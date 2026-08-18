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Продължаваме промяната: Минимална заплата щеше да е 690,44 евро, ако формулата не беше отменена от Румен Радев

Продължаваме промяната: Минимална заплата щеше да е 690,44 евро, ако формулата не беше отменена от Румен Радев

18 Август, 2026 13:07 1 358 81

  • продължаваме промяната-
  • минимална заплата-
  • румен радев-
  • правителство

При спазване на съществуващия колективен трудов договор заплатите на учителите през 2027 г. трябва да се увеличат с 11,4% до 1 726 евро

Продължаваме промяната: Минимална заплата щеше да е 690,44 евро, ако формулата не беше отменена от Румен Радев - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Излязоха данните на НСИ за средната работна заплата за второто тримесечие. Ако мнозинството на Румен Радев не беше отменило формулата за минимална работна заплата, бизнесът и българските граждани вече щяха да знаят, че минималната работна заплата за 2027 година щеше да бъде 690,44 евро.

Това се посочва в официалната позиция на "Продължаваме промяната".

Междувременно чакаме правителството да реши каква ще е новата формула за минимална работна заплата. Надяваме се, че тя няма да ощети работещите и минималната заплата ще бъде поне 690,44 евро.

При спазване на съществуващия колективен трудов договор заплатите на учителите през 2027 г. трябва да се увеличат с 11,4% до 1 726 евро.

Наслушахме се на обяснения за наследството и оправдания защо бюджет 2026 замразява доходите, но предвижда 1,7 милиарда неразписани капиталови разходи и 1,5 милиарда увеличени разходи за издръжка.

Силно се надявамe бюджет 2027 да не повтори същата формула на „капково напояване“ за хората и водопад от евро за приближените до властта.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ординареца

    12 10 Отговор
    Как така държавата ще определя МРЗ, да не би тя да ги плаща ?

    Коментиран от #4

    13:10 18.08.2026

  • 2 щеше да е 690,44 евро

    14 3 Отговор
    ама и наште чорбаджии и те хора
    имат разходи за мутресени кифли и нови коли
    и са патриоти
    искат ганчо и ганка да им работят
    вместо да търсят по азиа изгладнели уж бачкери
    а па те им избягат на запад

    Коментиран от #7

    13:12 18.08.2026

  • 3 хехе

    8 3 Отговор
    Доколкото прочетох вчера синдикатите и правителството се договориха за минималната заплата или отпадналата необходимост искат да кажат, че синдикатите играят по свирката на Радев.

    13:12 18.08.2026

  • 4 ОТВОРКОВЕЦА

    11 9 Отговор

    До коментар #1 от "Ординареца":

    ДЪРЖАВАТА Е НАД СИЧКО. КОЙТО НЕ МУ ОТТЪРВА ДА СМЕНЯ ДЪРЖАВАТА ИЛИ ДА СИ БАЧКА САААААААМ....

    13:13 18.08.2026

  • 5 Гост

    9 5 Отговор
    Щом вдигнат минималната трябва да вдигнат и другите със същия процент и пенсиите също всички хора са равни според комунистическите идеали.

    13:14 18.08.2026

  • 6 Да бе вие можете

    8 7 Отговор
    Да я направите такава? Само бизнесът може, понеже той ще я плаща след това. Ако я вдигнете много, такива работни места ще изчезнат. Това е проблемът в тази система! Политиците може и 2000 евро да я направят, ама няма да има фирма, която да предлага такова работно място. Даже и в Германия има някаква "мини-работа" за 630 евро май беше? И е освободено от данъци, социални осигуровки и тн, за да има сметка за фирмите, да наемат хора за по-малко от 40 часа на седмица. Колко по-малко се бъркат в работата на бизнеса тези, толкова по-добре!

    Коментиран от #53, #72

    13:14 18.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 1 726 евро !

    8 5 Отговор
    Твърде висока цена !

    За Тази Ниска степен !

    На Образованост !

    Ето Кой !

    Бута Инфлацията !

    13:14 18.08.2026

  • 9 това са близо 1 милион хора сиромаси

    9 3 Отговор
    принудени да превиват гръб на провинциални деребейове за 500 € чисто с новото подаяние
    вместо да драснат по запада за поне двойна мин заплата

    Коментиран от #12

    13:15 18.08.2026

  • 10 КОИ РАБОТЯТ НА МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА

    7 9 Отговор
    ИЗБИРАТЕЛИТЕ И СИМПАТИЗАНТИТЕ НА ПП.ХАЛАЛ ДА ИМ СА.НА ОСТАНАЛИТЕ НЕКА СРЕДНАТА ДА Е ПРИЛИЧНА , ЗАЩОТО ДЪРЖАВАТА СЕ КРЕПИ НА ТЯХ , А НЕ НА ТИЯ КОИТО МААТ С МЕТЛАТА

    13:17 18.08.2026

  • 11 Олигарх ПБ

    8 2 Отговор
    Минимална ама първо гледат за цигари и пиячка и не слизат от колите (БМВ-та или мечоци🤡).

    13:18 18.08.2026

  • 12 Драсни и ти,

    9 1 Отговор

    До коментар #9 от "това са близо 1 милион хора сиромаси":

    Ама като платиш квартирата, бензина, храната... от тази "минимална" на запад виждаш, че си на минус, нищо че била "по-висока", отколкото в БГ... Тука квартирата в градовете е много висок наема. Заради цената на отоплението последните години скочи още...

    13:18 18.08.2026

  • 13 ха ха

    6 3 Отговор
    измамниците в спор с извратеняците , кой е по крадлив

    13:22 18.08.2026

  • 14 Къде е

    11 3 Отговор
    Къде е съкратената раздута администрация, три пъти по-голяма от социализма, когато нямаше нищо електронно и 9 милиона население. С 5 милиона население, не може да се издържа такава администрация, с 2.1 милиона пенсионери и сив сектор. За роми и други да не говорим.

    13:23 18.08.2026

  • 15 Партиен Секретар

    4 5 Отговор
    Честото Копейдаци Безмозъчни оръфляци, прошлаци и клошари.

    13:23 18.08.2026

  • 16 Да........

    4 5 Отговор
    Ниско квалифициран труд - ниска заплата. Нормално. В днешния технологичен век, образованието е най-важно! Тогава и заплащането ще е добро. За неграмотните лентяи, дори тази "минимална" заплата си е чист бонус!

    13:29 18.08.2026

  • 17 Луд

    4 3 Отговор
    То лесно се вдига заплата , какъв труд полага работещия за да му се увеличи заплатата.
    Ако нашите продавачки по магазини и кафета ,са наработа в Европа и си пият кафе на масички пред магазина и си ровят в телефоните ще получат един шут не заплата. В Германия например по 7,5 / 8 часа се работи ,работи не се само пресъства. Вие като работодатели на депотатите колко заплата бихте им дали.

    Коментиран от #19, #28

    13:29 18.08.2026

  • 18 Точно така!!

    5 3 Отговор
    Хората имат право да знаят какви доходи могат да очакват, а бизнесът има нужда от ясни и предвидими правила. Минималната заплата не бива да зависи от политически сметки и решения „на тъмно“.

    ПП поставя важния въпрос: ще има ли реален ръст на доходите на работещите или отново ще има оправдания и „капково напояване“? Българите заслужават достойно заплащане, а не замразени доходи и непрозрачно харчене на публични средства. Подкрепа за ясни правила, по-високи доходи и повече прозрачност! 🇧🇬

    13:30 18.08.2026

  • 19 Хаха

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Луд":

    Една коричка хляб и един тупаник бих им дал.

    13:32 18.08.2026

  • 20 Румун Радев манипулира обществото!!

    5 1 Отговор
    Поредното „наследство“ и поредното оправдание — но когато става дума за доходите на работещите, сметката винаги излиза на техен гръб. Ако правилата бяха запазени, днес щяхме да имаме ясна перспектива за 690,44 евро минимална заплата.
    А вместо това — мъгла, шикалкавене и чакане някой „да реши“. За приближените до властта милиарди се намират, а за хората се намират обяснения защо трябва да чакат.
    Не, българите не са длъжни да плащат цената на политическата безотговорност. Работещият човек заслужава достойна заплата, предвидими правила и държава, която работи за него — не за своите хора.
    И точно затова натискът трябва да е постоянен: нито стотинка по-малко за работещите, нито лев повече непрозрачно раздаване на приближени!

    13:32 18.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Дзак

    0 1 Отговор
    Одобряваме, стига да не освобождават наети!

    13:33 18.08.2026

  • 24 Щеше да бъде 690 евро а Радев реши 630

    4 2 Отговор
    На заседание на финансовото министерство на МС се взе решение от догодина ПБ на Радев намалява минималната работна заплата с 6%. В същото време не се отвързаха заплатите на полицаи и военни спрямо средната заплата както и на депутатите и догодина ще бъдат увеличени с 12%.
    Честито

    13:33 18.08.2026

  • 25 Оппааааа

    0 6 Отговор
    Румен не е виновен. Толкова години кражб8, всичко е на минус. Умните избягаха, глупавите дето са готови да работят за къшей, менте работодателите крадци, заспалите цийгани и 240 тариката, останаха в България. Затова днешните 8-мокласници, ряпа да ядат пред Тошковите третокласници. Тик ток и коя как се съблякла и баастър-чеййкия.

    Коментиран от #31, #36

    13:34 18.08.2026

  • 26 Парадокс БГ

    4 2 Отговор
    Правителството на Румен Радев замрази заплатите, а сега се опитват да ни пробутват това като „необходимо наследство“ и да прехвърлят отговорността. Удобно, но хората не ядат оправдания.
    Когато става дума за доходите на работещите — „няма пари“. Когато става дума за непрозрачни разходи и милиарди за властта — пари се намират.
    Българите заслужават по-високи доходи, ясни правила и реална перспектива, а не замразяване на заплати и политически шикалкавения.
    ПП правилно поставя въпроса: кой плаща цената — работещият човек или тези, които управляват? Време е отговорът да е ясен.

    13:34 18.08.2026

  • 27 Мунчо Крадев - оставка и затвор

    6 2 Отговор
    Да плашиш избирателите си, че ако България не е с Русия, Турция ще ни пороби, а в същото време да подаряваш на Турция национални активи, е не просто политическо лицемерие. Това е изключително тежка форма на национално предателство.

    13:34 18.08.2026

  • 28 Така е!

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Луд":

    Но по-добре да седят на масичката пред магазина, да пият кафе и да пушат, отколкото да им плащаме "помощи", защото били социално слаби. Всеки работещ плаща помощите на поне 2-3-ма "социално слаби".
    Построихме комунизма - "всекиму според възможностите, всекиму СПОРЕД ПОТРЕБНОСТИТЕ"!

    Коментиран от #43

    13:34 18.08.2026

  • 29 Мунчо

    4 2 Отговор
    Навсякъде щом ти вдигнат заплатата очакват да бачкаш повече и бонусите са обвързани с таргети които са поставени, само Ганчо очаква минималната и си мисли, че му е гарантирана за нищо работа да пеши цигари по цял ден и да рови из фейса.

    13:35 18.08.2026

  • 30 Пич

    11 2 Отговор
    Да е жив и здрав генерал Радев. Вдигна ви винетки ,сега август нови цени на цигарите ,от 1 юли ток ,парно и вода. Осигуровки а военни, полицаи и администрация освободени. И заплатите им увеличени. Слогана на Радев се изпълнява - "Знаем ,можем ,ще го направим. Спираме инфлацията и увеличаваме доходите". Направи го - на Гергов ,на Копринков ,на Сотир Ушев ,на Весела Лечева. А за вас един огромен чепат.

    Коментиран от #32, #35

    13:35 18.08.2026

  • 31 Напротив!

    6 2 Отговор

    До коментар #25 от "Оппааааа":

    Румен Радев е виновен!
    Неговото правителство от неуки неопитни шарлатани се облагодетелства за сметка на бедните българи!!! Замразиха митималната заплата, променят автоматичната формула, която Асен Василев въведе, за да може той да диктува колко да е заплатата, да му се молят, да става със задкулисни пазарлъци, Радев е Борисов 2!!

    Коментиран от #39

    13:37 18.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Точни сте

    4 2 Отговор
    Д-р Костадинов е най точен за Радев. По зловещ лъжец и крадец е и от Борисов. Радев всички го разкриха за 3 месеца - и Слави Трифонов ,и Асен Василев ,и Бойко Борисов, и бившият шеф на кабинета му Калоян Методиев ,и Нинова ,и шефката на инициативният му кабинет д-р Гълъбова ...няма да ми стигне полето да изброя всички. Но най точен е Костадинов за крадеца и лъжеца Радев -
    Това е типичната политика на Радев, той лъже постоянно. В рамките на 2 месеца надмина Борисов по лъжа. Борисов беше известен с това, че сутрина казва едно, на обяд второ, вечерта трето. Чудовищно е поведението на Радев спрямо неговите избирателите, не искам да съм на мястото на тези измамени хора. Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в студиото на "Факти"

    Коментиран от #70

    13:38 18.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Прав си

    5 1 Отговор

    До коментар #25 от "Оппааааа":

    Румен не е виновен, виновни са тия които го избраха! Дори и руменчо беше неприятно изненадан от безумния избор на българите. Пр0ст народ, слаба държава! Или . всеки народ си заслужава управниците.

    Коментиран от #45

    13:40 18.08.2026

  • 37 Какво значение

    4 1 Отговор
    Има дали ще е 630 или 690 като цените продължават да се вдигат и пак ще сте на минус

    Коментиран от #40

    13:40 18.08.2026

  • 38 Румен Радев ви измами!!

    6 1 Отговор
    Вместо да се бори с олигархията - замрази заплатите да не се вдигат, вдигна цените на винетките, вдигна цените на продуктите...

    13:41 18.08.2026

  • 39 Оппааааа

    1 5 Отговор

    До коментар #31 от "Напротив!":

    Ако ти дам фирма 300 милиарда минус, по-добре ли ще се справиш? Казвай и утре ти правя партия и на септември те вкарвам Главен в парламента. Ако не успееш, ЧИСТЯЯЯЯЯЯ!

    Коментиран от #41, #42

    13:41 18.08.2026

  • 40 Истината

    4 3 Отговор

    До коментар #37 от "Какво значение":

    Минималната заплата в България вече трябва да е 750 Евро, макар че и тя е малко!

    На ви Раден Хвърчилото - Шарлатанина!

    Коментиран от #46

    13:42 18.08.2026

  • 41 Дрънкаш глупости!

    3 1 Отговор

    До коментар #39 от "Оппааааа":

    Това ли е нивото на аргументите — „дай ти да управляваш и ако не успееш, чистя“? Когато няма какво да кажеш по същество, започват личните нападки и театърът.
    Държавата не е фирма, а гражданите не са служители, които някой може да „чисти“ при удобство. Управлението се измерва с доходи, правила, прозрачност и резултати — не с крясъци и партийни закани.
    И ако ще говорим за „300 милиарда минус“, нека първо покажем сметките, решенията и кой точно е отговорен за тях. Иначе това не е аргумент, а евтина политическа пушилка.

    Коментиран от #44

    13:43 18.08.2026

  • 42 Възмутен

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "Оппааааа":

    Ох, страшно! „Дай ми фирма с 300 милиарда минус и ако не се справиш — чистя!“ 😂
    Само дето държавата не е квартална фирма, парламентът не е кастинг за „шеф на смяната“, а управлението не се измерва с това кой по-силно крещи „ЧИСТЯЯЯЯ!“.
    Следващата стъпка сигурно е: „Дай ми и държавата за два месеца, пък ако не оправя всичко — връщам я с касова бележка.“
    Когато липсват аргументи, идват главните букви. Когато липсват резултати — идва шмекеруването на радевите пионки. 🎭

    13:45 18.08.2026

  • 43 Асан от Максуда

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "Така е!":

    Обичам комунизЪма!

    Коментиран от #47

    13:46 18.08.2026

  • 44 Оппааааа

    1 3 Отговор

    До коментар #41 от "Дрънкаш глупости!":

    Той че се захвана на нас добро направи. Той си беше уреден, готов за пенсиониране. За мен и теб влезе в огъня. А можеше сега да си пие кафето и да сиюпочиеа. Опитва да спре и оправи каквото може, но никой не е перфектен.

    Коментиран от #48, #54, #59

    13:47 18.08.2026

  • 45 Мнение

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "Прав си":

    Зад всеки некадърен управник като Румен Радев стоят избори, решения и — най-вече — Хората, които са му дали Власт!
    Когато избираме емоционално, плащаме с години последствията. А когато търпим бездействие, после не трябва да се чудим защо държавата върви назад.
    Всеки народ наистина заслужава управлението, което избира и търпи. Затова следващия път — по-малко лозунги, повече разум и памет. 🇧🇬

    Коментиран от #50, #57

    13:47 18.08.2026

  • 46 Ха-ха

    2 2 Отговор

    До коментар #40 от "Истината":

    Нулите са без значение, нека да е 7500 евро!

    13:48 18.08.2026

  • 47 И правилно

    1 2 Отговор

    До коментар #43 от "Асан от Максуда":

    В строителни войски, щях да ти дам занаят е ръцете, и прекрасен член на устата да си ползваш с право занаята.

    Коментиран от #62

    13:48 18.08.2026

  • 48 Възмутен

    4 1 Отговор

    До коментар #44 от "Оппааааа":

    Колко трогателно — значи вече трябва да сме благодарни на всеки политик, че е решил да се захване с властта. 😄 Само че държавното управление не е доброволческа мисия и никой не влиза във властта „за нас“ без политическа отговорност.
    Ако ще го представяме като герой, който е пожертвал спокойното си кафе за народа, нека първо видим конкретните резултати, решенията и последствията от управлението му.
    „Никой не е перфектен“ е вярно. Но това не е индулгенция за грешки, провали и неизпълнени обещания. Премиерът НЕ заслужава аплодисменти само защото е заел поста — заслужава оценка според това какво е свършил. А той НИЩО НЕ Е СВЪРШИЛ! СТАНА ПО-ЗЛЕ И ОТ ГЕРБ!!

    13:49 18.08.2026

  • 49 Дичо

    3 0 Отговор
    По новата формула, МРЗ ще е между 20 и 0 евро по-малка. Явно правителството легна на олигарсите.

    Коментиран от #55

    13:50 18.08.2026

  • 50 Машалла

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Мнение":

    Бойко ти направи магистрала, и по-голяма врата на терминал 2, от умните за да се отърве.

    13:50 18.08.2026

  • 51 Дичо

    0 0 Отговор
    между 20 и 70 € по-малка

    13:51 18.08.2026

  • 52 Хахаха

    3 2 Отговор
    Към август 2026 г. минималната работна заплата в Румъния е 850 евро !!!
    За сравнение, минималната заплата в България е 620 евро.
    Пак ни изпревариха Румънцитееее!!!

    Коментиран от #56

    13:52 18.08.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Ха-ха

    5 0 Отговор

    До коментар #44 от "Оппааааа":

    Ти сериозно ли!?
    Ами всички щяхме да сме щастливи, ако си беше пил кафето с останалите фуражки.., а не да тегли милиарди, да вдига цените /винетки, цигари..../, да подарява магистрали на турски фирми /Боташ не му беше достатъчен/, да твори глупост след глупост, кражба след кражба......

    13:53 18.08.2026

  • 55 Мнение

    3 0 Отговор

    До коментар #49 от "Дичо":

    Минималната заплата не трябва да се определя според интереса на олигархията, а според труда и нуждите на хората.

    13:54 18.08.2026

  • 56 Спиро

    2 3 Отговор

    До коментар #52 от "Хахаха":

    Е па отиди в Румъния кой те спира ?

    Коментиран от #60

    13:54 18.08.2026

  • 57 Братя българи

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "Мнение":

    Вие не сте виновни. Останахте и единственото ви забавление е НоваТв. И нямате на представа колко ви е изпилила мозъците. С една телевизия и с един език, направо сте като бай Иван на кило карашик. Не ви се сърдя, но сте трагично облъчени, и това е целенасочено от държавата. Обичам ви.

    13:54 18.08.2026

  • 58 истина ти казвам

    1 0 Отговор
    Точно такова поведение и пставяне на народа на колене,доведе тиквата на власт през 2012г. Фатмак нема да увариш боба!!!! Мислите повече за паразитите от колкото за тези които ги изхранват!👿

    13:55 18.08.2026

  • 59 Лимончело

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "Оппааааа":

    Никой не е длъжен да аплодира един управник само защото твърди, че се е „жертвал“.

    Коментиран от #66

    13:56 18.08.2026

  • 60 Рунгорак

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "Спиро":

    „Отиди в Румъния“ — велик аргумент! 😂
    По тази логика, ако не ни харесва управлението, цените или заплатите, вместо да искаме България да се развива, просто да си съберем багажа.
    Не, благодаря. Аз искам България да стане като Румъния там, където Румъния е по-напреднала — не да напускам България, защото някой е решил, че критиката към властта е основание за емиграция.
    Държавата е на гражданите, не на управляващите. 🇧🇬

    Коментиран от #68

    13:57 18.08.2026

  • 61 миме

    2 0 Отговор
    е.в@ните капиталисти пак ше си купат по още една яхта за сметка на обикновените трудещи се

    13:57 18.08.2026

  • 62 ?????

    2 2 Отговор

    До коментар #47 от "И правилно":

    Бате, ти не одобряваш комунизЪма ли? Аз го обичами го уважавам! Ама нали тия като теб ни го построиха? А сега не бил убав, що бе?

    Коментиран от #77

    13:58 18.08.2026

  • 63 Някой

    2 2 Отговор
    Формулата която бе, бе ГЛУПАВА! Тъй като тя самата спрямо математически средната заплата променяше самата математически средна заплата с дигането и така навързано и инфлация. За това трябваше да взимат заплатата на човека по средата в частният сектор. Не ако хора взимат 100, 200, 300, 400, 99000, то средно математическата да е 20000, а да е на човека по средата 300 - огромна разлика. Като ако е в частният сектор тя не се мени от дигания дето правят на минималната и в държавният сектор навързани заплати - депутати, МВР, учители и не знам какви.
    Трябва да се дефинира и средна работна заплата в държавният сектор и да е равна на човека по средата в частният. На вътрешни коефициенти да преразпределят, но като дадат повече на едни, то другите ще взимат по-малко.
    И максимален процент от работещите в държавният сектор.

    Коментиран от #69

    13:58 18.08.2026

  • 64 Истината

    3 0 Отговор
    Точно така — гражданите ги избират, но управляващите носят отговорност за това как управляват. Иначе за какво изобщо са изборите и контролът върху властта?

    Коментиран от #71

    13:59 18.08.2026

  • 65 дипро

    0 0 Отговор
    нямаше и да сме толкова бедни ако вашата мазна зглобка не бе допусната до власта

    13:59 18.08.2026

  • 66 Оппааааа

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "Лимончело":

    Но всеки трябва да прости бопита на един нещастник жертвал се за народа си. Всички хайдути са можели с два обира да заминат във Влашко и да си барат патката, но те са останали, били са предадени и накрая са си отишли от този свят за нас.

    13:59 18.08.2026

  • 67 пешо

    1 3 Отговор
    а цените щяха да са два пъти по-надолу ако сглобкаджиите от ПП-ДБ, Герб и ДПС не ни бяха набутали в Еврозоната

    Коментиран от #73, #78

    14:00 18.08.2026

  • 68 миме

    2 0 Отговор

    До коментар #60 от "Рунгорак":

    държавата е на мафията на капиталистите ,сиреч чесните часници

    14:00 18.08.2026

  • 69 Парадокс БГ

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "Някой":

    Формулата, която бе - не бе перфектна, но беше по-добра от сегашната, която предлагат от правителството на Румен Радев, сегашната е формула на задкулисен пазарлък, няма автоматизъм, прозрачнос и предвидимост!

    Коментиран от #76

    14:01 18.08.2026

  • 70 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Точни сте":

    Много точно казано и ква стана тя , свалихме бою циганина да дойде Радев лъжеца

    14:02 18.08.2026

  • 71 миме

    1 1 Отговор

    До коментар #64 от "Истината":

    ако от изборите имаше файда шеха да ги забранят

    Коментиран от #75

    14:02 18.08.2026

  • 72 Да фалират или да изчезват щом не могат,

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Да бе вие можете":

    ще дойдат други които могат, празно място в природата не остава.

    14:03 18.08.2026

  • 73 Напротив!

    3 0 Отговор

    До коментар #67 от "пешо":

    Еврозоната няма нищо общо!
    Инфлация имаше и преди това!
    А виновни са тези, които променят автоматизма на формулата за МРЗ - Радевото некадърно правителство! Те работят ЗА ОЛИГАРХИЯТА И ВИ ЛЪЖАТ, А ВИ ЗАМРАЗЯНАТ ЗАПЛАТИТЕ!

    14:04 18.08.2026

  • 74 Михаил

    1 1 Отговор
    Как смеете изобщо да коментирате?
    Асенчо направи толкова бели, че още поне 3-4години ще пием попара.

    Коментиран от #80

    14:04 18.08.2026

  • 75 Радул

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "миме":

    Стига повтаря като папагал това заучено клише. Изборите не са проблемът — проблемът е, че после хората се отказват да търсят отговорност от избраните.

    14:05 18.08.2026

  • 76 Някой

    0 1 Отговор

    До коментар #69 от "Парадокс БГ":

    Формулата коя бе, бе постоянно увеличение, дори заради това че се увеличава минималната работна заплата. Ето това е инфлация. Като дадеш на някой 100% увеличение на заплатата, но стоките станат 100% по-скъпи, то получилият увеличението не просто не е станал по-богат, а дори по-беден, защото всичко спестено е станало наполовина. Ще спечелят тези със заемите, но те не са тези които трябва да се стимулират.

    14:06 18.08.2026

  • 77 И правилно

    0 1 Отговор

    До коментар #62 от "?????":

    Не съм писал че е бил лош, прекрасен беше. Ако го имаше, "калашниците " нямаше да се наричат калашници, щяха с една метла, да чистят тротоарите накрая на града. И знаеш ли в казармата най-готино беше когато вечерта, по 200 войника влизахме в местната махала. За да дресираме оборското население на Родината.

    14:06 18.08.2026

  • 78 Да........

    1 1 Отговор

    До коментар #67 от "пешо":

    Казвах ли ви аз -да приемем рублата, ама никой не ме слуша. Сега щяхме да сме с по 6000000 рубли месечна заплата.

    14:07 18.08.2026

  • 79 Мила

    1 0 Отговор
    Ако баба беше мъжка,щеше да има дръжка,да карате Вие със такава заплата,или със 340 ,колкото са пенсиите,крадлива смрад.

    14:07 18.08.2026

  • 80 Възмутен

    1 1 Отговор

    До коментар #74 от "Михаил":

    Как смееш изобщо ти да коментираш?
    Радев направи толкова бели, че още поне 3-4 години ще пием попара, то не беше Боташ, то не беше замразяване на заплати, то не беше вдигане на цените на винетките, на цигарите, на храните .... Оставкаааа!! На есен протест!!

    14:07 18.08.2026

  • 81 Госあ

    0 0 Отговор
    без производство нищо не става. алъж-вериж и преливане от пусто в празно, разчитайки на некви смешни еврофондчета предназначени за олигархията по презумпция и гарнирани с още задушаващи разпоредби. Истинският тест за правителството ще бъде колко инвестиции в индустрия и технологии ще успеят да привлекат, въпреки че еврозоната е сериозна спирачка за това!!! Дано успеят. Ясно е, че инвестиции в тези сфери могат да дойдат от развития Изток, независимо Китай, Япония или Корея и тая еврозона е сериозна пречка за това. От друга страна, правителството може да вземе мерки и за земеделието ни и хранително-вкусовата промишленост, въпреки заробващите европейски квоти които сините скакалци са подписали за тоо ЕС. По добре да не се спазват и да не получаваме смешните им подаяния отиващи в мафията, ако наистина се направят реформи.

    14:09 18.08.2026

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