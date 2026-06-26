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Почина вокалистът на Blood, Sweat & Tears Дейвид Клейтън-Томас

Почина вокалистът на Blood, Sweat & Tears Дейвид Клейтън-Томас

26 Юни, 2026 04:47, обновена 26 Юни, 2026 04:52 225 0

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За смъртта на 84-годишния музикант съобщи не неговият PR мениджър

Почина вокалистът на Blood, Sweat & Tears Дейвид Клейтън-Томас - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Канадският певец и вокалист на американската група Blood, Sweat & Tears, Дейвид Клейтън-Томас, почина на 84-годишна възраст, съобщи CBC.

За смъртта му е информирал неговият PR мениджър.

Музикантът стана известен като член на групата Blood, Sweat & Tears в края на 1968 г. Синглите „You've Made Me So Very Happy“, „Spinning Wheel“ и „And When I Die“ достигнаха номер две в класациите на Billboard. През март 1970 г. групата спечели награда „Грами“ за албум на годината.

През 1972 г. Клейтън-Томас започна солова кариера и я съчета с работата си с групата. През 1996 г. музикантът бе въведен в Канадската музикална зала на славата, а през 2010 г. е поставена негова звезда на Алеята на славата в Торонто.


САЩ
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