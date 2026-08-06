Журналист до Иван Демерджиев: Защо полицаят Георги Попов със заплахи се опита да попречи да подам жалба в РПУ-Банско СНИМКИ+ВИДЕО

При опит да подам жалба в РУ Банско на 01.08.2026г. бях възпрепятстван от лице представящо се за полицай Георги Попов. Той дори се хвалеше, че е криминален полицай с 33 годишен стаж.

Това става ясно от отвореното писмо на журналиста Борис Анзов до вътрешния министър Иван Демерджиев.

Снимка: Фейсбук

Той уточнява, че по време на инцидента Георги Попов е бил облечен с мръсни джапанки, мръсна тениска и мръсни къси гащи, отказа да се легитимира и да представи служебни документи, не носеше никакви документи.

Самият Георги Попов е напуснал РПУ-Банско, след като журналистът Борис Анзов е подал сигнал до тел. 112.

Снимка: Фейсбук

Ето и отвореното писмо:

До Министъра на вътрешните работи г-н Иван Демерджиев,

Главна дирекция Вътрешна Сигорност

До всички СМИ

Подавам настоящата жалба за извършени престъпления на 01.08.2026г. във връзка с подадена от мен жалба в РУ Банско, Вх. № 379400-4107/01.08.2026г.

І. ВЪЗПРЕПЯТСТВАНЕ ОТ СЛУЖИТЕЛ НА РУ БАНСКО - чл.288 НК

При опит да подам жалба в РУ Банско на 01.08.2026г. бях възпрепятстван от лице представящо се за полицай Георги Попов по негови думи криминален полицай с 33 годишен стаж. Лицето Г. Попов беше облечено с мръсни джапанки, мръсна тениска и мръсни къси гащи, отказа да се легитимира и да представи служебни документи, не носеше никакви документи.

Моля да бъдат изискани записите от служебните камери в РУ Банско. Свидетели: двамата дежурни в РУ Банско.

Моля да бъде установено: 1. Дали е бил при изпълнение и защо не носи служебна карта 2. Ако не е на работа - какво прави в РУ и на какво основание, изисква от мен документи, пътни листове, възпрепятства подаване на жалба. 3. Защо напусна РУ след мой сигнал 112.

С искане за дисциплинарно наказание, глоба и уволнение.

За да покажа добронамереност на следващия ден занесох в службата РУ Банско Хубава риска с къс ракав в цвят близък до служебното облекло, къси сини шорти и чисто нови джапанки от 2,50 евро цента.

Същия нахлува в РУ Банско в приемната до като пишех жалба, нахлува като клошар с мръсни джапанки, мръсна тениска, и мръсни къси гащи, без служебна карта. Тръгва да ме възпрепятства да пиша жалба, вика няма да ти приема жалбата, пиши по бързо.. без служебно удостоверение. Каза, че можел да си ходи както си иска. Изисква документи, распитва ме дали съм знаел как се правят СРС.

Изгоних го от полицията, след сигнал от мен на 112 избяга.