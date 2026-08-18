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На 18 август 1958 г. В САЩ излиза от печат скандалният роман на Владимир Набоков – "Лолита"

На 18 август 1958 г. В САЩ излиза от печат скандалният роман на Владимир Набоков – "Лолита"

18 Август, 2026 03:11 5 637 10

  • лолита-
  • роман-
  • владимир набоков

През 1961 г. се установява с жена си в Швейцария

На 18 август 1958 г. В САЩ излиза от печат скандалният роман на Владимир Набоков – "Лолита" - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 18 август 1958 г. В САЩ излиза от печат скандалният роман на Владимир Набоков – "Лолита". Интересен факт е, че творбата е написана на английски език и публикуван за пръв път през 1955 в Париж, а след това е преведен от автора на руски и публикуван през 1958 в Ню Йорк.

Творбата бързо придобива световна известност заради иновативния си стил и лоша слава заради сюжета си. Разказвачът и протагонист Хумберт Хумберт започва да изпитва сексуални влечения към 12-годишната Долорес Хейз (едно от галените имена, на която е Лолита.

След публикуването си „Лолита“ става един от най-известните и спорни примери от литературата на ХХ век. Терминът „Лолита“ навлиза в масовата култура като описание на преждевременно сексуално развито младо момиче. Романът е адаптиран два пъти във филми – през 1962 от Стенли Кубрик с Джеймс Мейсън в ролята на Хумберт и Сю Лион в ролята на Лолита и през 1997 от Адриан Лайн, в ролите – Джереми Айрънс и Доминик Суейн.

Списание "Тайм" включва романа в класацията си „100 най-добри романи на английски от 1923 до 2005“.

Самият Владимир Владимирович Набоков е прозаик, поет, драматург и литературен критик. Той е роден на 22/23 април 1899 г. в Санкт Петербург в знатно и богато семейство. В наситената със събития 1917 г. неговият баща за кратко е министър в правителството на Керенски.

Когато на власт идват болшевиките, Набокови са принудени да емигрират. През 1919 г. Владимир Владимирович постъпва в университета в Кеймбридж и го завършва през 1922 година. През март същата година в Берлин, по време на покушение на водача на партията на кадетите Павел Милюков, загива бащата на Набоков, прикрил Милюков от куршум на монархист. 20-те и 30-те години на миналия ХХ в. прекарва в Берлин, после бяга в Париж с жена си, еврейката Вера Слоним, и сина им Дмитри, а през 1940 г. се местят в САЩ.

Публикува множество романи, сред които на най-голяма известност се радват „Покана за екзекуция“, „Машенка“, „Защита Лужин“ от написаните на руски език, а от създадените на английски – „Лолита“, „Знак за незаконороденост“, „Пнин“ и мемоарната книга „Памет, говори“ (позната на български като „Други брегове“). Превежда на английски език „Евгений Онегин“ и „Герой на нашето време“. През 1961 г. се установява с жена си в Швейцария. Владимир Набоков умира на 2 юли 1977 г., на 78-годишна възраст, в Лозана.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 САТЪРА НА ХАНА

    10 3 Отговор
    И СИНА НА ЧЕРЕПА И ТОЙ ЗАВЪРШИ В КЕЙМБРИДЖ ... С ВАШИТЕ ПАРИ :))

    03:36 18.08.2023

  • 2 САТЪРА НА ХАНА

    15 6 Отговор
    И ДВАМАТА МУ ДЯДОВЦИ - НАБОКОВИ И РУКАВИШНИКОВИ СА ИМАЛИ ЗЛАТНИ МИНИ
    НА КОИТО СА РАБОТЕЛИ КРЕПОСТНИ СЕЛЯНИ
    ...
    С САМИЯ НАБОКОВ 1916 ГОДИНА ЗА АБИТУРЕНТСКИЯ БАЛ , ПОЛУЧАВА ИМЕНИ ЗА 2 МИЛИОНА ЗЛАТНИ РУБЛИ ДО ПЕТЕРБУРГ:))
    ...
    МИСЪЛТА МИ Е, ЧЕ В ЖИВОТА МУ Е НЯМАЛО
    КРАВАТА СИВУШКА И ВОЛА БЕЛЧО :))

    03:39 18.08.2023

  • 3 12343211

    3 2 Отговор
    Скандалното, ок.
    Здравия разум посочва поука за обществото.

    03:53 18.08.2023

  • 4 Оксиморон

    13 1 Отговор
    В днешно време нищо не е скандално, защото вече всичко е скандално.

    04:07 18.08.2023

  • 5 ...вечно и свято е само мъртвото, живото

    10 2 Отговор
    живее в грях!“Лолита” е роман за страстта видяна като страдание. Набоков по деликатен начин поднася човешките тайни и навлиза в непоказваните кътчета на разума. Излез - разум, влез - страст.

    Коментиран от #6, #7

    06:10 18.08.2023

  • 6 Пацо

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "...вечно и свято е само мъртвото, живото":

    Адвокати, прокурори, съдии, роми, ергени и стари моми са съгласни, както и магистрални работнички.

    07:10 18.08.2025

  • 7 Сандо

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "...вечно и свято е само мъртвото, живото":

    За да извиниш покварата можеш да намериш стотици обяснения.Тя и затова завладя "свободния,демократичен и цивилизован" свят.

    11:01 18.08.2025

  • 8 Гориил

    3 0 Отговор
    Този празен и безинтересен роман е написан и публикуван от Набоков в Съединените щати на английски език (Набоков е говорил свободно английски). Това е направило романа безинтересен за руските читатели. Опитите да се продаде романът на руски читатели завършили с пълен провал. Набоков има най-ниския рейтинг в руската литература. В училищата изучаването на творчеството на Набоков е ограничено до няколко реда в учебниците по руска литература и не предвижда никакво сериозно или задълбочено изучаване. Младите руски читатели не се интересуват от Набоков. В руската литература има стотици провокативни руски писатели, които описват откровените фантазии в спалнята на по-възрастните мъже и свързаните с възрастта характеристики на сексуалната революция.

    03:22 18.08.2026

  • 9 хаха

    0 0 Отговор
    Това е точно като за онези безполезни ориенталци байганьовците...

    ПДФили, меки китки, дегенерати.

    03:28 18.08.2026

  • 10 Много

    1 0 Отговор
    Важно! Някога може да е било сензация, сега сами ти скачат е леглото. Днешната - също!

    04:19 18.08.2026