Новини
Крими »
Митничари задържаха над 44 000 детски артикула в Бургас

Митничари задържаха над 44 000 детски артикула в Бургас

14 Август, 2026 12:41 517 4

  • шишета-
  • капачки-
  • митничари

Става въпрос за 32 256 детски пластмасови чаши и 11 880 капака за шишета

Митничари задържаха над 44 000 детски артикула в Бургас - 1
Снимка: АМ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Над 44 000 детски артикула с изображения на популярни анимационни герои задържаха митническите служители в Бургас заради съмнения за нарушени права върху интелектуалната собственост. Стоките са пристигнали с морски контейнер от Китай и са били предназначени за внос в България. Контейнерът е селектиран за щателна проверка от служители на отдел „Митническо разузнаване и разследване“ към Териториална дирекция „Митница Бургас“ след извършен анализ на риска.

При проверката инспекторите установили, че стоките отговарят на декларираните по вид и количество. Сред тях обаче били открити общо 44 136 детски артикула с фигуративни изображения на известни анимационни герои, които са обект на права върху интелектуалната собственост.

Става въпрос за 32 256 детски пластмасови чаши и 11 880 капака за шишета. Заради изображенията върху тях митническите служители извършили допълнителна проверка в специализирана европейска информационна система за борба с фалшифицирането и пиратството.

Проверката е показала основателни индикации, че при стоките може да са нарушени права върху интелектуалната собственост. Затова цялото количество от над 44 000 артикула е задържано от митническите органи в съответствие с европейския регламент за защита на тези права. Предстои за случая да бъде уведомен притежателят на защитената международна търговска марка, който следва да се произнесе по установените артикули.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пешо

    2 0 Отговор
    какво става с тези играчки, като ги конфискуват?

    Коментиран от #3

    13:07 14.08.2026

  • 2 Механик

    3 0 Отговор
    Браво! Оправихте държавата! Е сега вече няма как да не успеем!
    Няма ЗАМУНДА, а сега и с детските сламки за пиене се оправихте!
    Браво! Нека ви дигнат заплатите барем 5 пъти!

    13:07 14.08.2026

  • 3 Механик

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пешо":

    Ченгелите правят протокол, че са унищожени, а в същност си ги поделят. Техните деца се радват и обичат татковците си които самоотвержено се борят за "интелектуалните права" на някой западен нищоправец.

    13:09 14.08.2026

  • 4 Леле - леле ! 😜

    3 0 Отговор
    Браво ! Изловиха всичките наркотици , дето с тонове преминават през граничните постове , та вече стигнаха и до анимационните герои ?!

    13:16 14.08.2026