Почина вокалистът на Blood, Sweat & Tears Дейвид Клейтън-Томас

Канадският певец и вокалист на американската група Blood, Sweat & Tears, Дейвид Клейтън-Томас, почина на 84-годишна възраст, съобщи CBC.

За смъртта му е информирал неговият PR мениджър.

Музикантът стана известен като член на групата Blood, Sweat & Tears в края на 1968 г. Синглите „You've Made Me So Very Happy“, „Spinning Wheel“ и „And When I Die“ достигнаха номер две в класациите на Billboard. През март 1970 г. групата спечели награда „Грами“ за албум на годината.

През 1972 г. Клейтън-Томас започна солова кариера и я съчета с работата си с групата. През 1996 г. музикантът бе въведен в Канадската музикална зала на славата, а през 2010 г. е поставена негова звезда на Алеята на славата в Торонто.