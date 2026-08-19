Ройтерс: Украинските антикорупционни агенции заявиха, че разследват група, включваща президентски служители

Украинските антикорупционни агенции съобщиха днес, че осъществяват операция за разкриване на „престъпна организация“, управлявана от настоящи и бивши депутати, както и високопоставени служители на администрацията на президента Володимир Зеленски, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Агенцията отбелязва, че това се случва броени часове преди ключово гласуване в парламента за нов министър на отбраната, целящо затвърждаване на извършените наскоро от Зеленски промени в правителство.
Специализираната антикорупционна прокуратура на Украйна (САП) и Национално антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) не предоставиха подробности за разследването, но се смята, че то ще доведе до нови неприятности за Зеленски, след като отстранения от поста министър на отбраната Михайло Федоров вчера сензационно призова за произвеждането на избори във военно време.
Очакваше се законодателите да гласуват днес за назначаването на Евген Хмара, бивш висш оперативен служител от специалните части, за нов министър на отбраната на Украйна след седмици политически сътресения поради отстраняването на Федоров.
Неговото отстраняване изпрати хиляди протестиращи на улицата с искане Зеленски да възстанови поста на 35-годишния новатор в отбраната. Кризата принуди президента да замени главнокомандващия на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) с по-младия Михайло Драпати, който беше подкрепен от протестиращите заради подхода му, който те се надяват да намали загубите на фронтовата линия.
Докато ВСУ се борят с Русия, вътре в страната антикорупционни агенции водят остра война срещу корупцията, като са се насочили към висши служители - кампания, която според тях е от решаващо значение за подготовката за членство на Украйна в Европейския съюз.
През декември НАБУ повдигна обвинения срещу петима депутати от парламентарната група на партията на президента Володимир Зеленски "Слуга на народа" за получаване на пари в брой в замяна на гласове в парламента.
През същия месец бюрото претърси и помещенията на сътрудник на Давид Арахамия - председател на парламентарната група на "Слуга на народа", съобщи източник от правоохранителните органи през април.
Наскоро отстраненият украински министър на отбраната Михайло Федоров призова снощи в необичайно видео обръщение в "ЮТюб" да бъдат произведени военновременни избори в Украйна, предаде Ройтерс.
Федоров заяви, че страната е изправена пред криза в управлението и остро разкритикува военновременната корупция.
Сегашното законодателството в Украйна забранява провеждането на избори по време на война.
Призивът на Федоров е първото подобно искане от страна на значима украинска политическа фигура от началото на мащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 година, отбелязва Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Да видят те, кво е корупция!!!
Коментиран от #17, #19
10:01 19.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Като в БГ.
По селата е Така.
Сельские интересы - "фърст"
Хахаахх
Коментиран от #34
10:03 19.08.2026
4 Урсулите:
Разследваме група, включваща З@ленски и други президентски служители
уличени в супер корупция!
10:03 19.08.2026
5 не предоставиха подробности за разследва
ама най вероятно няма да бъдат разрязани
Коментиран от #37, #42
10:08 19.08.2026
6 Хаген Дас
10:08 19.08.2026
7 Съветника на зеле михаило пpъдоляк
10:09 19.08.2026
8 име
10:10 19.08.2026
9 парлама
10:10 19.08.2026
10 Хе хе...
10:13 19.08.2026
11 Хохо Бохо
10:13 19.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Цвете
10:28 19.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Цвете
10:29 19.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 От една друга ведия
До коментар #1 от "Пич":Иранските военни са разглеждали варианти за удари по американски военни обекти в Югоизточна Европа, включително в България, ако САЩ предприемат нова мащабна ескалация срещу Техеран. За подобни сценарии разказват източници, близки до иранския режим, като евентуалният отговор ще зависи от действията на Вашингтон.
10:34 19.08.2026
18 Крадеш ли (тоалетни чинии)?
10:39 19.08.2026
19 Логично
До коментар #1 от "Пич":Клоунът си свърши работата.
Търси се драматичен актьор.
10:46 19.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 444444
Коментиран от #24
10:47 19.08.2026
22 Фют
Мислят си, че Украйна ще ги спаси ли?
Коментиран от #25
10:48 19.08.2026
23 Слуга на народа
10:49 19.08.2026
24 Новите, стари редки територии
До коментар #21 от "444444":Ще си останат руски.
Държавата обявила че в Украйна има само един език..украински, подобно на фашистка Германия арийски се разпада и изчезва
10:52 19.08.2026
25 Ха ХаХа
До коментар #22 от "Фют":Преди нея ще се разследва хунтата на Тъпото и Кокора
10:53 19.08.2026
26 Теслатъ
10:53 19.08.2026
27 КПКомпир
11:06 19.08.2026
28 любопитен
11:09 19.08.2026
29 пушечно укромесце
Коментиран от #36
11:15 19.08.2026
30 ТО ТЕЗИ
11:17 19.08.2026
31 Зеления път
11:30 19.08.2026
32 Нашмърканият потник
Коментиран от #35, #38, #43
11:42 19.08.2026
33 Зеля
11:44 19.08.2026
34 Антирашист 2995
До коментар #3 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":То в просия няма нито един жив корупционер ! Ако някой се е излъзнал го чака скок от прозореца .
11:44 19.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Баба аналино
До коментар #5 от "не предоставиха подробности за разследва":И кубовете май няма да бъдат събаряни... Изведнъж всичко вече е законно...
11:50 19.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
11:54 19.08.2026
40 Смрадлив наркоман
11:56 19.08.2026
41 Русия
11:58 19.08.2026
42 Те не били
До коментар #5 от "не предоставиха подробности за разследва":тикви, а тиквички
11:59 19.08.2026
43 Епстийн
До коментар #32 от "Нашмърканият потник":... и върху златния вибромасажор
12:02 19.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Пльешо с овчи поглед и брада
12:16 19.08.2026
48 Рускиня
12:16 19.08.2026