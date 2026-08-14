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Apple спира поддръжката за един от най-популярните си модели

Apple спира поддръжката за един от най-популярните си модели

14 Август, 2026 11:56 1 082 1

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iPhone X oфициално е в графата „ретро“

Apple спира поддръжката за един от най-популярните си модели - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Почти десетилетие след като коренно промени очакванията на потребителите, Apple официално прекратява фабричната поддръжка за два от бившите си флагмански модели, като добавя революционния iPhone X и 15-инчовия MacBook Pro от 2018 година към вътрешния си списък с остарели продукти. Това стратегическо извеждане от употреба бележи окончателния край на официалното обслужване на хардуера и доставката на оригинални компоненти, като на практика затваря вратите на сервизните зали в Apple Store и оторизираните сервизни центрове за двете по-стари устройства.

Съгласно стандартните протоколи за жизнения цикъл на компанията от Купертино, хардуерът обикновено преминава в състояние на пълна остарялост приблизително седем години след прекратяване на фабричното разпространение, въпреки че при някои архитектури на преносими компютри понякога може да се запази правото на подмяна на батерията до десетилетие, ако в наличност останат остатъчни компоненти.

За знаковия iPhone X, отбелязващ 10-годишнината – първият модел, въвел OLED дисплеи от край до край и хардуер за Face ID – механичният път приключва с iOS 16.7.16, докато високопроизводителният 15-инчов MacBook Pro от 2018 година завършва софтуерния си цикъл с macOS 15.7.7. Макар съществуващите устройства да не спрат внезапно да работят, собствениците, които се нуждаят от бъдещи хардуерни ремонти, вече ще бъдат принудени да разчитат на независими сервизни техници и резервни части от вторичния пазар, за да поддържат тези остаряващи устройства, които използват ежедневно, в работно състояние.


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