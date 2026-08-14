Автомобилни експерти развенчават митовете за пластмасовите туби за бензин

В шофьорските среди от години се предава поверието, че пълненето на бензин в пластмасова туба на бензиностанция е строго забранено и изключително опасно. Обективният технически анализ обаче показва, че това схващане е по-скоро остарял мит, отколкото реална заплаха за безопасността. Трябва да знаете, че забраните, които продавачите на горива налагат, не се отнасят за специализираните съдове, а единствено за битовите опаковки от сорта на бутилки за минерална вода или туби от домакински препарати.

Основното изискване даден контейнер да бъде допуснат до колонката е той да бъде фабрично проектиран за съхранение на гориво-смазочни материали. Тези специализирани съдове се изработват от високоплътен полиетилен (HDPE) и задължително притежават съответната международна маркировка и сертификация. Битовите пластмаси, за разлика от тях, могат да се разтворят под въздействието на петролните деривати или да се деформират критично.

Опасенията от възникване на пожар в следствие на статично електричество също не издържат пред съвременните инженерни факти. Лабораторните изследвания и наблюденията на специализираните автомобилни институти показват, че няма нито един регистриран и потвърден случай на запалване при използването на сертифицирани пластмасови туби. Полимерният материал, използван за тяхното производство, съдържа специални антистатични добавки, които предотвратяват натрупването на електрически заряд по повърхността.

Най-яркото потвърждение за безопасността на пластмасата е фактът, че горивните резервоари на практически всички съвременни автомобили се произвеждат именно от специализирани полимери, а не от метал. Сертифицираните туби преминават през поредица от строги тестове за издръжливост, включително изпускане от височина и изпитване под високо налягане. Единственото важно правило за шофьорите остава съдът да не се пълни до самия ръб, за да се остави обем за естественото разширение на бензиновите пари при температурни промени.