Меси показва "сърце на шампион"

Лионел Меси изглежда спокоен след смъртта на баща си по-рано този месец, каза треньорът на Интер Маями Гийермо Ойос.

Бащата на Меси - Хорхе, почина на 68-годишна възраст на 8 август в Росарио, Аржентина. Меси се завърна в игра за Интер Маями миналата седмица, влизайки от пейката в загубата за Купата на лигата от Леон, преди да започне в неделя в мача срещу Нешвил с 4:1.

„Той изглежда добре, представя се на терена - място, което познава перфектно, и е спокоен“, каза Ойос.

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Меси отдаде почит към баща си миналата седмица, описвайки го като свой баща, приятел и представител и казвайки, че не знае как да продължи без него.

Халфът Каземиро похвали отдадеността на Меси на отбора въпреки трудните обстоятелства, пред които е изправен.

„Той дава чудесен пример. Със сигурност преминава през много труден период, но отдадеността, която показа, не само към играчите, но и към клуба, е невероятна. Никога не съм виждал нещо подобно през живота си“, каза Каземиро след мача срещу Леон.