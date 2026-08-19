Демерджив: В района на Безмер са предприети всички възможни мерки за сигурност

В района на Безмер са предприети засилени мерки за сигурност, като те са съобразени с по-високо ниво на заплаха от това, което се отчита към момента. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след заседанието на Министерския съвет, цитиран от бТВ.
Той подчерта, че службите следят постоянно ситуацията и постъпващата информация:
"За Безмер сме предприели всички възможни мерки, включително сме се подсигурили, като мерките, които сме предприели, са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация."
Демерджиев каза още, че мерките ще продължат да бъдат изпреварващи и ще се актуализират според развитието на ситуацията:
"Следим постоянно ситуацията и процесите и ще продължаваме да прилагаме мерки, които са изпреварващи и са в много по-голяма степен така интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента."
Работи се и по създаване на териториални структури за борба срещу киберпрестъпността
Преглеждаме серия от програми за намаляване на тормоза, насилието и агресията в училище. В следващите месеци те ще бъдат обобщени и анализирани. В шест софийски училища надграждаме програма „Насилието е безсилие”, която е насочена към 8 и 9 клас, но имаме за цел да достигне до над 100 000 ученици в над 1000 училища. През октомври 28 работни групи с координатор, психолог и педадогически съветник ще започнат да работят със специалисти за придобиване на допълнителна квалификация. Това съобщи министърът на образованието и науката проф. д-р Георги Вълчев на брифинг след редовното правителствено заседание.
Иван Демерджиев посочи, че предстои да бъдат разработени още програми за превенция на насилието сред младежите. Разработва се и стратегия за обучение на педагозите в структурите на МВР. „Подготвя се нов Закон за противодействие на протиообществените прояви на малолетни и непълнолетни, настоящият е от 50-те години. Амбицията ни е до няколко седмици да завършим проекта. На този фон засилихме проверките онлайн, хиляди са свалените публикации до момента. Работи се и по създаване на териториални структури за борба срещу киберпрестъпността”, отбеляза Демерджиев.
Според него е невъзможно ограничение на употребата на социалните мрежи, тъй като то лесно би могло да бъде заобиколено.
„В следващите месец и години фокус в работата на МОН ще бъде превръщането на семейството в съюзник на образователната система. По друг начин няма как училището да се справи с тежките проблеми. Създадена е програма „Без агресия за сигурна образователна среда”, която е с фокус върху всички проблеми, свързани с проявата на агресия, както физическа така и вербална. Младите хора се превърнаха в блуждаещи атоми с телефони, търсещи лайкове. Агресията избуя на всички нива, не само в ранна възраст. Тя превзе комуникацията и политическия живот. Всички ние носим отговорност с поведението и изявите си, за да обърнем тендецията. За тази цел около 1500 психолози работят в предучилищното възпитание, а над 800 специалисти подпомагат проблемни семейства”, каза още министър Вълчев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2
12:27 19.08.2026
2 Какво искаш
До коментар #1 от "Последния Софиянец":да ми кажеш, че вибрациите стигат до дома ти в Лом?
12:31 19.08.2026
3 Как
12:33 19.08.2026
4 Пич
За едноезичниците - Иран вече точно и пряко е посочил България и Безмер като легитимна военна цел при ескалация на конфликта!!!
Тези кога ще ви кажат...?!
12:34 19.08.2026
5 Важното е че
Коментиран от #16
12:37 19.08.2026
6 Щастливи
12:38 19.08.2026
7 глупости
12:38 19.08.2026
8 Чума
12:38 19.08.2026
9 Отпадна и
Коментиран от #14
12:43 19.08.2026
10 Баланс
12:43 19.08.2026
11 Мишел
Иран има ракети с обсег 12 000 км.,а България изпрати своето ПВО в Украйна.
САЩ ще атакуват Иран с бомбардировки, защото Иран няма оръжия с обсег до САЩ.
Иран ще отвърне с удари в обсега на своите оръжия. За Европа това едно Северна Швеция и до Исландия.
12:43 19.08.2026
12 Кво Им Пука !
Ти Се Оправяй !
Ако Можеш !
12:47 19.08.2026
13 мразя войната
Мразя войната!!! Не я понасям!!! Не искам да виждам сираци, не искам да слушам сирени, вой на ракети и скърцане на ковчези... Искам всички онези, дето се мислят за велики геополитици, да си седнат на дебелите задници и да се разберат, докато не им побелеят брадите, и не им се разкървавят хемороидите....
Обаче ние тук имаме един друг проблем. Проблемът с нашата си, родна хипокризия...
Помните ли, когато ни лъгаха, че правили „ремонт на шахти“ на гражданското летище в София? И когато военните самолети кацаха тихомълком, ние си мълчахме? Вярвахме безрезервно... Беше ни гот да ни баламосват, че това са просто някакви си „учения“...
И какво стана днес? Днес някой излезе и каза истината. Рече: „Вижте какво, член сме на военен съюз. Наше военно летище – повтарям, военно, а не гражданско – ще приеме летателни средства на съюзник“...
И кво стана? Скочихме до небесата! Оратория, писъци, народно въоръжение на езика...
Ама , вие какво точно очаквахте???
Нали бяхме страхотно горди и щастливи, когато влизахме в Алианса? Помните ли онези министри, дето плачеха от щастие в един Трабант? Днес същите тия хора отдавна са сменили Трабанта с мезонети и черни Мерцедеси, ама тогава беше голям патос... Реваха за НАТО от трибуните.
А младежите? Онези, дето днес ги гледам да протестират пред авиобаза „Безмер“... Ами че те тогава подскачаха от кеф, че няма да ходят в казарма... Че няма да търкат
Коментиран от #17
12:47 19.08.2026
14 Явно Този Случай !
До коментар #9 от "Отпадна и":Не Съществува !
12:48 19.08.2026
15 мразя войната
А младежите? Онези, дето днес ги гледам да протестират пред авиобаза „Безмер“... Ами че те тогава подскачаха от кеф, че няма да ходят в казарма... Че няма да търкат кубинки 1 година и да метат плаца... Да ги зареже гаджето, да ядат чорба от вода... Е, супер беше тогава, нали??? Без казарма, свобода, евроатлантизъм....
Сега обаче ... рев. „Ама защо тук, ама защо на нашето летище...“
Е, няма как. Хем оная работа докрая, хем душата в рая... такова животно няма. Никъде по света...
Сключил си договор. Подписал си се. Гордял си се, че си в клуба на силните... Е, в тоя клуб се плаща членски внос. И той не винаги е с пари. Понякога е в компромиси, задължения и реален риск...
Аз пак ще го кажа – искам мир!!! Искам дипломация и нито едно детско око да не плаче!!! Но докато онези с рижавите глави, не се разберат и докато договорът важи, нямаме голям избор... Или спазваме това, под което сами сме се подписали, или спираме да се правим на велики съюзници, когато ни отърва, и на уплашени гълъби, когато сметката дойде на масата...
Всичко останало са празни приказки. Не знам, дали съм прав. Това мисля, това казвам.... Не на войната!!!
12:49 19.08.2026
16 ДОБРЕ ДЕ
До коментар #5 от "Важното е че":Ни за 100 дни и курник не можеш да направиш...
От колко години се строи тази болница, а
12:50 19.08.2026
17 Доротея
До коментар #13 от "мразя войната":Да! ,,Народа е като жените! Обича да бъде лъган красиво, отколкото честно да му кажат да вдига полите!". Малко перефрастика, но е горе долу точно в този вид и тон!
12:55 19.08.2026
18 А украински
13:50 19.08.2026
19 Когато държавата казва, че
Примери ,евро и цени, преборена олигархия и т.н.
13:53 19.08.2026