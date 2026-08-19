Нагоре! Петролът поскъпва за четвърти пореден ден заради неяснотата около корабоплаването през Ормузкия проток

Цените на петрола се повишиха в азиатската търговия за четвърта поредна сесия, докато инвеститорите оценяваха противоречивите послания от Техеран и Вашингтон дали Ормузкият проток е отворен за корабоплаване, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Фючърсите върху на сорта Брент, който е референтен за Европа, поскъпнаха с 69 цента, или 0,8 на сто, до 91,71 долара за барел.

Котировките на американския лек суров петрол се повиши със 76 цента, или 0,9 на сто, до 85,70 долара за барел.

И двата сорта приключиха вчерашната търговия на най-високите си равнища от повече от три седмици, след като надеждите за мир между САЩ и Иран отслабнаха.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви вчера, че не се водят преговори с Иран, и настоя, че Ормузкият проток е отворен. Това противоречи на позицията на Техеран, според която ключовият морски път остава затворен за корабоплаване.

Временното примирие изтече в понеделник. Високопоставен ирански представител заяви пред Ройтерс, че страната му предприема действия заради дипломатическата безизходица, макар вчера да няма съобщения за нови удари, от която и да е от страните.

„Рисковете за корабоплаването отново нарастват, тъй като атаките от страна на Иран и хусите продължават около двата ключови морски маршрута – Ормузкия проток и Баб ел Мандеб“, заяви Джун Го, старши анализатор на петролния пазар в „Спарта Комодитис“ (Sparta Commodities). По думите ѝ това подкрепя цените на петрола в краткосрочен план.

Трафикът през Ормузкия проток се е забавил, показаха публикувани по-рано днес данни, като повечето корабособственици избягват маршрута заради липсата на яснота дали блокадата е вдигната.

Същевременно производителите от Персийския залив търсят алтернативни маршрути за износ към Оманския залив. Според Го, ако тези маршрути се окажат устойчиви, те биха могли да позволят възстановяване на част от временно спрения добив.

За да избегне Ормузкия проток, иракското правителство одобри механизми за износ на суров петрол чрез специализирани международни и местни компании и през няколко различни изходни пункта. Договорите по новата схема ще бъдат за три месеца, считано от 1 септември.

Две големи китайски корабни компании също са спрели да изпращат петролни танкери през Ормузкия проток и Баб ел Мандеб и вместо това получават товари извън Персийския залив.

В САЩ запасите от суров петрол и дестилати са намалели през миналата седмица, докато запасите от бензин са се увеличили, сочат данни на Американския петролен институт (API), цитирани от пазарни източници.

Официалните данни на Управлението за енергийна информация на САЩ се очакват по-късно днес. Анкетирани от Ройтерс анализатори прогнозират спад на запасите от суров петрол с около 600 000 барела през седмицата до 14 август.