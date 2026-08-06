Зaгyби дo 3 милиapдa дoлapa! Руските атаки затвориха пристанищата на Украйна в пика на зърнената реколта

Киев спешно се нуждае от тези оръжия! САЩ продължават преговорите с Украйна за производството на ракети "Пейтриът"

САЩ продължават преговори с Украйна за разрешението Киев да произвежда ракети-прехващачи "Пейтриът" - оръжие, от което Киев спешно се нуждае за защ ...