото навремето баща му не е могъл да вземе втори апартамент

    14:03 19.08.2026