Иван Демерджиев: Амбицията ни е да изнесем истината за случая "Петрохан" в края на август

Амбцията ни е истината за случая "Петрохан" да бъде изнесена в края на месец август, каза в кулоарите на парламента министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
Той обясни, че в момента се провеждат срещи с представители на прокуратурата и Държавна агенция "Национална сигурност", за да се обедини информацията, да се сглоби цялата картина и тя да бъде представена на обществото.
БТА припомня, че на 2 февруари тази година бяха открити три простреляни тела в района на хижа „Петрохан“. Впоследствие бяха обявени за издирване още трима, всички от които свързани с неправителствена организация. Членовете ѝ са обитавали хижа „Петрохан“. Няколко дни по-късно издирваните бях открити също простреляни в района на връх Околчица.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Многоимотника на Муни
13:54 31.07.2026
2 само питам
Коментиран от #20
13:55 31.07.2026
3 Ами ако
Коментиран от #4
13:56 31.07.2026
4 Д-р Енчев
До коментар #3 от "Ами ако":Заповядай утре в клиниката ми, ще опитаме да ти присадим мозък.
Коментиран от #5, #16
13:58 31.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Провери под креватчето си
До коментар #5 от "Започни":двама кремълски агенти са се скрили и те дебнат да заспиш.
14:01 31.07.2026
7 Ще, ще, ще, ще, ще....
14:03 31.07.2026
8 Зеления
Коментиран от #11
14:07 31.07.2026
9 До края
14:14 31.07.2026
10 хахх
14:15 31.07.2026
11 филми за наивници
До коментар #8 от "Зеления":Ти мислиш , че някой ще ги притесни ли ?
14:17 31.07.2026
12 Давид
14:18 31.07.2026
13 Лазар
купи и хижа Петрохан през август!
Един, велик и точен с парите! Дони Браско!
14:19 31.07.2026
14 ИСТИНАТА
за да знам ти какъв си"
Аз не те познавам, четяшият тези редове.
Много се снимат с портрета на Левски.
Най-много са негодяите!
Да хвалиш Радев, значи и ти си като него.
А Радев цял живот го е дундуркала БКП.
Даже и горивото за самолета не си е плащал сам.
И за каква чест на Радев говориш?
За Радев, който не си знае нито съпругите, нито любовниците.
Радев е най-големият лъжец!
Излъга стотици хилади българи на изборите,
а какво става с цените сега?
Или тебе това не те интересува!
Радев е най-големият подлец!
Едно говори на Запад, а друго у нас!
Радев е невероятен тъпигьоз!
Говори за мир в Украйна и за дипломация,
а нито веднъж не призова Путин да спре агресията!
Където избива мирни граждани!
Вклюцително и бесарабски и запорожки българи!
Имам няколко мечти.
Една от тях е да се направи филм за разправата на комунистите с опозицията след 9.9.1944.
и за сътбата на Мара Рачева.
Една от тях е да се направи музей на ДС в България,
както направиха музей на ЩАЗИ в Германия.
Една от тях е да се направи филм за комунистите терористи-
поне, като френският "Ало,ало"
Повдига ми се от безочливи комунисти, завладяли България.
Вместо да си посипят главата с пепел, те ми четат морал!
Ти не си ходила войник, но може би знаеш, какво са били ЗКПЧ-та.
Е, Гълъб Донев е бил ЗКПЧ!
Видьо Видев и приятели-
Коментиран от #18, #19, #23, #30
14:23 31.07.2026
15 И ЩЕ ИЗЛЕЗЕ СЪС
14:26 31.07.2026
16 доктор Цветелина Сали
До коментар #4 от "Д-р Енчев":Колегата доктор Енчев присажда само силиконови бомби и пирони в увиснали мешоци. Ние с кака за 3 месеца оправихме по здравна каса 4000 пациенти и благодарност никаква...
14:27 31.07.2026
17 Цвете
14:30 31.07.2026
18 БРЕЕЕЕЕ. ТИ СЕ
До коментар #14 от "ИСТИНАТА":Появи бре. И пак си във грешка. РАДЕВ БЕШЕ ПРИ КОМУНИЗМА САМО 7 ГОДИНИ. ПОСЛЕ ДОЙДЕ АНАРХИЗМА И ТАКА ДО СЕГА 2023 ГОДИНА. И МАЙ МУ ЗАВИЖДАШ ЗА ПРОГРЕСА ПРИ ЖЕНИТЕ.
14:31 31.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Напротив
До коментар #2 от "само питам":Сега потъват милиарди, нали затова ги обиха, а това че имаш глава не значи че имаш мозък!
14:38 31.07.2026
21 Факт
14:45 31.07.2026
22 Цвете
14:47 31.07.2026
23 Факт
До коментар #14 от "ИСТИНАТА":Като брат на пожарникаря от едно БКП
14:48 31.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 КУФТАК смешен
14:51 31.07.2026
26 Ами...
14:51 31.07.2026
27 З А Щ О не
14:53 31.07.2026
28 Сатана Z
14:57 31.07.2026
29 Аха
15:03 31.07.2026
30 Ммм...даа
До коментар #14 от "ИСТИНАТА":Интересно... Да не смяташ, че някой ( в случая Радев) има магическа пръчка. Замахва и хоп - цените падат! Замахва и хоп - прокуратурата и съдиите независими и честни! Замахва и хоп - виновниците в затвора! Замахва и хоп - икономиката започва да работи! Не може, няма как да стане за 3,4,6 месеца. 36 г. крадене и мафия, зависимости, разбита икономика. Как да стане като всичко е разбито и унищожено. Не знам къде живееш и няколко си години, ама си спомни или питай колко от заводите в твоя край работят , колко са модернизирани и колко са унищожени. Колко са засятите ниви в полето и колко са стадата във фермите. Западът, благодарение на услужливите ни политици, подариха страната ни срещу жълти стотинки. Днес всички врещят срещу този или онзи. Вярвам, че Радев е почтен, но дали тези около него са, не знам. Но искам да вярвам, че все от някъде ще почне и ще ги срива.
15:06 31.07.2026
31 Сатана Z
15:08 31.07.2026