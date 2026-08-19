Почина Франк Бирд - барабанистът на легендарната рок група ZZ Top

Рок светът потъна в скръб, след като стана ясно, че на 17 август в Ричмънд, Тексас, е починал дългогодишният барабанист на ZZ Top Франк Бирд.

Тъжната новина бе официално потвърдена от представител на групата пред Variety. Музикантът си отиде на 77-годишна възраст, заобиколен от своето семейство, след като през последните седмици се бореше с влошено здравословно състояние. Поради неговото боледуване бандата наскоро отмени мащабния си концерт на сцената на Холивуд Боул в Лос Анджелис.

Основателят и фронтмен на групата Били Гибънс направи емоционално изявление, разпространено от BBC, в което сподели: „Днес загубихме страхотен приятел и сътрудник, а светът загуби един от най-иновативните барабанисти и истински син на Тексас. Неговият характерен и неподражаем ритъм беше ключът към това ZZ Top да се задържи на върха толкова дълго време.“

Музикалното наследство на една легенда

Франк Бирд се присъединява към групата в Хюстън в края на 1969 г., малко след нейното създаване. Заедно с Били Гибънс и покойния бас-гитарист Дъсти Хил, който почина през 2021 г., те формират един от най-стабилните и разпознаваеми състави в историята на рокендрола, останал непроменен в продължение на повече от половин век. Музикалното списание Rolling Stone отбелязва, че Бирд участва в записите на всички 15 студийни албума на бандата, превръщайки се в ритмичното сърце на вечни хитове като "La Grange", "Tush", "Sharp Dressed Man" и "Gimme All Your Lovin'".

Световната слава ги застига през 80-те години на миналия век с появата на MTV, където техните видеоклипове с емблематични горещи возила и атрактивни модели стават постоянна част от ефира. Албумът им „Eliminator“ от 1983 г. постига диамантен статус в САЩ с над 10 милиона продадени копия. Благодарение на огромния си принос към блус и буги-рок културата, триото бе тържествено въведено в Залата на славата на рок-енд-рола през 2004 г.

Парадоксът с името: Единственият без брада в ZZ Top

За феновете по цял свят Франк Бирд ще остане известен и с една от най-забавните и култови иронии в историята на музиката. Въпреки че фамилията му буквално се превежда от английски като „Брада“ (Beard), той беше единственият член на триото, който не носеше дълга емблематична брада, а залагаше единствено на мустаци.

От мениджмънта на групата съобщиха, че планираните концерти за тази седмица в Юта и Колорадо се отменят. Въпреки тежката загуба, ZZ Top ще продължат настоящото си турне „The Big One!“ още този уикенд с концерти в Остин, Тексас – град, който Бирд смяташе за свой втори дом. На барабаните ще застане Майкъл Монахан, тъй като волята на самия Франк Бирд приживе е била бандата да не спира да свири. Музикантът оставя след себе си съпругата си Деби Мередит и три деца.