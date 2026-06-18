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Почина Уолтър Паразайдер - един от основателите на американската рок група Chicago

Почина Уолтър Паразайдер - един от основателите на американската рок група Chicago

18 Юни, 2026 08:31, обновена 18 Юни, 2026 08:36 561 2

  • починал-
  • музикант-
  • чикаго-
  • робърт паразайдер

Вдовицата му съобщи, че той се е "борил смело" с болестта на Алцхаймер

Почина Уолтър Паразайдер - един от основателите на американската рок група Chicago - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Уолтър Паразайдер, един от основателите на американската рок група Chicago, почина на 81-годишна възраст, съобщи TMZ.

„Той смело се бори с болестта на Алцхаймер и за съжаление това приключи тази вечер. Ще ни липсва много. Бяхме женени 59 години и те бяха 59 прекрасни години“, каза вдовицата на музиканта пред портала.

През 1967 г. Уолтър Паразайдер основава групата The Big Thing с Лий Лоунейн и Джеймс Панкоу. По-късно групата променя името си на Chicago Transit Authority, а през 1969 г. е преименувана на Chicago.

Най-известните хитове на групата включват „25 or 6 to 4“, „Saturday in the Park“ и „If You Leave Me Now“.

Групата планира три концерта в България тази есен.


САЩ
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  • 1 Лорд Музика

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    Да почива в мир точно преди концерта тука . Най после ще ги слушам на живо.

    08:49 18.06.2026

  • 2 Гост666

    5 0 Отговор
    Страхотна група и музиканти . Да почива в мир .

    08:50 18.06.2026