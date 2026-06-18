Почина Уолтър Паразайдер - един от основателите на американската рок група Chicago

Уолтър Паразайдер, един от основателите на американската рок група Chicago, почина на 81-годишна възраст, съобщи TMZ.
„Той смело се бори с болестта на Алцхаймер и за съжаление това приключи тази вечер. Ще ни липсва много. Бяхме женени 59 години и те бяха 59 прекрасни години“, каза вдовицата на музиканта пред портала.
През 1967 г. Уолтър Паразайдер основава групата The Big Thing с Лий Лоунейн и Джеймс Панкоу. По-късно групата променя името си на Chicago Transit Authority, а през 1969 г. е преименувана на Chicago.
Най-известните хитове на групата включват „25 or 6 to 4“, „Saturday in the Park“ и „If You Leave Me Now“.
Групата планира три концерта в България тази есен.
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1 Лорд Музика
08:49 18.06.2026
2 Гост666
08:50 18.06.2026