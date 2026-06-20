На 85 години почина американският режисьор Джеймс Бъроуз, създал 15 епизода от сериала "Приятели"

Американският режисьор Джеймс Бъроуз, който режисира няколко епизода от ситкома „Приятели“ (1994-2004), почина на 85-годишна възраст, съобщи Deadline.

Роден на 30 декември 1940 г. в Лос Анджелис, Калифорния, Бъроуз се мести в Ню Йорк със семейството си като малко дете. В началото на кариерата си Бъроуз работи в театър в Сан Диего, а по-късно се насочва към телевизионна работа, включително в ABC и NBC. По време на 50-годишната си телевизионна кариера той режисира 236 епизода на „Наздраве“ (1982-1993), 75 епизода на „Такси“ (1978-1982) и 15 епизода на „Приятели“.

Бъроуз работи и по сериалите „Двама мъже и половина“ (2003-2015), „Теория за големия взрив“ (2007-2019) и много други. По време на кариерата си режисьорът е спечелил 11 награди „Еми“.