Родени на 29 юли: Рок титаните Геди Лий и Джон Сайкс

Днешният 29 юли 2026 г. носи двоен празник за рок общността. Басистът и вокалист на прогресив рок легендите Rush, Геди Лий, и емблематичният китарист Джон Сайкс (Whitesnake, Thin Lizzy, Blue Murder) отбелязват своите рождени дни. Докато Лий преживява истински ренесанс на сцената през 2026 година, светът на музиката продължава да почита наследството на Сайкс, който ни напусна в края на 2024 г., оставяйки след себе си незабравими рифове и вечен отпечатък в златната ера на стадионния рок.

В този материал събираме няколко почтително любопитни и по-малко известни факти за двамата виртуози, придружени от анализ на епохалните им албуми и емоционални коментари от феновете.

Геди Лий: Гласът на Rush и неговите скрити страсти

Геди Лий е роден в Торонто през 1953 г. под името Гари Лий Вайнриб. Извън невероятния си диапазон и сложните басови линии, неговият живот крие изключителни детайли:

Името му е резултат от акцент: Артистичният псевдоним „Геди“ (Geddy) всъщност идва от начина, по който неговата майка – полска еврейка, преживяла ужасите на концентрационния лагер Аушвиц – произнася рожденото му име „Гари“ със силен полски акцент.

Страстен колекционер на бейзболни сувенири: Извън музиката, Лий притежава една от най-впечатляващите частни колекции от бейзболни топки в света, подписани от исторически легенди на спорта, като голяма част от тях е дарил на различни музеи.

Голямото завръщане през 2026 г.: Към настоящия момент, Rush провеждат мащабното си юбилейно турне „Fifty Something“, посветено на паметта на покойния барабанист Нийл Пърт. Според официалния сайт на групата, след кратка пауза заради боледуване от ларингит на Лий по-рано този месец, бандата се завърна ударно на сцената и планира концерти чак до 2027 г. В интервю за музикални платформи като Guitar.com Лий дори загатна, че след края на турнето е възможно феновете да чуят и съвсем нова музика от съвместната му работа с Алекс Лайфсън.

Ключовият албум: „Moving Pictures“ (1981)

Ако трябва да посочим върха в дискографията на Rush, това несъмнено е „Moving Pictures“. Албумът балансира перфектно между сложния прогресив рок и достъпните радио хитове. Парчета като „Tom Sawyer“ и инструменталът „YYZ“ показват Геди Лий в абсолютния му пик – свирейки умопомрачителни басови линии, докато едновременно управлява сложни синтезатори и пее в перфектен синхрон. Това е албумът, който превръща Rush от култова банда в стадионна атракция.

Какво казват феновете в социалните мрежи днес:

„Да гледаш Геди Лий на живо през 2026 г. е като да наблюдаваш природна стихия. Човекът е на 73 години, а пръстите му все още летят по грифа на баса със същата скорост, с която го правеха през 1981-ва! Истинско вдъхновение!“ – Мартин К., дългогодишен фен.

Джон Сайкс: Архитектът на златния звук на Whitesnake

Британският китарен феномен Джон Сайкс, роден през 1959 г., е човекът, чийто агресивен и мелодичен стил дефинира мултиплатинения албум „1987“ на Whitesnake. Ето какво малко хора знаят за него:

Уволнен веднага след записването на най-големия хит: Сайкс написва и записва емблематичните рифове за парчета като "Still of the Night" и "Is This Love". Веднага след приключването на записите за албума обаче, Дейвид Ковърдейл уволнява целия състав на групата, включително Сайкс. Китаристът никога не получава шанса да свири тези песни на живо на последвалото турне, въпреки че албумът продава над 8 милиона копия.

Търсен от Ози Озбърн: След трагичната смърт на Ранди Роудс, Ози Озбърн лично кани Джон Сайкс да се присъедини към неговата група. Сайкс обаче отказва, тъй като по това време вече е поел ангажимент към ирландските легенди Thin Lizzy.

Посмъртни спорове за музиката му през 2026 г.: Музикалният свят продължава да скърби за Сайкс, който почина от рак през декември 2024 г., както беше потвърдено от официални съобщения на неговия сайт JohnSykes.com. През настоящата 2026 година неговото име отново влезе в заглавията. Издателството Golden Robot Records пусна посмъртни сингли като "My Guitar" и "Believe in Yourself" като част от предстоящо EP. Това обаче предизвика сериозен отзвук и официално несъгласие от страна на наследниците на музиканта, които обявиха, че материалите се издават без изричното съгласие на семейството.

Ключовият албум: Whitesnake – „1987“

Този албум промени лицето на глем метъла и хард рока завинаги. Тонът на китарата на Сайкс – плътен, агресивен, с характерното за него тежко "вибрато" – стана еталон за качество през 80-те години. Неговите сола в „Is This Love“ и епичното „Still of the Night“ превърнаха Whitesnake в глобален феномен и изстреляха албума до мултиплатинен статус.

Какво казват феновете в социалните мрежи днес:

„Джон Сайкс беше сърцето на Whitesnake в най-силния им период. Спорът около новите му посмъртни песни през 2026 г. само показва колко ценно е неговото творчество. Никой друг нямаше неговия тон – разпознаваш го от първата секунда.“ – Елена В., рок критик и почитател.

Въпреки различните съдби и епохи, Геди Лий и Джон Сайкс остават в историята като двама колоси, които промениха начина, по който звучи модерната рок музика.