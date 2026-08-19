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Нагоре! Петролът поскъпва за четвърти пореден ден заради неяснотата около корабоплаването през Ормузкия проток
  Тема: Иранската криза

Нагоре! Петролът поскъпва за четвърти пореден ден заради неяснотата около корабоплаването през Ормузкия проток

19 Август, 2026 12:27 776 17

  • петрол-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • доналд тръмп-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Високопоставен ирански представител заяви пред Ройтерс, че страната му предприема действия заради дипломатическата безизходица, макар вчера да няма съобщения за нови удари, от която и да е от страните

Нагоре! Петролът поскъпва за четвърти пореден ден заради неяснотата около корабоплаването през Ормузкия проток - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Цените на петрола се повишиха в азиатската търговия за четвърта поредна сесия, докато инвеститорите оценяваха противоречивите послания от Техеран и Вашингтон дали Ормузкият проток е отворен за корабоплаване, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Фючърсите върху на сорта Брент, който е референтен за Европа, поскъпнаха с 69 цента, или 0,8 на сто, до 91,71 долара за барел.

Котировките на американския лек суров петрол се повиши със 76 цента, или 0,9 на сто, до 85,70 долара за барел.

И двата сорта приключиха вчерашната търговия на най-високите си равнища от повече от три седмици, след като надеждите за мир между САЩ и Иран отслабнаха.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви вчера, че не се водят преговори с Иран, и настоя, че Ормузкият проток е отворен. Това противоречи на позицията на Техеран, според която ключовият морски път остава затворен за корабоплаване.

Временното примирие изтече в понеделник. Високопоставен ирански представител заяви пред Ройтерс, че страната му предприема действия заради дипломатическата безизходица, макар вчера да няма съобщения за нови удари, от която и да е от страните.

„Рисковете за корабоплаването отново нарастват, тъй като атаките от страна на Иран и хусите продължават около двата ключови морски маршрута – Ормузкия проток и Баб ел Мандеб“, заяви Джун Го, старши анализатор на петролния пазар в „Спарта Комодитис“ (Sparta Commodities). По думите ѝ това подкрепя цените на петрола в краткосрочен план.

Трафикът през Ормузкия проток се е забавил, показаха публикувани по-рано днес данни, като повечето корабособственици избягват маршрута заради липсата на яснота дали блокадата е вдигната.

Същевременно производителите от Персийския залив търсят алтернативни маршрути за износ към Оманския залив. Според Го, ако тези маршрути се окажат устойчиви, те биха могли да позволят възстановяване на част от временно спрения добив.

За да избегне Ормузкия проток, иракското правителство одобри механизми за износ на суров петрол чрез специализирани международни и местни компании и през няколко различни изходни пункта. Договорите по новата схема ще бъдат за три месеца, считано от 1 септември.

Две големи китайски корабни компании също са спрели да изпращат петролни танкери през Ормузкия проток и Баб ел Мандеб и вместо това получават товари извън Персийския залив.

В САЩ запасите от суров петрол и дестилати са намалели през миналата седмица, докато запасите от бензин са се увеличили, сочат данни на Американския петролен институт (API), цитирани от пазарни източници.

Официалните данни на Управлението за енергийна информация на САЩ се очакват по-късно днес. Анкетирани от Ройтерс анализатори прогнозират спад на запасите от суров петрол с около 600 000 барела през седмицата до 14 август.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 2 Отговор
    Даже и да го отворят ще е скъп заради новите такси.

    12:29 19.08.2026

  • 2 Пор в кокошарник!

    9 4 Отговор
    На червеното килимче в Кремъл и наведени в стойка Г !

    12:32 19.08.2026

  • 3 Мишел

    10 2 Отговор
    Автогол на Тръмп,с който губи изборите. САЩ са държавата, която изразходва най много петрол в света.

    12:33 19.08.2026

  • 4 Гинкобилоба

    10 3 Отговор
    При нас и без това секи ден горивото е нагоре заради краварските посредници на пепейските сектанти,ем нефта ни е руски

    12:35 19.08.2026

  • 5 Ддд

    11 0 Отговор
    Ние си караме с горива на цена 140 долара на барел, това че сега барела бил 91 долара, нас не ни се намаляват цените според курса на барела.

    Коментиран от #7

    12:38 19.08.2026

  • 6 Боко

    3 1 Отговор
    Благодаря ти за което:
    рижав - сенилен в делириум дъртак, който си мисли че управлява вселената🤪🥳👌

    12:41 19.08.2026

  • 7 Боко

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ддд":

    А за това :
    Благодарностите към урси и нашенските и подлоги 👌

    12:44 19.08.2026

  • 8 Още

    4 1 Отговор
    много ще повишат цените на суровия петрол. Поне 200 долара за барел от началото на следващата година. Играчите на борсите не си поплюват. Пластмаса, дрехи, химия... битум и куп други материали отиват нагоре. Увеличените транспортни разходи ще се прибавят в цената на стоките също.

    12:46 19.08.2026

  • 9 циций

    1 1 Отговор
    реално поскъпване нама цените от днес и утре така или инак са на база 115 долсра за барел

    12:47 19.08.2026

  • 10 Торове

    4 1 Отговор
    ще вдигнат шоково и цените на храните.
    Никой не си прави илюзии в случая. Американците тепърва ще произвеждат нови долари.

    12:50 19.08.2026

  • 11 НЯКОЙ ЩЕ МИ ПРИПОМНИ ЛИ

    4 0 Отговор
    Израел и САЩ защо нападнаха Иран.

    Коментиран от #16

    12:52 19.08.2026

  • 12 Задава

    3 1 Отговор
    се перфектна буря. САЩ няма да отстъпят.
    Евреите там са основните спонсори на политическия живот. Иран също няма да отстъпи. Там пък има култ към пренасянето на човешкия живот в жертва.
    Това е положението

    12:54 19.08.2026

  • 13 ТА Е И ЩЕ БЪДЕ

    1 0 Отговор
    ДО ТОГАВА ДОКАТО НА ТИЯ И ТОЯ ДЕМИ АМЕРИКАНЦИ НЕ ГИ ОТКЪСНЕМ ОТ СВЕТА. ДА ЗАВИСИМИ СМЕ ОТ ТЯХ ИКОНОМИЧЕСКИ НО ВРЕМЕ Е ДА ИМ КАЖАТ STOP ЖЕНКИТЕ ОТ ЕВРОПА И СВЕТА КАТО ЦЯЛО. ТЕ ТОЙ БОГАТЕЯТ А ВСИЧКО ТОВА ИДВА ОТ НАШЕТО НЕЩАСТИЕ.

    12:54 19.08.2026

  • 14 ТАКААА Е И ЩЕ БЪДЕ

    2 0 Отговор
    ДО ТОГАВА ДОКАТО НА ТИЯ И ТОЯ ДЕМИ АМЕРИКАНЦИ НЕ ГИ ОТКЪСНЕМ ОТ СВЕТА. ДА ЗАВИСИМИ СМЕ ОТ ТЯХ ИКОНОМИЧЕСКИ НО ВРЕМЕ Е ДА ИМ КАЖАТ STOP ЖЕНКИТЕ ОТ ЕВРОПА И СВЕТА КАТО ЦЯЛО. ТЕ ТОЙ БОГАТЕЯТ А ВСИЧКО ТОВА ИДВА ОТ НАШЕТО НЕЩАСТИЕ.

    12:55 19.08.2026

  • 15 Други

    1 1 Отговор
    държави производителки на тези стратегически суровини ще трябва да компенсират недостига. Но това ще отнеме години. Персийския залив се превърна в размирен район, в който само чисто лудите биха инвестирали в добивни мощности.

    12:59 19.08.2026

  • 16 Нападнаха

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "НЯКОЙ ЩЕ МИ ПРИПОМНИ ЛИ":

    ги, за да ги принудят да отпушат Ормузкия проток.

    Коментиран от #17

    13:01 19.08.2026

  • 17 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Нападнаха":

    Пролива си работеше много добре преди 28.02, но жълтопаветник писател, он не читател, па и помни колко мармозетка.

    13:24 19.08.2026

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