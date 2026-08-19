Демерджив: В района на Безмер са предприети всички възможни мерки за сигурност

В района на Безмер са предприети засилени мерки за сигурност, като те са съобразени с по-високо ниво на заплаха от това, което се отчита към момента. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след заседанието на Министерския съвет, цитиран от бТВ.

Той подчерта, че службите следят постоянно ситуацията и постъпващата информация:

"За Безмер сме предприели всички възможни мерки, включително сме се подсигурили, като мерките, които сме предприели, са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация."

Демерджиев каза още, че мерките ще продължат да бъдат изпреварващи и ще се актуализират според развитието на ситуацията:

"Следим постоянно ситуацията и процесите и ще продължаваме да прилагаме мерки, които са изпреварващи и са в много по-голяма степен така интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента."

Работи се и по създаване на териториални структури за борба срещу киберпрестъпността

Преглеждаме серия от програми за намаляване на тормоза, насилието и агресията в училище. В следващите месеци те ще бъдат обобщени и анализирани. В шест софийски училища надграждаме програма „Насилието е безсилие”, която е насочена към 8 и 9 клас, но имаме за цел да достигне до над 100 000 ученици в над 1000 училища. През октомври 28 работни групи с координатор, психолог и педадогически съветник ще започнат да работят със специалисти за придобиване на допълнителна квалификация. Това съобщи министърът на образованието и науката проф. д-р Георги Вълчев на брифинг след редовното правителствено заседание.

Иван Демерджиев посочи, че предстои да бъдат разработени още програми за превенция на насилието сред младежите. Разработва се и стратегия за обучение на педагозите в структурите на МВР. „Подготвя се нов Закон за противодействие на протиообществените прояви на малолетни и непълнолетни, настоящият е от 50-те години. Амбицията ни е до няколко седмици да завършим проекта. На този фон засилихме проверките онлайн, хиляди са свалените публикации до момента. Работи се и по създаване на териториални структури за борба срещу киберпрестъпността”, отбеляза Демерджиев.

Според него е невъзможно ограничение на употребата на социалните мрежи, тъй като то лесно би могло да бъде заобиколено.



„В следващите месец и години фокус в работата на МОН ще бъде превръщането на семейството в съюзник на образователната система. По друг начин няма как училището да се справи с тежките проблеми. Създадена е програма „Без агресия за сигурна образователна среда”, която е с фокус върху всички проблеми, свързани с проявата на агресия, както физическа така и вербална. Младите хора се превърнаха в блуждаещи атоми с телефони, търсещи лайкове. Агресията избуя на всички нива, не само в ранна възраст. Тя превзе комуникацията и политическия живот. Всички ние носим отговорност с поведението и изявите си, за да обърнем тендецията. За тази цел около 1500 психолози работят в предучилищното възпитание, а над 800 специалисти подпомагат проблемни семейства”, каза още министър Вълчев.