Иван Демерджиев: Амбицията ни е да изнесем истината за случая "Петрохан" в края на август

Амбцията ни е истината за случая "Петрохан" да бъде изнесена в края на месец август, каза в кулоарите на парламента министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Той обясни, че в момента се провеждат срещи с представители на прокуратурата и Държавна агенция "Национална сигурност", за да се обедини информацията, да се сглоби цялата картина и тя да бъде представена на обществото.

БТА припомня, че на 2 февруари тази година бяха открити три простреляни тела в района на хижа „Петрохан“. Впоследствие бяха обявени за издирване още трима, всички от които свързани с неправителствена организация. Членовете ѝ са обитавали хижа „Петрохан“. Няколко дни по-късно издирваните бях открити също простреляни в района на връх Околчица.