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Журналист до Иван Демерджиев: Защо полицаят Георги Попов със заплахи се опита да попречи да подам жалба в РПУ-Банско СНИМКИ+ВИДЕО

Журналист до Иван Демерджиев: Защо полицаят Георги Попов със заплахи се опита да попречи да подам жалба в РПУ-Банско СНИМКИ+ВИДЕО

6 Август, 2026 10:18 2 056 51

  • борис анзов-
  • журналист-
  • жалба-
  • банско-
  • полицай-
  • георги попов

Самият Георги Попов е напуснал РПУ-Банско, след като журналистът Борис Анзов е подал сигнал до тел. 112

Журналист до Иван Демерджиев: Защо полицаят Георги Попов със заплахи се опита да попречи да подам жалба в РПУ-Банско СНИМКИ+ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

При опит да подам жалба в РУ Банско на 01.08.2026г. бях възпрепятстван от лице представящо се за полицай Георги Попов. Той дори се хвалеше, че е криминален полицай с 33 годишен стаж.

Това става ясно от отвореното писмо на журналиста Борис Анзов до вътрешния министър Иван Демерджиев.

Журналист до Иван Демерджиев: Защо полицаят Георги Попов със заплахи се опита да попречи да подам жалба в РПУ-Банско СНИМКИ+ВИДЕО
Снимка: Фейсбук

Той уточнява, че по време на инцидента Георги Попов е бил облечен с мръсни джапанки, мръсна тениска и мръсни къси гащи, отказа да се легитимира и да представи служебни документи, не носеше никакви документи.

Самият Георги Попов е напуснал РПУ-Банско, след като журналистът Борис Анзов е подал сигнал до тел. 112.

Журналист до Иван Демерджиев: Защо полицаят Георги Попов със заплахи се опита да попречи да подам жалба в РПУ-Банско СНИМКИ+ВИДЕО
Снимка: Фейсбук

Ето и отвореното писмо:

До Министъра на вътрешните работи г-н Иван Демерджиев,

Главна дирекция Вътрешна Сигорност

До всички СМИ

Подавам настоящата жалба за извършени престъпления на 01.08.2026г. във връзка с подадена от мен жалба в РУ Банско, Вх. № 379400-4107/01.08.2026г.

І. ВЪЗПРЕПЯТСТВАНЕ ОТ СЛУЖИТЕЛ НА РУ БАНСКО - чл.288 НК

При опит да подам жалба в РУ Банско на 01.08.2026г. бях възпрепятстван от лице представящо се за полицай Георги Попов по негови думи криминален полицай с 33 годишен стаж. Лицето Г. Попов беше облечено с мръсни джапанки, мръсна тениска и мръсни къси гащи, отказа да се легитимира и да представи служебни документи, не носеше никакви документи.

Моля да бъдат изискани записите от служебните камери в РУ Банско. Свидетели: двамата дежурни в РУ Банско.

Моля да бъде установено: 1. Дали е бил при изпълнение и защо не носи служебна карта 2. Ако не е на работа - какво прави в РУ и на какво основание, изисква от мен документи, пътни листове, възпрепятства подаване на жалба. 3. Защо напусна РУ след мой сигнал 112.

С искане за дисциплинарно наказание, глоба и уволнение.

За да покажа добронамереност на следващия ден занесох в службата РУ Банско Хубава риска с къс ракав в цвят близък до служебното облекло, къси сини шорти и чисто нови джапанки от 2,50 евро цента.

Същия нахлува в РУ Банско в приемната до като пишех жалба, нахлува като клошар с мръсни джапанки, мръсна тениска, и мръсни къси гащи, без служебна карта. Тръгва да ме възпрепятства да пиша жалба, вика няма да ти приема жалбата, пиши по бързо.. без служебно удостоверение. Каза, че можел да си ходи както си иска. Изисква документи, распитва ме дали съм знаел как се правят СРС.

Изгоних го от полицията, след сигнал от мен на 112 избяга.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Насо Раев

    7 1 Отговор
    Хаааа с мръсни хюфащи като Насо Раев хаааа

    10:23 06.08.2026

  • 2 Сила

    7 1 Отговор
    Диагоналката сте забравили , диагоналката ....!!!

    10:24 06.08.2026

  • 3 Мисирки

    27 11 Отговор
    "Облечен с мръсни джапанки". Джапанките не се обличат, а се обуват. Смешник! И тоя тръгнал да се жали.......

    10:25 06.08.2026

  • 4 Какъв е този неграмотен журналист

    36 0 Отговор
    "Хубава риска с къс ракав". Или правописът е проблем на авторката?!

    Коментиран от #7, #8, #19, #50

    10:25 06.08.2026

  • 5 Смехоран

    13 0 Отговор
    Тоя мним полицай е братчед на Демито

    10:26 06.08.2026

  • 6 От години

    19 0 Отговор
    Навсякъде е така, затова е скритата престъпност по селата и малките градове, затова и хората се изнасят. Крайно време е сигнали и жалби да се подават прескачайки кметове, местни полицаи, местни управления.

    10:27 06.08.2026

  • 7 И двете

    14 0 Отговор

    До коментар #4 от "Какъв е този неграмотен журналист":

    предположения са верни. От едно люпило са.

    10:29 06.08.2026

  • 8 6135

    20 0 Отговор

    До коментар #4 от "Какъв е този неграмотен журналист":

    "Риска" , "Распитва" - ценноне написано!

    10:30 06.08.2026

  • 9 Факт

    21 0 Отговор
    Това е писано от журналист!?

    10:31 06.08.2026

  • 10 Василеску

    24 0 Отговор
    То че оня не е баш полицайе ясно, но и "журналиста" май нещо....

    Коментиран от #29

    10:32 06.08.2026

  • 11 Доротея

    5 6 Отговор
    Законът посочва, че при изпълнение на служебните обязаности, служителите могат да носят и друго облекло, освен униформеното, в зависимост от естеството на изпълняваните задачи! Как да проникнеш между клошарите, ако си се изтъпанил във фрак и папейонки, сякаш ще посещаваш Виенската филхармония и си се преоблякал като фон Караян!? Човекът си е подсигурил пенсията с 33 г. стаж и не му дреме! Назначават ги за отговорни дежурни през почивните дни, за да получават двоен надник за работа в празничен и почивен ден! Спокойно жалбата може да я приеме оперативния дежурен, да даде един рег. входящ номер, който са му предоставили от деловодството в петък в 16.55 часа и готово!

    Коментиран от #30

    10:32 06.08.2026

  • 12 хахаха

    16 1 Отговор
    На този журналист с нова риСка и облякъл джапанки бих му припомнил поговорката „По дрехите посрещат, по ума изпращат“:)

    Коментиран от #16, #26

    10:34 06.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Невероятна

    15 0 Отговор
    неграмотност, потресаващо.

    10:38 06.08.2026

  • 15 Сбъркана работа

    16 1 Отговор
    Ако текста в статията е с оригиналния правопис на журналиста Борис Анзов,то трябва полиция и прокуратура да се самосезират и установят: как неграмотен човек може да е журналист, кой университет му у е дал диплома, как си е взел матурите, кой му плаща и какво изобщо работи?

    Коментиран от #18, #23, #49

    10:40 06.08.2026

  • 16 Значи

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "хахаха":

    няма как да го изпратиш. То като няма ум, как?

    10:40 06.08.2026

  • 17 Ужас

    10 1 Отговор
    "риска", "распитва ме"...тоя журналист чувал ли е за буквата "з"?

    10:41 06.08.2026

  • 18 Текста

    8 0 Отговор

    До коментар #15 от "Сбъркана работа":

    е точния, проверих в фейса. Също бях потресен, меко казано.

    Коментиран от #47

    10:42 06.08.2026

  • 19 Хахахаха

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Какъв е този неграмотен журналист":

    Има и още - дирекция Вътрешна Сигорност

    10:42 06.08.2026

  • 20 ?????

    12 1 Отговор
    Ха ха.
    Не взимам страна в конфликта, но "Хубава риска с къс ракав" говори много за съвременните Джурналисти.

    10:42 06.08.2026

  • 21 Начо Пеко Даков

    4 1 Отговор
    И натрая какво се установи.Полицай ли е ,или не?За съжаление много са такива из дълбогката провинция.Там са местни дерибеи.Принципа е "Бог високо,цар далеко".Неграмотни тиквеници назначени поради липса на кадри.Навремето за всички под пагон имаше военен съд.После дисциплинарна рота.А там беше ад.Затова всички под пагон "гледаха в картинката".Съседа майор от КАТ раздаваше шофьорските книжки под един орех пред блока.С фуражка,сако на офицер,долнище на анцунг и подпетени обувки на бос крак.Истина ве пиша.Не е измислица.Това беше в началото на прехода.За баща му ще Ви пиша друг път кой е.

    Коментиран от #27

    10:45 06.08.2026

  • 22 АГАТ а Кристи

    5 0 Отговор
    И полицията на страната на юдейте 😭.
    Тия от "шалом" срам нямат ли, или си мислят, че тук е Палестина

    10:46 06.08.2026

  • 23 123

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Сбъркана работа":

    Статията е дословно преписана от профила на "журналиста" във Фейсбук.

    10:47 06.08.2026

  • 24 Моля, нищо не разбрах

    6 0 Отговор
    Този човек наистина ли е журналист? Неграмотно, неясно и объркано поднесени думи. Явно какъвто полицая, такъв и журналиста - "слаб материал" без значение от попрището...

    Коментиран от #28

    10:48 06.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Комунистите

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "хахаха":

    с петолъчка ви посрещат пред родилния дом и с петолъчка ви съпровождат... /ама я смените с кръст/

    10:49 06.08.2026

  • 27 тц тц

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Начо Пеко Даков":

    С фуражка,сако на офицер,долнище на анцунг и подпетени обувки на бос крак...но със сигурност е доста по грамотен от журналиста, облечен в костюм!

    10:50 06.08.2026

  • 28 А ти

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Моля, нищо не разбрах":

    не си "човек" а си юдей !!!

    10:51 06.08.2026

  • 29 Буля

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Василеску":

    Не се кахарете.Отличничка от гимназията в Кърджали с отлична матура по БЕЛ трудно говори български език.Гледах я в предаване по БНТ 1.А в Пиринския край се македончат,гърчеят от край време.

    Коментиран от #44

    10:51 06.08.2026

  • 30 Абе май а

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Доротея":

    "Как да проникнеш между клошарите, ако си се изтъпанил във фрак и папейонки, сякаш ще посещаваш Виенската филхармония и си се преоблякал като фон Караян!"
    Караян дирижираше ЗападноБерлинската филхармония, а не Виенската опера :-)

    10:52 06.08.2026

  • 31 Ха,Ха,Ха

    3 0 Отговор
    нямам думи, браво, така се смях ама от сърце.

    10:52 06.08.2026

  • 32 Веднага

    2 1 Отговор
    СБЖ да се намеси и да спре правата на този "журналист",веднага.

    Коментиран от #37

    10:53 06.08.2026

  • 33 Дерменджи

    0 1 Отговор
    Защото сме заети да броим полетите на Пеевски. Не ни занимавайте с маловажни неща!

    10:55 06.08.2026

  • 34 Под прикрития

    2 0 Отговор
    е бил Попов облякъл се е като кравар да не го познаят.

    10:55 06.08.2026

  • 35 кат е криминалис защо кеси

    0 0 Отговор
    да приема или отхвърля жалби . затова ся дежурните . оня дежурен в първомай дето през дежурството студента кла жена му как се е чувствал . да си дежурен е трудно . а не съм видял някой пишещ жалба да е мръсен и сърдит . то реално единия се оплаква . търси закрила . щото е пострадал . другия е от страна на закрилящия орган на републиката . парцалив и сърдит глупак . явно някой го е обидил по рано . затова ходел мръсен . пенсионер криминалис . може да е болен . в юса журналиса е много уважаван . и по филмите .

    10:57 06.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 хахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Веднага":

    Или да му назначи един второкласник да му проверява правописа:)

    10:59 06.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Лена

    0 1 Отговор
    Така е Попов,защото ни управляват реверсивни министри,под звуците на Рундьо,ефенди Боташ!
    Келепира там е издигнат до висините на лични облаги,пълнене на продънени джобове и скубане на народа!

    11:00 06.08.2026

  • 40 ?????????

    2 0 Отговор
    ..сигОрност...???

    Коментиран от #42

    11:00 06.08.2026

  • 41 немам думи

    3 0 Отговор
    Браво, Марийке!

    11:01 06.08.2026

  • 42 !!!!!

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "?????????":

    РиСка

    11:02 06.08.2026

  • 43 АГАТ а Кристи

    1 0 Отговор
    Е, такова ПАДЕНИЕ.....
    На някакви си жабароюдейски пи.чле.мета всички български институции да им правят метани и да влизат в обяснителни режим коленичейки ???!!!
    Не срам, - ОГРОМЕН СРАМ !!!

    11:03 06.08.2026

  • 44 Хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Буля":

    има и такива, сещам сеза Добра от "Железният светилник", ами и Петко войвода се оженил за гъркиня, но точно в Македония са изгонили гръцките свещеници и гръцкия език от църквите, а сега пловдивският николай води службите на гръцки, че и подкрепяше пеевски на изборите

    11:03 06.08.2026

  • 45 Валентин от нашто село

    1 0 Отговор
    Прочетох жалбата. И се възгордях! Ако това са журналистите, значи в нашто село всички сме главни редактори. Поне!

    11:05 06.08.2026

  • 46 истината

    0 1 Отговор
    От прочетеното разбрах,че почти всички сате се вторачили в т.н.журналист.Интересното е защо измествате фокуса от полицая и неговите действия?Защо?Цяла южна и западна България мекате,окате е екате.За шопите пък е трудно да се разбере какво говорят.Помните ли Стефан Данаилов какво беше написал при едно почтено послание- Збогом или Сбогом?Е,нали е с матура и образован?Помните ли?

    11:05 06.08.2026

  • 47 немам думи

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Текста":

    "проверих вЪВ фейса"

    11:06 06.08.2026

  • 48 Предложение!

    0 1 Отговор
    До всеки полицай с шкембе и джапанки да има един министър да го пази.

    11:06 06.08.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 А за

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Какъв е този неграмотен журналист":

    РаСпитваме нещо да кажеш

    11:07 06.08.2026

  • 51 Петра

    0 0 Отговор
    В Банско по време на османското иго ,турчин не е замръквал до 1914 година,днес под управлението на Рундьо,Боташ ефенди ,България отива под турско управлени!Защо ли Румен ГаДев,продава България!?Добив на нефт,бизнес,магистрали!?Какво още трябжа да продадеш Рундьо,за да изкупиш
    печелившата сделка с Боташ?Наглец си Рундьо,наглец!

    11:09 06.08.2026

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