Суперзвездата Хатия Буниатишвили открива сезона на Софийската филхармония с Чайковски

На 3 септември зала „България“ ще бъде мястото на една от най-очакваните музикални срещи през годината. Хатия Буниатишвили – пианистка с необикновено сценично присъствие, безкомпромисна виртуозност и темперамент, който превръща всеки неин концерт в събитие – ще открие новия сезон на Софийската филхармония. На диригентския пулт застава маестро Найден Тодоров.

Снимка: Esther Haase

В центъра на вечерта е Концертът за пиано и оркестър №1 от Чайковски – музика, която публиката разпознава още от първите акорди, но която големите изпълнители умеят да накарат да прозвучи така, сякаш я чуваме за първи път. Именно тук се срещат всичко, което отличава изкуството на Буниатишвили: размах и чувствителност, драматизъм и поезия, ослепителна техника и пълна емоционална отдаденост.

Хатия Буниатишвили принадлежи към онзи рядък кръг класически музиканти, които вълнуват далеч отвъд традиционната концертна публика. Тя гостува на водещите световни сцени, работи с оркестри и диригенти от най-висок ранг, сред които Зубин Мета, Кент Нагано и Пааво Ярви, и записва за Sony Classical. Но нито един запис не може напълно да предаде онова, с което тя покорява публиката на живо – риска, свободата и почти физическата енергия на нейното свирене.

На диригентския пулт ще застане Найден Тодоров. Под неговата палка Софийската филхармония ще продължи вечерта със Симфония №1 „Зимни мечти“ – една от най-лиричните и лични творби на Чайковски. В нея младият композитор рисува зимата не като пейзаж, а като състояние на духа – с нейната тишина, меланхолия, светлина и копнеж.

Концертът поставя началото на „Сезона на големите музикални срещи“ – и го прави без излишни обяснения: с Хатия Буниатишвили, с Найден Тодоров и националния оркестър. С музиката на Чайковски в нейните най-съкровени измерения.