На 18 август 1958 г. В САЩ излиза от печат скандалният роман на Владимир Набоков – "Лолита". Интересен факт е, че творбата е написана на английски език и публикуван за пръв път през 1955 в Париж, а след това е преведен от автора на руски и публикуван през 1958 в Ню Йорк.

Творбата бързо придобива световна известност заради иновативния си стил и лоша слава заради сюжета си. Разказвачът и протагонист Хумберт Хумберт започва да изпитва сексуални влечения към 12-годишната Долорес Хейз (едно от галените имена, на която е Лолита.

След публикуването си „Лолита“ става един от най-известните и спорни примери от литературата на ХХ век. Терминът „Лолита“ навлиза в масовата култура като описание на преждевременно сексуално развито младо момиче. Романът е адаптиран два пъти във филми – през 1962 от Стенли Кубрик с Джеймс Мейсън в ролята на Хумберт и Сю Лион в ролята на Лолита и през 1997 от Адриан Лайн, в ролите – Джереми Айрънс и Доминик Суейн.

Списание "Тайм" включва романа в класацията си „100 най-добри романи на английски от 1923 до 2005“.

Самият Владимир Владимирович Набоков е прозаик, поет, драматург и литературен критик. Той е роден на 22/23 април 1899 г. в Санкт Петербург в знатно и богато семейство. В наситената със събития 1917 г. неговият баща за кратко е министър в правителството на Керенски.

Когато на власт идват болшевиките, Набокови са принудени да емигрират. През 1919 г. Владимир Владимирович постъпва в университета в Кеймбридж и го завършва през 1922 година. През март същата година в Берлин, по време на покушение на водача на партията на кадетите Павел Милюков, загива бащата на Набоков, прикрил Милюков от куршум на монархист. 20-те и 30-те години на миналия ХХ в. прекарва в Берлин, после бяга в Париж с жена си, еврейката Вера Слоним, и сина им Дмитри, а през 1940 г. се местят в САЩ.

Публикува множество романи, сред които на най-голяма известност се радват „Покана за екзекуция“, „Машенка“, „Защита Лужин“ от написаните на руски език, а от създадените на английски – „Лолита“, „Знак за незаконороденост“, „Пнин“ и мемоарната книга „Памет, говори“ (позната на български като „Други брегове“). Превежда на английски език „Евгений Онегин“ и „Герой на нашето време“. През 1961 г. се установява с жена си в Швейцария. Владимир Набоков умира на 2 юли 1977 г., на 78-годишна възраст, в Лозана.