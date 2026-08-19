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Демерджив: В района на Безмер са предприети всички възможни мерки за сигурност

Демерджив: В района на Безмер са предприети всички възможни мерки за сигурност

19 Август, 2026 12:26 690 19

  • иван демерджиев-
  • безмер-
  • мерки за сигурност

Mерките за сигурност са съобразени с по-високо ниво на заплаха от това, което се отчита към момента

Демерджив: В района на Безмер са предприети всички възможни мерки за сигурност - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В района на Безмер са предприети засилени мерки за сигурност, като те са съобразени с по-високо ниво на заплаха от това, което се отчита към момента. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след заседанието на Министерския съвет, цитиран от бТВ.

Той подчерта, че службите следят постоянно ситуацията и постъпващата информация:

"За Безмер сме предприели всички възможни мерки, включително сме се подсигурили, като мерките, които сме предприели, са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация."

Демерджиев каза още, че мерките ще продължат да бъдат изпреварващи и ще се актуализират според развитието на ситуацията:

"Следим постоянно ситуацията и процесите и ще продължаваме да прилагаме мерки, които са изпреварващи и са в много по-голяма степен така интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента."

Работи се и по създаване на териториални структури за борба срещу киберпрестъпността

Преглеждаме серия от програми за намаляване на тормоза, насилието и агресията в училище. В следващите месеци те ще бъдат обобщени и анализирани. В шест софийски училища надграждаме програма „Насилието е безсилие”, която е насочена към 8 и 9 клас, но имаме за цел да достигне до над 100 000 ученици в над 1000 училища. През октомври 28 работни групи с координатор, психолог и педадогически съветник ще започнат да работят със специалисти за придобиване на допълнителна квалификация. Това съобщи министърът на образованието и науката проф. д-р Георги Вълчев на брифинг след редовното правителствено заседание.

Иван Демерджиев посочи, че предстои да бъдат разработени още програми за превенция на насилието сред младежите. Разработва се и стратегия за обучение на педагозите в структурите на МВР. „Подготвя се нов Закон за противодействие на протиообществените прояви на малолетни и непълнолетни, настоящият е от 50-те години. Амбицията ни е до няколко седмици да завършим проекта. На този фон засилихме проверките онлайн, хиляди са свалените публикации до момента. Работи се и по създаване на териториални структури за борба срещу киберпрестъпността”, отбеляза Демерджиев.

Според него е невъзможно ограничение на употребата на социалните мрежи, тъй като то лесно би могло да бъде заобиколено.

„В следващите месец и години фокус в работата на МОН ще бъде превръщането на семейството в съюзник на образователната система. По друг начин няма как училището да се справи с тежките проблеми. Създадена е програма „Без агресия за сигурна образователна среда”, която е с фокус върху всички проблеми, свързани с проявата на агресия, както физическа така и вербална. Младите хора се превърнаха в блуждаещи атоми с телефони, търсещи лайкове. Агресията избуя на всички нива, не само в ранна възраст. Тя превзе комуникацията и политическия живот. Всички ние носим отговорност с поведението и изявите си, за да обърнем тендецията. За тази цел около 1500 психолози работят в предучилищното възпитание, а над 800 специалисти подпомагат проблемни семейства”, каза още министър Вълчев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 1 Отговор
    Цяла сутрин ми се тресат прозорците от излитащи военни самолети от летище София.

    Коментиран от #2

    12:27 19.08.2026

  • 2 Какво искаш

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    да ми кажеш, че вибрациите стигат до дома ти в Лом?

    12:31 19.08.2026

  • 3 Как

    12 0 Отговор
    самодоволно са се ухилили другарите само ?! Работа и нещо продуктивно никакви , но пълни гуши и торби с лъжи.

    12:33 19.08.2026

  • 4 Пич

    13 3 Отговор
    Кви бе.......?! Катапулти ли сте разположили...?!
    За едноезичниците - Иран вече точно и пряко е посочил България и Безмер като легитимна военна цел при ескалация на конфликта!!!
    Тези кога ще ви кажат...?!

    12:34 19.08.2026

  • 5 Важното е че

    6 2 Отговор
    Сме се съсредоточили в говорилнята за националната детска болница.

    Коментиран от #16

    12:37 19.08.2026

  • 6 Щастливи

    7 1 Отговор
    много и ухилени башовете на Румен.Пък за мерките,дали сте взели такива ,срещу балистика от Персия.Надали.Спете спокойно малки деца и не толкова!

    12:38 19.08.2026

  • 7 глупости

    8 0 Отговор
    Следим постоянно ситуацията. Нищо не зависи от вас,недийте да лъжете наивниците.

    12:38 19.08.2026

  • 8 Чума

    5 0 Отговор
    Какво ще му пазите на Безмер! Там са само американци! Пазете Бургас! Там е Нефтохима! София се отърва от заплахи! Никой не го признава, но ви треперят гащите! И е нормално да треперят! Така се носи отговорност! Кой ва бъхта в главите да ставате началници! Нямате ли пенсия! Пий си ракията, коментирай на воля и си гледай старините! А сега Иво Христов не може един майтап да си направи спокойно! Веднага го нападнахте за лош речник! Ако си стоеше в кръчмата като ранните соиалисти от преди 120 години, можеше спокойно да разправя на земеделците кой е с отпаднала необходимост, без това да се превръща в скандал! И за Бънгарангата следва да дава обяснения и носи пряка отговорност!!

    12:38 19.08.2026

  • 9 Отпадна и

    3 0 Отговор
    изказването на Демерджиев в края на месец Август за Хижа Петрохан. Вчера "Бях точен с парите", каза, че прокуратурата не дават изнасяне на данни по случая. Е тогава защо трябваше да излъже за пореден път?

    Коментиран от #14

    12:43 19.08.2026

  • 10 Баланс

    2 2 Отговор
    Ако е свършено нещо полезно няма смисъл да се хейти.

    12:43 19.08.2026

  • 11 Мишел

    2 1 Отговор
    Иран обяви, че ще атакува американски войски и в Европа, включително тези в България.
    Иран има ракети с обсег 12 000 км.,а България изпрати своето ПВО в Украйна.
    САЩ ще атакуват Иран с бомбардировки, защото Иран няма оръжия с обсег до САЩ.
    Иран ще отвърне с удари в обсега на своите оръжия. За Европа това едно Северна Швеция и до Исландия.

    12:43 19.08.2026

  • 12 Кво Им Пука !

    2 0 Отговор
    Тяхното Си Върви !

    Ти Се Оправяй !

    Ако Можеш !

    12:47 19.08.2026

  • 13 мразя войната

    2 0 Отговор
    Хайде да си кажем някои неща честно. Без партийни опорки, без заучени фрази.
    Мразя войната!!! Не я понасям!!! Не искам да виждам сираци, не искам да слушам сирени, вой на ракети и скърцане на ковчези... Искам всички онези, дето се мислят за велики геополитици, да си седнат на дебелите задници и да се разберат, докато не им побелеят брадите, и не им се разкървавят хемороидите....
    Обаче ние тук имаме един друг проблем. Проблемът с нашата си, родна хипокризия...
    Помните ли, когато ни лъгаха, че правили „ремонт на шахти“ на гражданското летище в София? И когато военните самолети кацаха тихомълком, ние си мълчахме? Вярвахме безрезервно... Беше ни гот да ни баламосват, че това са просто някакви си „учения“...
    И какво стана днес? Днес някой излезе и каза истината. Рече: „Вижте какво, член сме на военен съюз. Наше военно летище – повтарям, военно, а не гражданско – ще приеме летателни средства на съюзник“...
    И кво стана? Скочихме до небесата! Оратория, писъци, народно въоръжение на езика...
    Ама , вие какво точно очаквахте???
    Нали бяхме страхотно горди и щастливи, когато влизахме в Алианса? Помните ли онези министри, дето плачеха от щастие в един Трабант? Днес същите тия хора отдавна са сменили Трабанта с мезонети и черни Мерцедеси, ама тогава беше голям патос... Реваха за НАТО от трибуните.
    А младежите? Онези, дето днес ги гледам да протестират пред авиобаза „Безмер“... Ами че те тогава подскачаха от кеф, че няма да ходят в казарма... Че няма да търкат

    Коментиран от #17

    12:47 19.08.2026

  • 14 Явно Този Случай !

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Отпадна и":

    Не Съществува !

    12:48 19.08.2026

  • 15 мразя войната

    2 0 Отговор
    ..................
    А младежите? Онези, дето днес ги гледам да протестират пред авиобаза „Безмер“... Ами че те тогава подскачаха от кеф, че няма да ходят в казарма... Че няма да търкат кубинки 1 година и да метат плаца... Да ги зареже гаджето, да ядат чорба от вода... Е, супер беше тогава, нали??? Без казарма, свобода, евроатлантизъм....
    Сега обаче ... рев. „Ама защо тук, ама защо на нашето летище...“
    Е, няма как. Хем оная работа докрая, хем душата в рая... такова животно няма. Никъде по света...
    Сключил си договор. Подписал си се. Гордял си се, че си в клуба на силните... Е, в тоя клуб се плаща членски внос. И той не винаги е с пари. Понякога е в компромиси, задължения и реален риск...
    Аз пак ще го кажа – искам мир!!! Искам дипломация и нито едно детско око да не плаче!!! Но докато онези с рижавите глави, не се разберат и докато договорът важи, нямаме голям избор... Или спазваме това, под което сами сме се подписали, или спираме да се правим на велики съюзници, когато ни отърва, и на уплашени гълъби, когато сметката дойде на масата...
    Всичко останало са празни приказки. Не знам, дали съм прав. Това мисля, това казвам.... Не на войната!!!

    12:49 19.08.2026

  • 16 ДОБРЕ ДЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Важното е че":

    Ни за 100 дни и курник не можеш да направиш...
    От колко години се строи тази болница, а

    12:50 19.08.2026

  • 17 Доротея

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "мразя войната":

    Да! ,,Народа е като жените! Обича да бъде лъган красиво, отколкото честно да му кажат да вдига полите!". Малко перефрастика, но е горе долу точно в този вид и тон!

    12:55 19.08.2026

  • 18 А украински

    0 0 Отговор
    Дронове падат ли там или се очакват ирански ?за това ли купихте анти-дрон системи ? Предатели !

    13:50 19.08.2026

  • 19 Когато държавата казва, че

    1 0 Отговор
    Всичко е под контрол. Взети са всички мерки, значи нищо не са направили. Не знаят, не могат. Не им дават.
    Примери ,евро и цени, преборена олигархия и т.н.

    13:53 19.08.2026

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