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Ройтерс: Украинските антикорупционни агенции заявиха, че разследват група, включваща президентски служители
  Тема: Украйна

Ройтерс: Украинските антикорупционни агенции заявиха, че разследват група, включваща президентски служители

19 Август, 2026 09:57, обновена 19 Август, 2026 11:48 2 923 48

  • украйна-
  • русия-
  • володимир зеленски-
  • киен

Агенциите не предоставиха подробности за разследването, но заявиха, че скоро ще има повече информация

Ройтерс: Украинските антикорупционни агенции заявиха, че разследват група, включваща президентски служители - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинските антикорупционни агенции съобщиха днес, че осъществяват операция за разкриване на „престъпна организация“, управлявана от настоящи и бивши депутати, както и високопоставени служители на администрацията на президента Володимир Зеленски, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че това се случва броени часове преди ключово гласуване в парламента за нов министър на отбраната, целящо затвърждаване на извършените наскоро от Зеленски промени в правителство.

Специализираната антикорупционна прокуратура на Украйна (САП) и Национално антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) не предоставиха подробности за разследването, но се смята, че то ще доведе до нови неприятности за Зеленски, след като отстранения от поста министър на отбраната Михайло Федоров вчера сензационно призова за произвеждането на избори във военно време.

Очакваше се законодателите да гласуват днес за назначаването на Евген Хмара, бивш висш оперативен служител от специалните части, за нов министър на отбраната на Украйна след седмици политически сътресения поради отстраняването на Федоров.

Неговото отстраняване изпрати хиляди протестиращи на улицата с искане Зеленски да възстанови поста на 35-годишния новатор в отбраната. Кризата принуди президента да замени главнокомандващия на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) с по-младия Михайло Драпати, който беше подкрепен от протестиращите заради подхода му, който те се надяват да намали загубите на фронтовата линия.

Докато ВСУ се борят с Русия, вътре в страната антикорупционни агенции водят остра война срещу корупцията, като са се насочили към висши служители - кампания, която според тях е от решаващо значение за подготовката за членство на Украйна в Европейския съюз.

През декември НАБУ повдигна обвинения срещу петима депутати от парламентарната група на партията на президента Володимир Зеленски "Слуга на народа" за получаване на пари в брой в замяна на гласове в парламента.

През същия месец бюрото претърси и помещенията на сътрудник на Давид Арахамия - председател на парламентарната група на "Слуга на народа", съобщи източник от правоохранителните органи през април.

Наскоро отстраненият украински министър на отбраната Михайло Федоров призова снощи в необичайно видео обръщение в "ЮТюб" да бъдат произведени военновременни избори в Украйна, предаде Ройтерс.

Федоров заяви, че страната е изправена пред криза в управлението и остро разкритикува военновременната корупция.

Сегашното законодателството в Украйна забранява провеждането на избори по време на война.

Призивът на Федоров е първото подобно искане от страна на значима украинска политическа фигура от началото на мащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 година, отбелязва Ройтерс.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    38 2 Отговор
    Бегом на групата към кенефа на Зелю!!!
    Да видят те, кво е корупция!!!

    Коментиран от #17, #19

    10:01 19.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    36 1 Отговор
    То в украйна НЯМА място без корупция. Има места с Малко или Много корупция.
    Като в БГ.
    По селата е Така.
    Сельские интересы - "фърст"
    Хахаахх

    Коментиран от #34

    10:03 19.08.2026

  • 4 Урсулите:

    37 0 Отговор
    Украинските антикорупционни агенции заявиха:
    Разследваме група, включваща З@ленски и други президентски служители
    уличени в супер корупция!

    10:03 19.08.2026

  • 5 не предоставиха подробности за разследва

    17 2 Отговор
    и радев каза наскоро че разследват тикви
    ама най вероятно няма да бъдат разрязани

    Коментиран от #37, #42

    10:08 19.08.2026

  • 6 Хаген Дас

    32 1 Отговор
    Лично зеления им е лидер! Най мащабната група в света, отвъртя всички джен правителства да му снасят!

    10:08 19.08.2026

  • 7 Съветника на зеле михаило пpъдоляк

    32 1 Отговор
    След като първоначално се опита да хвърли върху Кремъл вината за далаверите в енергетиката и златните тоалетни, михаило пpъдоляк, съветник на зеления наркоман, каза че корупцията е неизменна част от модерната икономика и продължи жалките опити за замазване с нелепи изказвания в стил, че било нормално такива неща да се случват в демократичните системи!

    10:09 19.08.2026

  • 8 име

    26 1 Отговор
    Къв е шанса някоя скъсана евроатлантическа мишка да инвестира в крадлива територия, като 404, в която даже няма ПВО?!

    10:10 19.08.2026

  • 9 парлама

    27 1 Отговор
    прах в очите на хората. за членство в ЕU!! Ще набедят някоия дребна или неудобна рибка!

    10:10 19.08.2026

  • 10 Хе хе...

    32 1 Отговор
    Дали пък евроатлантическите "приятели" на зеле наркомана не му намазаха ските? И дали утре охраната му от ми6 няма да му тегли куршума и да го изпише геройски паднал срещу руснаците с по два пистолета във всяка ръка? Все пак е бил свидетел на прекалено много от гнусотийте на нато и ЕсеС и никой няма да рискува наркоманчето да се нашмърка в неподходящ момент и да издрънка нещо неподходящо пред неподходящи хора.

    10:13 19.08.2026

  • 11 Хохо Бохо

    30 1 Отговор
    Зеления ще го майданят от краварника. Туй е толкоз просто и логично!

    10:13 19.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Цвете

    21 0 Отговор
    НЕВЗОРОВ В ГРУПАТА ЛИ Е? 🤫🫵🤦‍♂️СЪЩО И ТЕЗИ МИЛИОНЕРИ ,КОИТО СА НА " ИЗДРЪЖКА " ПО ЦЯЛОТО НИ ЧЕРНОМОРИЕ? ЕЛАТЕ ДА ГИ ВИДИТЕ КАКВИ ИМОТИ ПРИТЕЖАВАТ И КОЛИ В ТОВА ЧИСЛО.?! ГОРКИТЕ ТЕ ,ПАЗАРУВАТ ПРЕПЪЛНЕНИ КОШНИЦИ С ВОДКА И МЕЗЕТА.БЕДНИ ЛИ СА ?

    10:28 19.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Цвете

    13 0 Отговор
    НЕВЗОРОВ В ГРУПАТА ЛИ Е? 🤫🫵🤦‍♂️СЪЩО И ТЕЗИ МИЛИОНЕРИ ,КОИТО СА НА " ИЗДРЪЖКА " ПО ЦЯЛОТО НИ ЧЕРНОМОРИЕ? ЕЛАТЕ ДА ГИ ВИДИТЕ КАКВИ ИМОТИ ПРИТЕЖАВАТ И КОЛИ В ТОВА ЧИСЛО.?! ГОРКИТЕ ТЕ ,ПАЗАРУВАТ ПРЕПЪЛНЕНИ КОШНИЦИ С ВОДКА И МЕЗЕТА.БЕДНИ ЛИ СА ?

    10:29 19.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 От една друга ведия

    20 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Иранските военни са разглеждали варианти за удари по американски военни обекти в Югоизточна Европа, включително в България, ако САЩ предприемат нова мащабна ескалация срещу Техеран. За подобни сценарии разказват източници, близки до иранския режим, като евентуалният отговор ще зависи от действията на Вашингтон.

    10:34 19.08.2026

  • 18 Крадеш ли (тоалетни чинии)?

    15 3 Отговор
    Ха ха ха ха. ...украинците си го набутаха. Искаха Европа, европейски ценности! Е, на ви сега комисии раследват корупця. В Русия корупция НЯ-МА! И няма разследване и разрушение на държавата. Всичко върви и се развива по традиционни славянски и православни ценности!

    10:39 19.08.2026

  • 19 Логично

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Клоунът си свърши работата.
    Търси се драматичен актьор.

    10:46 19.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 444444

    17 1 Отговор
    Почна се.Значи Запада ще склонява (застави) Зеленски да отстъпи.Главния въпрос е как Запада ще се извърти на преговорите с Русия без да признава официално новите територии руски.

    Коментиран от #24

    10:47 19.08.2026

  • 22 Фют

    3 19 Отговор
    И хунтата на Радев е за разследване заради корупция.
    Мислят си, че Украйна ще ги спаси ли?

    Коментиран от #25

    10:48 19.08.2026

  • 23 Слуга на народа

    23 1 Отговор
    Зеленото се е овъртолил яко в кражби и зверства.. Дано това да е последният епизод от "Слуга на народа", за да поемат глътка въздух обикновените украинци.

    10:49 19.08.2026

  • 24 Новите, стари редки територии

    17 1 Отговор

    До коментар #21 от "444444":

    Ще си останат руски.
    Държавата обявила че в Украйна има само един език..украински, подобно на фашистка Германия арийски се разпада и изчезва

    10:52 19.08.2026

  • 25 Ха ХаХа

    14 1 Отговор

    До коментар #22 от "Фют":

    Преди нея ще се разследва хунтата на Тъпото и Кокора

    10:53 19.08.2026

  • 26 Теслатъ

    9 0 Отговор
    Да не пропуснете чистачката, ей!!!

    10:53 19.08.2026

  • 27 КПКомпир

    8 0 Отговор
    Както и в някои други индиански държави, дайте още кинти, че да разследваме корупцията.

    11:06 19.08.2026

  • 28 любопитен

    11 1 Отговор
    Ще го варят или пекат Зельония жабок?

    11:09 19.08.2026

  • 29 пушечно укромесце

    15 0 Отговор
    Какви прездентски институции.Там е диктатура избори не се провеждат.Шайка нелегитимни нацисти окупирали Украйна със съдействието на запада..

    Коментиран от #36

    11:15 19.08.2026

  • 30 ТО ТЕЗИ

    8 0 Отговор
    Администратори без знанието на наркото едва ли са крали евра и долари. И трябва първо главата да разследват. И днес от сутринта до сега над пиринско рилския масив са минали около 40 самолета идващо от изток и отиващи към запад. Такова чудо не е било.

    11:17 19.08.2026

  • 31 Зеления път

    11 0 Отговор
    И Зеленото, като наш Боко, е чист като момина сълза. Те около него всичко живо краде и с г.. си, а То само работи, работи... и даже не ги познава тези лошите и корумпираните.

    11:30 19.08.2026

  • 32 Нашмърканият потник

    7 0 Отговор
    е доказано корумпе и терорист! Малко му остава в полския бункер. Само Зеленска ще остане да се кефи върху златната тоалетна

    Коментиран от #35, #38, #43

    11:42 19.08.2026

  • 33 Зеля

    6 1 Отговор
    Очаквам в най скоро време членовете на антикорупционната агенция, както и Фьодоров да бъдат взривени в колите им

    11:44 19.08.2026

  • 34 Антирашист 2995

    1 7 Отговор

    До коментар #3 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    То в просия няма нито един жив корупционер ! Ако някой се е излъзнал го чака скок от прозореца .

    11:44 19.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Баба аналино

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "не предоставиха подробности за разследва":

    И кубовете май няма да бъдат събаряни... Изведнъж всичко вече е законно...

    11:50 19.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 0 Отговор
    Давай още пари да подкрепим корупцията в Украйна

    11:54 19.08.2026

  • 40 Смрадлив наркоман

    5 0 Отговор
    Искам и златно биде да си мия...носа

    11:56 19.08.2026

  • 41 Русия

    5 0 Отговор
    бие Украйна със САП-а на лопатата 😂🤣😂

    11:58 19.08.2026

  • 42 Те не били

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "не предоставиха подробности за разследва":

    тикви, а тиквички

    11:59 19.08.2026

  • 43 Епстийн

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Нашмърканият потник":

    ... и върху златния вибромасажор

    12:02 19.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Пльешо с овчи поглед и брада

    2 0 Отговор
    “да възстанови поста на 35-годишния…” значи постът на министър на отбраната е закрит ИЛИ “да възстанови НА поста 35-годишния…”??? Розав неграмотник с бустер

    12:16 19.08.2026

  • 48 Рускиня

    1 0 Отговор
    Кога ще разследват зеления? Те всички Мърдът в едно гърне!

    12:16 19.08.2026

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