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Открадната графика на Пикасо беше открита случайно в празен апартамент

Открадната графика на Пикасо беше открита случайно в празен апартамент

17 Август, 2026 19:01 520 0

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Графиката е била открадната от художествена галерия в Милуоки през 2018 г.

Открадната графика на Пикасо беше открита случайно в празен апартамент - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Графика на испанския художник Пабло Пикасо, открадната от художествена галерия в Милуоки през 2018 г., беше намерена от хазяин в празен апартамент, съобщи АП.

Бил Делинд смятал, че откраднатата през 2018 г. от галерията му в Милуоки творба на Пикасо е изгубена завинаги. Миналата седмица обаче полицията му се обадила и го помолила да погледне произведение на изкуството, което местен хазяин открил, докато почиствал празен апартамент, пояснява БТА.

Делинд веднага разпознал откраднатата картина „Тореро“. Това е един от 30-те известни съществуващи екземпляра, подписани от самия испански художник. „Бях много развълнуван“, каза той „Останах без думи. За мен това беше изключително вълнуващ момент".

Стикерът на неговата фирма за оценка на изкуство DeLind Fine Art Appraisals все още стоял на гърба на рамкираната графика - на същото място, където бил поставен през 2018 г. „Наистина е моята“, каза Делинд. „Кръгът се затвори“.

Тим Дерц от Милуоки обясни пред телевизия WISN-TV, че е намерил графиката, докато е почиствал апартамента от наемател, който вече се бил изнесъл. „Тя висеше на едно странно място на стената“, разказа Тим Дерц. „Изглеждаше така, сякаш е стояла там много, много дълго време, защото върху горната ѝ част имаше дебел слой прах.“

Дерц допълни, че е показал картината на свой приятел антиквар. Той веднага я разпознал като произведение на Пикасо и казал, че изглежда точно като тази, която Делинд е обявил за открадната през 2018 г. Дерц я предал на полицията, която след това се свързала със собственика на галерията.

„Когато ми се обадиха, просто не можех да повярвам“, каза Делинд.

От полицейското управление в Милуоки съобщиха, че давностният срок за кражби и престъпления срещу собствеността по принцип е шест години, но разследването по случая продължава. От ФБР отказаха коментар.

В годината на кражбата стойността на произведението е била оценена между 35 000 и 50 000 щатски долара, каза Делинд. Той предполага, че цената не се е променила много оттогава, но сега, предвид историята му, може да се доближи до 50 000 долара.

„Творбата остава в полицията в Милуоки, докато клиентът, оставил я за продажба в галерията, урежда въпроса със застрахователната си компания“, допълни Делинд.

Той разказа още, че бившият му съдружник, който е починал през февруари, е бил съкрушен от кражбата през 2018 г. Съдружникът му се обаждал в полицията всяка година на годишнината от престъплението с молба да дадат отново гласност на случая с надеждата, че графиката на Пикасо ще бъде намерена.

„Той щеше да бъде на седмото небе от щастие“, каза Делинд. „Това произведение беше специално за него.“


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