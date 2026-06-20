Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Култура »
На 85 години почина американският режисьор Джеймс Бъроуз, създал 15 епизода от сериала "Приятели"

На 85 години почина американският режисьор Джеймс Бъроуз, създал 15 епизода от сериала "Приятели"

20 Юни, 2026 04:56, обновена 20 Юни, 2026 05:00 623 0

  • джеймс бъроуз-
  • режисьор-
  • починал

Носителят на 11 награди "Еми" е работил и по сериалите „Двама мъже и половина“ (2003-2015), „Теория за големия взрив“ (2007-2019) и много други

На 85 години почина американският режисьор Джеймс Бъроуз, създал 15 епизода от сериала "Приятели" - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският режисьор Джеймс Бъроуз, който режисира няколко епизода от ситкома „Приятели“ (1994-2004), почина на 85-годишна възраст, съобщи Deadline.

Роден на 30 декември 1940 г. в Лос Анджелис, Калифорния, Бъроуз се мести в Ню Йорк със семейството си като малко дете. В началото на кариерата си Бъроуз работи в театър в Сан Диего, а по-късно се насочва към телевизионна работа, включително в ABC и NBC. По време на 50-годишната си телевизионна кариера той режисира 236 епизода на „Наздраве“ (1982-1993), 75 епизода на „Такси“ (1978-1982) и 15 епизода на „Приятели“.

Бъроуз работи и по сериалите „Двама мъже и половина“ (2003-2015), „Теория за големия взрив“ (2007-2019) и много други. По време на кариерата си режисьорът е спечелил 11 награди „Еми“.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ