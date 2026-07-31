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Иван Демерджиев: Амбицията ни е да изнесем истината за случая "Петрохан" в края на август

Иван Демерджиев: Амбицията ни е да изнесем истината за случая "Петрохан" в края на август

31 Юли, 2026 13:52 1 164 31

  • петрохан-
  • педофилия-
  • убийство-
  • самоубийство-
  • иван демерджиев

На 2 февруари тази година бяха открити три простреляни тела в района на хижа „Петрохан“

Иван Демерджиев: Амбицията ни е да изнесем истината за случая "Петрохан" в края на август - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Амбцията ни е истината за случая "Петрохан" да бъде изнесена в края на месец август, каза в кулоарите на парламента министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Той обясни, че в момента се провеждат срещи с представители на прокуратурата и Държавна агенция "Национална сигурност", за да се обедини информацията, да се сглоби цялата картина и тя да бъде представена на обществото.

БТА припомня, че на 2 февруари тази година бяха открити три простреляни тела в района на хижа „Петрохан“. Впоследствие бяха обявени за издирване още трима, всички от които свързани с неправителствена организация. Членовете ѝ са обитавали хижа „Петрохан“. Няколко дни по-късно издирваните бях открити също простреляни в района на връх Околчица.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Многоимотника на Муни

    35 14 Отговор
    какво работи всъщност? Медийна звезда ли е?

    13:54 31.07.2026

  • 2 само питам

    35 17 Отговор
    А вие представяте ли си ,колко милиона щеше да потънат още в този Петрохан , ако не бяха станали тези убийства !!

    Коментиран от #20

    13:55 31.07.2026

  • 3 Ами ако

    18 43 Отговор
    разкриете истината ще трябва да изгоните Мутрофановна и половината рушняшко посолство....

    Коментиран от #4

    13:56 31.07.2026

  • 4 Д-р Енчев

    36 9 Отговор

    До коментар #3 от "Ами ако":

    Заповядай утре в клиниката ми, ще опитаме да ти присадим мозък.

    Коментиран от #5, #16

    13:58 31.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Провери под креватчето си

    29 8 Отговор

    До коментар #5 от "Започни":

    двама кремълски агенти са се скрили и те дебнат да заспиш.

    14:01 31.07.2026

  • 7 Ще, ще, ще, ще, ще....

    27 3 Отговор
    до тука 3 месеца само ЩЕ и мазни лъжи!

    14:03 31.07.2026

  • 8 Зеления

    14 7 Отговор
    Демерджиев защо публично казваш кога ще излезе истината за Петрохан, като подготвяш по този начин Терзиев, Сандов и още дузини НПО активисти да стягат куфарите за топлите острови преди да дойде крайната дата на август?

    Коментиран от #11

    14:07 31.07.2026

  • 9 До края

    17 3 Отговор
    на август ли ще успеете да замажете всичко гладко, гладко, така че нищо да не личи.0?

    14:14 31.07.2026

  • 10 хахх

    9 4 Отговор
    То никой не го вълнува вече , ако искате и догодина

    14:15 31.07.2026

  • 11 филми за наивници

    11 0 Отговор

    До коментар #8 от "Зеления":

    Ти мислиш , че някой ще ги притесни ли ?

    14:17 31.07.2026

  • 12 Давид

    11 5 Отговор
    Съмнявам се да споделят с нас , че нпо-то е свързано с еврейте ;)

    14:18 31.07.2026

  • 13 Лазар

    13 4 Отговор
    Този министър на МВР, да не се ГОТВИ да
    купи и хижа Петрохан през август!
    Един, велик и точен с парите! Дони Браско!

    14:19 31.07.2026

  • 14 ИСТИНАТА

    11 3 Отговор
    "Кажи ми какви са ти приятелите ти,
    за да знам ти какъв си"

    Аз не те познавам, четяшият тези редове.

    Много се снимат с портрета на Левски.
    Най-много са негодяите!

    Да хвалиш Радев, значи и ти си като него.
    А Радев цял живот го е дундуркала БКП.
    Даже и горивото за самолета не си е плащал сам.
    И за каква чест на Радев говориш?
    За Радев, който не си знае нито съпругите, нито любовниците.

    Радев е най-големият лъжец!
    Излъга стотици хилади българи на изборите,
    а какво става с цените сега?
    Или тебе това не те интересува!

    Радев е най-големият подлец!
    Едно говори на Запад, а друго у нас!

    Радев е невероятен тъпигьоз!
    Говори за мир в Украйна и за дипломация,
    а нито веднъж не призова Путин да спре агресията!
    Където избива мирни граждани!
    Вклюцително и бесарабски и запорожки българи!

    Имам няколко мечти.
    Една от тях е да се направи филм за разправата на комунистите с опозицията след 9.9.1944.
    и за сътбата на Мара Рачева.
    Една от тях е да се направи музей на ДС в България,
    както направиха музей на ЩАЗИ в Германия.
    Една от тях е да се направи филм за комунистите терористи-
    поне, като френският "Ало,ало"

    Повдига ми се от безочливи комунисти, завладяли България.
    Вместо да си посипят главата с пепел, те ми четат морал!

    Ти не си ходила войник, но може би знаеш, какво са били ЗКПЧ-та.
    Е, Гълъб Донев е бил ЗКПЧ!

    Видьо Видев и приятели-

    Коментиран от #18, #19, #23, #30

    14:23 31.07.2026

  • 15 И ЩЕ ИЗЛЕЗЕ СЪС

    6 5 Отговор
    СИГУРНОСТ. И ПП-ДБ ЗАТОВА ТЪРСЯТ ОПОРКИ ДА СПЛАШАТ П.. БЪЛГАРИЯ. ТАКИВА СА И ГЕПАЧИТЕ И ВЪЗНЕРАЖДАНЕ ИИИ. САМО ШИШКО СИ МЪЛЧИ.

    14:26 31.07.2026

  • 16 доктор Цветелина Сали

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Д-р Енчев":

    Колегата доктор Енчев присажда само силиконови бомби и пирони в увиснали мешоци. Ние с кака за 3 месеца оправихме по здравна каса 4000 пациенти и благодарност никаква...

    14:27 31.07.2026

  • 17 Цвете

    8 0 Отговор
    ЗА 6 МЕСЕЦА, РЕЗУЛТАТА В КРАЯ НА АВГУСТ, А ЗАЩО НЕ ЮЛИ? КОЕ ПРОМЕНЯ ПЛАНЪТ С ЕДИН МЕСЕЦ РАЗЛИКА?.

    14:30 31.07.2026

  • 18 БРЕЕЕЕЕ. ТИ СЕ

    2 5 Отговор

    До коментар #14 от "ИСТИНАТА":

    Появи бре. И пак си във грешка. РАДЕВ БЕШЕ ПРИ КОМУНИЗМА САМО 7 ГОДИНИ. ПОСЛЕ ДОЙДЕ АНАРХИЗМА И ТАКА ДО СЕГА 2023 ГОДИНА. И МАЙ МУ ЗАВИЖДАШ ЗА ПРОГРЕСА ПРИ ЖЕНИТЕ.

    14:31 31.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Напротив

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "само питам":

    Сега потъват милиарди, нали затова ги обиха, а това че имаш глава не значи че имаш мозък!

    14:38 31.07.2026

  • 21 Факт

    2 1 Отговор
    Само съд може да каже кое е истина и Бог!!!

    14:45 31.07.2026

  • 22 Цвете

    2 0 Отговор
    ЗА 6 МЕСЕЦА, РЕЗУЛТАТА В КРАЯ НА АВГУСТ, А ЗАЩО НЕ ЮЛИ? КОЕ ПРОМЕНЯ ПЛАНЪТ С ЕДИН МЕСЕЦ РАЗЛИКА?.

    14:47 31.07.2026

  • 23 Факт

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "ИСТИНАТА":

    Като брат на пожарникаря от едно БКП

    14:48 31.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 КУФТАК смешен

    1 0 Отговор
    ку фте а татуираните иконостаси селян4ета по морето ?

    14:51 31.07.2026

  • 26 Ами...

    4 0 Отговор
    Истината... Не вярвам някой някога да я каже. Истината е, че само наивниците вярват в безумното бръщолевене на уж разследващите. Истината всички я знаят, но никой няма да я назове с името й. Никой! Няма толкова смели и толкова независими ( не честни, защото честни има) хора, които да я кажат.

    14:51 31.07.2026

  • 27 З А Щ О не

    2 0 Отговор
    се споменава СЕКРЕТНАТА къща в с. Кости на границата с Турция . Каква е връзката с Петрохан и с каква цел са били тайните посещения там , високопроходими и оборудвани с интересни устройства джипове . ТУК е заровено кучето - секретни къщи на две граници .

    14:53 31.07.2026

  • 28 Сатана Z

    2 1 Отговор
    И по какво ще се различава “новата” истина от “старата?

    14:57 31.07.2026

  • 29 Аха

    1 0 Отговор
    Доста време сте си дали да доизмислите лъжите

    15:03 31.07.2026

  • 30 Ммм...даа

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "ИСТИНАТА":

    Интересно... Да не смяташ, че някой ( в случая Радев) има магическа пръчка. Замахва и хоп - цените падат! Замахва и хоп - прокуратурата и съдиите независими и честни! Замахва и хоп - виновниците в затвора! Замахва и хоп - икономиката започва да работи! Не може, няма как да стане за 3,4,6 месеца. 36 г. крадене и мафия, зависимости, разбита икономика. Как да стане като всичко е разбито и унищожено. Не знам къде живееш и няколко си години, ама си спомни или питай колко от заводите в твоя край работят , колко са модернизирани и колко са унищожени. Колко са засятите ниви в полето и колко са стадата във фермите. Западът, благодарение на услужливите ни политици, подариха страната ни срещу жълти стотинки. Днес всички врещят срещу този или онзи. Вярвам, че Радев е почтен, но дали тези около него са, не знам. Но искам да вярвам, че все от някъде ще почне и ще ги срива.

    15:06 31.07.2026

  • 31 Сатана Z

    0 1 Отговор
    Всички следи водят към ППдофилската партия и зелените извратеняци.Каквото и да са правили на Петрохан,Калушев и компания са имали подписа на Сандов

    15:08 31.07.2026