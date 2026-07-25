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Суперзвездата Хатия Буниатишвили открива сезона на Софийската филхармония с Чайковски

Суперзвездата Хатия Буниатишвили открива сезона на Софийската филхармония с Чайковски

25 Юли, 2026 08:15 670 4

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  • маестро найден тодоров.

Една от най-ярките пианистки на световната сцена пристига в София за концерт с маестро Найден Тодоров

Суперзвездата Хатия Буниатишвили открива сезона на Софийската филхармония с Чайковски - 1
Снимка: Esther Haase
Оля Ал-Ахмед Оля Ал-Ахмед Автор във Fakti.bg

На 3 септември зала „България“ ще бъде мястото на една от най-очакваните музикални срещи през годината. Хатия Буниатишвили – пианистка с необикновено сценично присъствие, безкомпромисна виртуозност и темперамент, който превръща всеки неин концерт в събитие – ще открие новия сезон на Софийската филхармония. На диригентския пулт застава маестро Найден Тодоров.

Суперзвездата Хатия Буниатишвили открива сезона на Софийската филхармония с Чайковски
Снимка: Esther Haase

В центъра на вечерта е Концертът за пиано и оркестър №1 от Чайковски – музика, която публиката разпознава още от първите акорди, но която големите изпълнители умеят да накарат да прозвучи така, сякаш я чуваме за първи път. Именно тук се срещат всичко, което отличава изкуството на Буниатишвили: размах и чувствителност, драматизъм и поезия, ослепителна техника и пълна емоционална отдаденост.

Хатия Буниатишвили принадлежи към онзи рядък кръг класически музиканти, които вълнуват далеч отвъд традиционната концертна публика. Тя гостува на водещите световни сцени, работи с оркестри и диригенти от най-висок ранг, сред които Зубин Мета, Кент Нагано и Пааво Ярви, и записва за Sony Classical. Но нито един запис не може напълно да предаде онова, с което тя покорява публиката на живо – риска, свободата и почти физическата енергия на нейното свирене.

На диригентския пулт ще застане Найден Тодоров. Под неговата палка Софийската филхармония ще продължи вечерта със Симфония №1 „Зимни мечти“ – една от най-лиричните и лични творби на Чайковски. В нея младият композитор рисува зимата не като пейзаж, а като състояние на духа – с нейната тишина, меланхолия, светлина и копнеж.

Концертът поставя началото на „Сезона на големите музикални срещи“ – и го прави без излишни обяснения: с Хатия Буниатишвили, с Найден Тодоров и националния оркестър. С музиката на Чайковски в нейните най-съкровени измерения.


София / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    5 0 Отговор
    Респект, че се представя с рожденото си име.
    Ако беше някоя от нашите, щеше да е със западно звучащ псевдоним.

    08:17 25.07.2026

  • 2 Разни

    1 1 Отговор
    Хора, разни интереси! Едни си мислят как свири на пианото, аз си мисля, как бих я метнал върху пианото!

    08:20 25.07.2026

  • 3 Пецата

    0 2 Отговор
    Музиката требва задължително да става за ракиа и салата разбираш ли щото ако не става значи нищо не струва 🤣

    08:32 25.07.2026

  • 4 Заека

    0 1 Отговор
    Чалга форевър!

    09:37 25.07.2026