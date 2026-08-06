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Рецепта на деня: Турска Кашик салата за гребане с лъжица
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Турска Кашик салата за гребане с лъжица

6 Август, 2026 10:05 794 7

  • кашик-
  • кашък-
  • салата-
  • лъжица-
  • домати-
  • чушки-
  • краставици-
  • нар-
  • какво да сготвя

Тайната ѝ се крие в майсторското и изключително фино накълцане на кубчета на зеленчуците

Рецепта на деня: Турска Кашик салата за гребане с лъжица - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

За 4 порции:

  • 4 средно големи добре узрели домата;
  • 2 малки краставици;
  • 1 зелена чушка или 2 люти зелени чушки;
  • 1 малка глава червен лук;
  • ½ връзка магданоз;
  • 2 супени лъжици зехтин;
  • 1 супена лъжица оцет от нар;
  • сокът от ½ лимон;
  • 1 чаена лъжичка сумак;
  • ½ чаена лъжичка сух джоджен или мента;
  • сол на вкус;
  • щипка люспи лют червен пипер – по желание;
  • По желание може да добавите зърна от нар или малко счукани орехи.

Начин на приготвяне:

  • Подгответе зеленчуците. Обелете краставиците, ако кората им е дебела. Почистете чушката от семената.
  • Нарежете всичко много ситно. Доматите, краставиците, чушката и лука трябва да бъдат нарязани на възможно най-малки и приблизително еднакви кубчета. Именно това отличава салатата от обикновената турска салата.
  • Нарежете на ситно магданоза и пресния лук. Поставете всички зеленчуци в широка купа.
  • В малка купичка смесете зехтина, меласата от нар, лимоновия сок, сумака, сухата мента, солта и лютия пипер. При използване на доматено пюре го разтворете добре в дресинга.
  • Изсипете дресинга върху зеленчуците и разбъркайте внимателно, докато се разпредели равномерно.
  • Оставете салатата за около 10 минути, за да се смесят ароматите, след което я сервирайте с лъжица.

Подходяща е като гарнитура към кебап, печени меса, риба, пиде или просто с топъл турски хляб. За най-добър резултат използвайте месести домати и истинска меласа от нар, а не сладък сос с нар.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Въпрос

    3 1 Отговор
    На снимката има булгур, в рецептата не се споменава.. кое е вярното, рецептата или снимката.

    Коментиран от #6

    10:18 06.08.2026

  • 2 Венелино

    1 1 Отговор
    Всичко наред ли е, днес ?

    10:21 06.08.2026

  • 3 Кокомбови топки за близане

    0 2 Отговор
    от птиците накацали по покрива.

    10:21 06.08.2026

  • 4 Венелино, овцеглава рунтавелке,

    0 2 Отговор
    ще ти натъпча калника с турска салата

    Коментиран от #5

    10:25 06.08.2026

  • 5 Ришельо

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Венелино, овцеглава рунтавелке,":

    Ти внимавай, таз калинка да не се окаже скункс и да погне твойта мандолинка хихихи

    10:38 06.08.2026

  • 6 Една стара гозба

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Въпрос":

    чирба-аджи става нарицателно за български бизнесмен.. от турско, пък и до днес..

    10:50 06.08.2026

  • 7 Про стачка

    0 1 Отговор
    Гледай ти аз години наред съм правила грешни салатата като към всичко което са копирали като рецепта съм принавяла и една консервна кутия варена леща с много чесън без да снам че съм правила турска салата а не ливанска. И понеже съм проста съм я поднасяне с бял хляб "Добруджа " или двамата а то трябвало с турски хляб.

    11:06 06.08.2026