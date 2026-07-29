Обявен е дългият списък за наградата „Букър“

Дългият списък за литературната награда „Букър“ за 2026 г. беше официално обявен. В него попадат 13 романа, избрани от общо 163 произведения, написани на английски език и публикувани във Великобритания или Ирландия между 1 октомври 2025 г. и 30 септември 2026 г.

Сред най-разпознаваемите имена са двама предишни носители на отличието – ямайският писател Марлон Джеймс и шотландско-американският автор Дъглас Стюарт. Джеймс, който спечели „Букър“ през 2015 г. с „Кратка история на седем убийства“, е номиниран с романа The Disappearers. Стюарт, отличен през 2020 г. за Shuggie Bain, участва с новата си книга John of John.

В надпреварата се включва и носителката на „Пулицър“ Елизабет Страут с романа The Things We Never Say. Това е третото ѝ признание от журито на „Букър“ – през 2016 г. тя попадна в дългия списък с My Name Is Lucy Barton, а през 2022 г. стигна до краткия списък с Oh William!.

Дългият списък включва автори от седем държави и три континента. Десет от писателите са номинирани за първи път, а три от произведенията са дебютни романи. Това са The Renovation на Кенан Орхан, May We Feed the King на Ребека Пери и All Them Dogs на Джамел Уайт.

Най-младият претендент е 28-годишният Джамел Уайт, а най-възрастният – 81-годишният британски писател М. Джон Харисън. Ако Харисън спечели с постапокалиптичния роман The End of Everything, той ще се превърне в най-възрастния лауреат в историята на наградата.

Дългият списък за наградата „Букър“ 2026:

The Shadow of the Object – Клои Ариджис

Switzy – Ема Клайн

Helen of Nowhere – Макена Гудман

The End of Everything – М. Джон Харисън

The Disappearers – Марлон Джеймс

Black Bag – Люк Кенард

The Renovation – Кенан Орхан

May We Feed the King – Ребека Пери

The Palm House – Гуендолин Райли

The Things We Never Say – Елизабет Страут

John of John – Дъглас Стюарт

All Them Dogs – Джамел Уайт

The Vivisectors – Мисури Уилямс.

Тазгодишното жури е председателствано от британската историчка, писателка и телевизионна водеща Мери Биърд. В състава му влизат още поетът Реймънд Антробъс, фронтменът на групата Pulp Джарвис Кокър, журналистката и литературна критичка Ребека Лиу и американската писателка Патриша Локууд.

Според Мери Биърд избраните произведения демонстрират разнообразието на съвременния роман – от антиутопична фантастика и криминални сюжети до семейни драми, сатира и сюрреализъм. Председателят на журито определи номинираните книги като смели произведения, които поемат рискове и предлагат на читателите нов поглед към света.

Краткият списък от шест заглавия ще бъде обявен на 22 септември 2026 г. в лондонския културен център „Саутбанк“. Победителят ще стане известен на церемония в Лондон на 9 ноември. Той ще получи 50 000 британски лири, а всеки от останалите автори в краткия списък – по 2500 лири.