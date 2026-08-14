Митничари задържаха над 44 000 детски артикула в Бургас

Над 44 000 детски артикула с изображения на популярни анимационни герои задържаха митническите служители в Бургас заради съмнения за нарушени права върху интелектуалната собственост. Стоките са пристигнали с морски контейнер от Китай и са били предназначени за внос в България. Контейнерът е селектиран за щателна проверка от служители на отдел „Митническо разузнаване и разследване“ към Териториална дирекция „Митница Бургас“ след извършен анализ на риска.

При проверката инспекторите установили, че стоките отговарят на декларираните по вид и количество. Сред тях обаче били открити общо 44 136 детски артикула с фигуративни изображения на известни анимационни герои, които са обект на права върху интелектуалната собственост.

Става въпрос за 32 256 детски пластмасови чаши и 11 880 капака за шишета. Заради изображенията върху тях митническите служители извършили допълнителна проверка в специализирана европейска информационна система за борба с фалшифицирането и пиратството.

Проверката е показала основателни индикации, че при стоките може да са нарушени права върху интелектуалната собственост. Затова цялото количество от над 44 000 артикула е задържано от митническите органи в съответствие с европейския регламент за защита на тези права. Предстои за случая да бъде уведомен притежателят на защитената международна търговска марка, който следва да се произнесе по установените артикули.