ЮНЕСКО извади историческия център на Виена от списъка на застрашеното световно наследство

Комитетът за световно наследство на ЮНЕСКО извади историческия център на Виена от Списъка на световното наследство в опасност след девет години засилен международен контрол. Решението беше прието по време на 48-ата сесия на комитета в южнокорейския град Пусан.

Австрийската столица беше включена в т.нар. червен списък през 2017 г. заради градоустройствени промени и проекта „Хоймаркт Ной“ в близост до историческия център. ЮНЕСКО предупреди, че първоначално планираната висока сграда може да наруши характерния силует и изключителната универсална стойност на защитената зона.

Първоначалният проект на инвеститора Михаел Тойнер и компанията „Вертинвест“ предвиждаше кула с височина около 73 метра. След продължителни преговори и няколко преработки максималната височина на жилищната част беше намалена до 49,95 метра, а на хотелската сграда до 47,85 метра.

Решението в Пусан беше взето въпреки проектопрепоръката на експертните органи на ЮНЕСКО Виена да остане под наблюдение. В предварителната оценка се посочваше, че макар Австрия да е постигнала значителен напредък, част от необходимите мерки все още не са изпълнени напълно. По време на заседанието обаче беше приета поправка, с която историческият център беше изваден от списъка.

Председателят на Австрийската комисия за ЮНЕСКО Забине Хааг определи диалога и готовността за компромис като решаващи за постигнатия резултат. Сред основните промени са преработването на проекта „Хоймаркт“ и по-тясното включване на защитата на световното наследство в административните и градоустройствените процедури на Виена.

Кметът Михаел Лудвиг приветства решението като признание за предприетите от градската управа мерки. От общината посочиха, че работата по опазването на историческия център ще продължи и след отпадането на статута „в опасност“.

Историческият център на Виена е част от Списъка на световното наследство от 2001 г. Защитената територия отразява три основни периода в развитието на града: Средновековието, барока и епохата на интензивното градско разрастване през XIX век. В нея попадат катедралата „Свети Стефан“, дворцовият комплекс „Хофбург“, барокови дворци и ансамбълът около прочутата улица „Рингщрасе“.

Изваждането от червения списък не отменя задълженията на австрийските власти. ЮНЕСКО продължава да изисква новото строителство, включително високите сгради извън защитната зона, да не нарушава историческия силует и културната стойност на центъра на Виена.