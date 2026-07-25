Режисьорът на „Маската“ Чък Ръсел почина на 74 години

Известният американски режисьор, сценарист и продуцент Чък Ръсел почина внезапно на 74-годишна възраст.

Тъжната новина бе потвърдена официално от неговото семейство и личния му адвокат. Творецът, оставил незаличима следа в историята на попкултурата през 80-те и 90-те години на миналия век, е издъхнал в сряда, 22 юли, в дома си в района на Сан Диего, Калифорния.

Според първоначалната информация, разпространена от TMZ, местната пожарна служба е реагирала на сигнал за извънредна медицинска ситуация в къщата му, където съпругата му Аня го е открила в безсъзнание. Въпреки бързата намеса на екипите, неговият живот не е могъл да бъде спасен.

Човекът, който промени комедията и екшъна

Кариерата на Чък Ръсел в Холивуд обхваща повече от четири десетилетия. Най-големият му триумф безспорно остава хитовата комедия „Маската“ (The Mask) от 1994 г.. Филмът не само спечели над 350 милиона долара в световния боксофис при скромен бюджет от 18 милиона, но и циментира Джим Кери като водещ комик в индустрията. Любопитен факт е, че именно Ръсел открива Камерън Диас и води тежка битка с филмовото студио, за да я наложи в главната женска роля, която се превръща в нейния официален дебют на голям екран. Лентата получи и номинация за „Оскар“ за визуални ефекти благодариние на съвместната работа на режисьора с компанията на Джордж Лукас – Industrial Light & Magic.

Професионалният му път включва още редица заглавия, които феновете на жанровото кино обожават:

Режисьорски дебют : През 1987 г. той прави първата си мащабна крачка зад камерата с „Кошмари на Елм Стрийт 3: Воини в сънищата“ . Проектът съживява франчайза за Фреди Крюгър и се превръща в огромен финансов успех.

: През 1987 г. той прави първата си мащабна крачка зад камерата с . Проектът съживява франчайза за Фреди Крюгър и се превръща в огромен финансов успех. Холивудски блокбъстъри : Чък Ръсел ръководи екшън класиката „Ликвидаторът“ (Eraser, 1996) с Арнолд Шварценегер, както и приключенския хит „Кралят на скорпионите“ (2002) , който даде първата главна роля в киното на Дуейн Джонсън – Скалата.

: Чък Ръсел ръководи екшън класиката с Арнолд Шварценегер, както и приключенския хит , който даде първата главна роля в киното на Дуейн Джонсън – Скалата. Последно творчество: Неговият последен завършен филм е хорърът „Witchboard“ от 2024 г.. Напоследък той активно работеше по иновативни филмови проекти, базирани на генеративен изкуствен интелект, чрез своята компания Neumorphic.

Загубата на режисьора предизвика вълна от съболезнования в САЩ.

Престижното издание Variety публикува изявление на неговия адвокат, а в материал на The Hollywood Reporter съпругата му Аня сподели: „Той беше прекрасен човек, значеше всичко за мен“. The Guardian също почете паметта му, описвайки го като визионер в използването на практически и компютърни визуални ефекти.