Продължаваме промяната: Минимална заплата щеше да е 690,44 евро, ако формулата не беше отменена от Румен Радев

Излязоха данните на НСИ за средната работна заплата за второто тримесечие. Ако мнозинството на Румен Радев не беше отменило формулата за минимална работна заплата, бизнесът и българските граждани вече щяха да знаят, че минималната работна заплата за 2027 година щеше да бъде 690,44 евро.
Това се посочва в официалната позиция на "Продължаваме промяната".
Междувременно чакаме правителството да реши каква ще е новата формула за минимална работна заплата. Надяваме се, че тя няма да ощети работещите и минималната заплата ще бъде поне 690,44 евро.
При спазване на съществуващия колективен трудов договор заплатите на учителите през 2027 г. трябва да се увеличат с 11,4% до 1 726 евро.
Наслушахме се на обяснения за наследството и оправдания защо бюджет 2026 замразява доходите, но предвижда 1,7 милиарда неразписани капиталови разходи и 1,5 милиарда увеличени разходи за издръжка.
Силно се надявамe бюджет 2027 да не повтори същата формула на „капково напояване“ за хората и водопад от евро за приближените до властта.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ординареца
Коментиран от #4
13:10 18.08.2026
2 щеше да е 690,44 евро
имат разходи за мутресени кифли и нови коли
и са патриоти
искат ганчо и ганка да им работят
вместо да търсят по азиа изгладнели уж бачкери
а па те им избягат на запад
Коментиран от #7
13:12 18.08.2026
3 хехе
13:12 18.08.2026
4 ОТВОРКОВЕЦА
До коментар #1 от "Ординареца":ДЪРЖАВАТА Е НАД СИЧКО. КОЙТО НЕ МУ ОТТЪРВА ДА СМЕНЯ ДЪРЖАВАТА ИЛИ ДА СИ БАЧКА САААААААМ....
13:13 18.08.2026
5 Гост
13:14 18.08.2026
6 Да бе вие можете
Коментиран от #53, #72
13:14 18.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 1 726 евро !
За Тази Ниска степен !
На Образованост !
Ето Кой !
Бута Инфлацията !
13:14 18.08.2026
9 това са близо 1 милион хора сиромаси
вместо да драснат по запада за поне двойна мин заплата
Коментиран от #12
13:15 18.08.2026
10 КОИ РАБОТЯТ НА МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА
13:17 18.08.2026
11 Олигарх ПБ
13:18 18.08.2026
12 Драсни и ти,
До коментар #9 от "това са близо 1 милион хора сиромаси":Ама като платиш квартирата, бензина, храната... от тази "минимална" на запад виждаш, че си на минус, нищо че била "по-висока", отколкото в БГ... Тука квартирата в градовете е много висок наема. Заради цената на отоплението последните години скочи още...
13:18 18.08.2026
13 ха ха
13:22 18.08.2026
14 Къде е
13:23 18.08.2026
15 Партиен Секретар
13:23 18.08.2026
16 Да........
13:29 18.08.2026
17 Луд
Ако нашите продавачки по магазини и кафета ,са наработа в Европа и си пият кафе на масички пред магазина и си ровят в телефоните ще получат един шут не заплата. В Германия например по 7,5 / 8 часа се работи ,работи не се само пресъства. Вие като работодатели на депотатите колко заплата бихте им дали.
Коментиран от #19, #28
13:29 18.08.2026
18 Точно така!!
ПП поставя важния въпрос: ще има ли реален ръст на доходите на работещите или отново ще има оправдания и „капково напояване“? Българите заслужават достойно заплащане, а не замразени доходи и непрозрачно харчене на публични средства. Подкрепа за ясни правила, по-високи доходи и повече прозрачност! 🇧🇬
13:30 18.08.2026
19 Хаха
До коментар #17 от "Луд":Една коричка хляб и един тупаник бих им дал.
13:32 18.08.2026
20 Румун Радев манипулира обществото!!
А вместо това — мъгла, шикалкавене и чакане някой „да реши“. За приближените до властта милиарди се намират, а за хората се намират обяснения защо трябва да чакат.
Не, българите не са длъжни да плащат цената на политическата безотговорност. Работещият човек заслужава достойна заплата, предвидими правила и държава, която работи за него — не за своите хора.
И точно затова натискът трябва да е постоянен: нито стотинка по-малко за работещите, нито лев повече непрозрачно раздаване на приближени!
13:32 18.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Дзак
13:33 18.08.2026
24 Щеше да бъде 690 евро а Радев реши 630
Честито
13:33 18.08.2026
25 Оппааааа
Коментиран от #31, #36
13:34 18.08.2026
26 Парадокс БГ
Когато става дума за доходите на работещите — „няма пари“. Когато става дума за непрозрачни разходи и милиарди за властта — пари се намират.
Българите заслужават по-високи доходи, ясни правила и реална перспектива, а не замразяване на заплати и политически шикалкавения.
ПП правилно поставя въпроса: кой плаща цената — работещият човек или тези, които управляват? Време е отговорът да е ясен.
13:34 18.08.2026
27 Мунчо Крадев - оставка и затвор
13:34 18.08.2026
28 Така е!
До коментар #17 от "Луд":Но по-добре да седят на масичката пред магазина, да пият кафе и да пушат, отколкото да им плащаме "помощи", защото били социално слаби. Всеки работещ плаща помощите на поне 2-3-ма "социално слаби".
Построихме комунизма - "всекиму според възможностите, всекиму СПОРЕД ПОТРЕБНОСТИТЕ"!
Коментиран от #43
13:34 18.08.2026
29 Мунчо
13:35 18.08.2026
30 Пич
Коментиран от #32, #35
13:35 18.08.2026
31 Напротив!
До коментар #25 от "Оппааааа":Румен Радев е виновен!
Неговото правителство от неуки неопитни шарлатани се облагодетелства за сметка на бедните българи!!! Замразиха митималната заплата, променят автоматичната формула, която Асен Василев въведе, за да може той да диктува колко да е заплатата, да му се молят, да става със задкулисни пазарлъци, Радев е Борисов 2!!
Коментиран от #39
13:37 18.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Точни сте
Това е типичната политика на Радев, той лъже постоянно. В рамките на 2 месеца надмина Борисов по лъжа. Борисов беше известен с това, че сутрина казва едно, на обяд второ, вечерта трето. Чудовищно е поведението на Радев спрямо неговите избирателите, не искам да съм на мястото на тези измамени хора. Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в студиото на "Факти"
Коментиран от #70
13:38 18.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Прав си
До коментар #25 от "Оппааааа":Румен не е виновен, виновни са тия които го избраха! Дори и руменчо беше неприятно изненадан от безумния избор на българите. Пр0ст народ, слаба държава! Или . всеки народ си заслужава управниците.
Коментиран от #45
13:40 18.08.2026
37 Какво значение
Коментиран от #40
13:40 18.08.2026
38 Румен Радев ви измами!!
13:41 18.08.2026
39 Оппааааа
До коментар #31 от "Напротив!":Ако ти дам фирма 300 милиарда минус, по-добре ли ще се справиш? Казвай и утре ти правя партия и на септември те вкарвам Главен в парламента. Ако не успееш, ЧИСТЯЯЯЯЯЯ!
Коментиран от #41, #42
13:41 18.08.2026
40 Истината
До коментар #37 от "Какво значение":Минималната заплата в България вече трябва да е 750 Евро, макар че и тя е малко!
На ви Раден Хвърчилото - Шарлатанина!
Коментиран от #46
13:42 18.08.2026
41 Дрънкаш глупости!
До коментар #39 от "Оппааааа":Това ли е нивото на аргументите — „дай ти да управляваш и ако не успееш, чистя“? Когато няма какво да кажеш по същество, започват личните нападки и театърът.
Държавата не е фирма, а гражданите не са служители, които някой може да „чисти“ при удобство. Управлението се измерва с доходи, правила, прозрачност и резултати — не с крясъци и партийни закани.
И ако ще говорим за „300 милиарда минус“, нека първо покажем сметките, решенията и кой точно е отговорен за тях. Иначе това не е аргумент, а евтина политическа пушилка.
Коментиран от #44
13:43 18.08.2026
42 Възмутен
До коментар #39 от "Оппааааа":Ох, страшно! „Дай ми фирма с 300 милиарда минус и ако не се справиш — чистя!“ 😂
Само дето държавата не е квартална фирма, парламентът не е кастинг за „шеф на смяната“, а управлението не се измерва с това кой по-силно крещи „ЧИСТЯЯЯЯ!“.
Следващата стъпка сигурно е: „Дай ми и държавата за два месеца, пък ако не оправя всичко — връщам я с касова бележка.“
Когато липсват аргументи, идват главните букви. Когато липсват резултати — идва шмекеруването на радевите пионки. 🎭
13:45 18.08.2026
43 Асан от Максуда
До коментар #28 от "Така е!":Обичам комунизЪма!
Коментиран от #47
13:46 18.08.2026
44 Оппааааа
До коментар #41 от "Дрънкаш глупости!":Той че се захвана на нас добро направи. Той си беше уреден, готов за пенсиониране. За мен и теб влезе в огъня. А можеше сега да си пие кафето и да сиюпочиеа. Опитва да спре и оправи каквото може, но никой не е перфектен.
Коментиран от #48, #54, #59
13:47 18.08.2026
45 Мнение
До коментар #36 от "Прав си":Зад всеки некадърен управник като Румен Радев стоят избори, решения и — най-вече — Хората, които са му дали Власт!
Когато избираме емоционално, плащаме с години последствията. А когато търпим бездействие, после не трябва да се чудим защо държавата върви назад.
Всеки народ наистина заслужава управлението, което избира и търпи. Затова следващия път — по-малко лозунги, повече разум и памет. 🇧🇬
Коментиран от #50, #57
13:47 18.08.2026
46 Ха-ха
До коментар #40 от "Истината":Нулите са без значение, нека да е 7500 евро!
13:48 18.08.2026
47 И правилно
До коментар #43 от "Асан от Максуда":В строителни войски, щях да ти дам занаят е ръцете, и прекрасен член на устата да си ползваш с право занаята.
Коментиран от #62
13:48 18.08.2026
48 Възмутен
До коментар #44 от "Оппааааа":Колко трогателно — значи вече трябва да сме благодарни на всеки политик, че е решил да се захване с властта. 😄 Само че държавното управление не е доброволческа мисия и никой не влиза във властта „за нас“ без политическа отговорност.
Ако ще го представяме като герой, който е пожертвал спокойното си кафе за народа, нека първо видим конкретните резултати, решенията и последствията от управлението му.
„Никой не е перфектен“ е вярно. Но това не е индулгенция за грешки, провали и неизпълнени обещания. Премиерът НЕ заслужава аплодисменти само защото е заел поста — заслужава оценка според това какво е свършил. А той НИЩО НЕ Е СВЪРШИЛ! СТАНА ПО-ЗЛЕ И ОТ ГЕРБ!!
13:49 18.08.2026
49 Дичо
Коментиран от #55
13:50 18.08.2026
50 Машалла
До коментар #45 от "Мнение":Бойко ти направи магистрала, и по-голяма врата на терминал 2, от умните за да се отърве.
13:50 18.08.2026
51 Дичо
13:51 18.08.2026
52 Хахаха
За сравнение, минималната заплата в България е 620 евро.
Пак ни изпревариха Румънцитееее!!!
Коментиран от #56
13:52 18.08.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Ха-ха
До коментар #44 от "Оппааааа":Ти сериозно ли!?
Ами всички щяхме да сме щастливи, ако си беше пил кафето с останалите фуражки.., а не да тегли милиарди, да вдига цените /винетки, цигари..../, да подарява магистрали на турски фирми /Боташ не му беше достатъчен/, да твори глупост след глупост, кражба след кражба......
13:53 18.08.2026
55 Мнение
До коментар #49 от "Дичо":Минималната заплата не трябва да се определя според интереса на олигархията, а според труда и нуждите на хората.
13:54 18.08.2026
56 Спиро
До коментар #52 от "Хахаха":Е па отиди в Румъния кой те спира ?
Коментиран от #60
13:54 18.08.2026
57 Братя българи
До коментар #45 от "Мнение":Вие не сте виновни. Останахте и единственото ви забавление е НоваТв. И нямате на представа колко ви е изпилила мозъците. С една телевизия и с един език, направо сте като бай Иван на кило карашик. Не ви се сърдя, но сте трагично облъчени, и това е целенасочено от държавата. Обичам ви.
13:54 18.08.2026
58 истина ти казвам
13:55 18.08.2026
59 Лимончело
До коментар #44 от "Оппааааа":Никой не е длъжен да аплодира един управник само защото твърди, че се е „жертвал“.
Коментиран от #66
13:56 18.08.2026
60 Рунгорак
До коментар #56 от "Спиро":„Отиди в Румъния“ — велик аргумент! 😂
По тази логика, ако не ни харесва управлението, цените или заплатите, вместо да искаме България да се развива, просто да си съберем багажа.
Не, благодаря. Аз искам България да стане като Румъния там, където Румъния е по-напреднала — не да напускам България, защото някой е решил, че критиката към властта е основание за емиграция.
Държавата е на гражданите, не на управляващите. 🇧🇬
Коментиран от #68
13:57 18.08.2026
61 миме
13:57 18.08.2026
62 ?????
До коментар #47 от "И правилно":Бате, ти не одобряваш комунизЪма ли? Аз го обичами го уважавам! Ама нали тия като теб ни го построиха? А сега не бил убав, що бе?
Коментиран от #77
13:58 18.08.2026
63 Някой
Трябва да се дефинира и средна работна заплата в държавният сектор и да е равна на човека по средата в частният. На вътрешни коефициенти да преразпределят, но като дадат повече на едни, то другите ще взимат по-малко.
И максимален процент от работещите в държавният сектор.
Коментиран от #69
13:58 18.08.2026
64 Истината
Коментиран от #71
13:59 18.08.2026
65 дипро
13:59 18.08.2026
66 Оппааааа
До коментар #59 от "Лимончело":Но всеки трябва да прости бопита на един нещастник жертвал се за народа си. Всички хайдути са можели с два обира да заминат във Влашко и да си барат патката, но те са останали, били са предадени и накрая са си отишли от този свят за нас.
13:59 18.08.2026
67 пешо
Коментиран от #73, #78
14:00 18.08.2026
68 миме
До коментар #60 от "Рунгорак":държавата е на мафията на капиталистите ,сиреч чесните часници
14:00 18.08.2026
69 Парадокс БГ
До коментар #63 от "Някой":Формулата, която бе - не бе перфектна, но беше по-добра от сегашната, която предлагат от правителството на Румен Радев, сегашната е формула на задкулисен пазарлък, няма автоматизъм, прозрачнос и предвидимост!
Коментиран от #76
14:01 18.08.2026
70 Стенли
До коментар #33 от "Точни сте":Много точно казано и ква стана тя , свалихме бою циганина да дойде Радев лъжеца
14:02 18.08.2026
71 миме
До коментар #64 от "Истината":ако от изборите имаше файда шеха да ги забранят
Коментиран от #75
14:02 18.08.2026
72 Да фалират или да изчезват щом не могат,
До коментар #6 от "Да бе вие можете":ще дойдат други които могат, празно място в природата не остава.
14:03 18.08.2026
73 Напротив!
До коментар #67 от "пешо":Еврозоната няма нищо общо!
Инфлация имаше и преди това!
А виновни са тези, които променят автоматизма на формулата за МРЗ - Радевото некадърно правителство! Те работят ЗА ОЛИГАРХИЯТА И ВИ ЛЪЖАТ, А ВИ ЗАМРАЗЯНАТ ЗАПЛАТИТЕ!
14:04 18.08.2026
74 Михаил
Асенчо направи толкова бели, че още поне 3-4години ще пием попара.
Коментиран от #80
14:04 18.08.2026
75 Радул
До коментар #71 от "миме":Стига повтаря като папагал това заучено клише. Изборите не са проблемът — проблемът е, че после хората се отказват да търсят отговорност от избраните.
14:05 18.08.2026
76 Някой
До коментар #69 от "Парадокс БГ":Формулата коя бе, бе постоянно увеличение, дори заради това че се увеличава минималната работна заплата. Ето това е инфлация. Като дадеш на някой 100% увеличение на заплатата, но стоките станат 100% по-скъпи, то получилият увеличението не просто не е станал по-богат, а дори по-беден, защото всичко спестено е станало наполовина. Ще спечелят тези със заемите, но те не са тези които трябва да се стимулират.
14:06 18.08.2026
77 И правилно
До коментар #62 от "?????":Не съм писал че е бил лош, прекрасен беше. Ако го имаше, "калашниците " нямаше да се наричат калашници, щяха с една метла, да чистят тротоарите накрая на града. И знаеш ли в казармата най-готино беше когато вечерта, по 200 войника влизахме в местната махала. За да дресираме оборското население на Родината.
14:06 18.08.2026
78 Да........
До коментар #67 от "пешо":Казвах ли ви аз -да приемем рублата, ама никой не ме слуша. Сега щяхме да сме с по 6000000 рубли месечна заплата.
14:07 18.08.2026
79 Мила
14:07 18.08.2026
80 Възмутен
До коментар #74 от "Михаил":Как смееш изобщо ти да коментираш?
Радев направи толкова бели, че още поне 3-4 години ще пием попара, то не беше Боташ, то не беше замразяване на заплати, то не беше вдигане на цените на винетките, на цигарите, на храните .... Оставкаааа!! На есен протест!!
14:07 18.08.2026
81 Госあ
14:09 18.08.2026