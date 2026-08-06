Журналист до Иван Демерджиев: Защо полицаят Георги Попов със заплахи се опита да попречи да подам жалба в РПУ-Банско СНИМКИ+ВИДЕО

При опит да подам жалба в РУ Банско на 01.08.2026г. бях възпрепятстван от лице представящо се за полицай Георги Попов. Той дори се хвалеше, че е криминален полицай с 33 годишен стаж.
Това става ясно от отвореното писмо на журналиста Борис Анзов до вътрешния министър Иван Демерджиев.
Той уточнява, че по време на инцидента Георги Попов е бил облечен с мръсни джапанки, мръсна тениска и мръсни къси гащи, отказа да се легитимира и да представи служебни документи, не носеше никакви документи.
Самият Георги Попов е напуснал РПУ-Банско, след като журналистът Борис Анзов е подал сигнал до тел. 112.
Ето и отвореното писмо:
До Министъра на вътрешните работи г-н Иван Демерджиев,
Главна дирекция Вътрешна Сигорност
До всички СМИ
Подавам настоящата жалба за извършени престъпления на 01.08.2026г. във връзка с подадена от мен жалба в РУ Банско, Вх. № 379400-4107/01.08.2026г.
І. ВЪЗПРЕПЯТСТВАНЕ ОТ СЛУЖИТЕЛ НА РУ БАНСКО - чл.288 НК
При опит да подам жалба в РУ Банско на 01.08.2026г. бях възпрепятстван от лице представящо се за полицай Георги Попов по негови думи криминален полицай с 33 годишен стаж. Лицето Г. Попов беше облечено с мръсни джапанки, мръсна тениска и мръсни къси гащи, отказа да се легитимира и да представи служебни документи, не носеше никакви документи.
Моля да бъдат изискани записите от служебните камери в РУ Банско. Свидетели: двамата дежурни в РУ Банско.
Моля да бъде установено: 1. Дали е бил при изпълнение и защо не носи служебна карта 2. Ако не е на работа - какво прави в РУ и на какво основание, изисква от мен документи, пътни листове, възпрепятства подаване на жалба. 3. Защо напусна РУ след мой сигнал 112.
С искане за дисциплинарно наказание, глоба и уволнение.
За да покажа добронамереност на следващия ден занесох в службата РУ Банско Хубава риска с къс ракав в цвят близък до служебното облекло, къси сини шорти и чисто нови джапанки от 2,50 евро цента.
Същия нахлува в РУ Банско в приемната до като пишех жалба, нахлува като клошар с мръсни джапанки, мръсна тениска, и мръсни къси гащи, без служебна карта. Тръгва да ме възпрепятства да пиша жалба, вика няма да ти приема жалбата, пиши по бързо.. без служебно удостоверение. Каза, че можел да си ходи както си иска. Изисква документи, распитва ме дали съм знаел как се правят СРС.
Изгоних го от полицията, след сигнал от мен на 112 избяга.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Насо Раев
10:23 06.08.2026
2 Сила
10:24 06.08.2026
3 Мисирки
10:25 06.08.2026
4 Какъв е този неграмотен журналист
Коментиран от #7, #8, #19, #50
10:25 06.08.2026
5 Смехоран
10:26 06.08.2026
6 От години
10:27 06.08.2026
7 И двете
До коментар #4 от "Какъв е този неграмотен журналист":предположения са верни. От едно люпило са.
10:29 06.08.2026
8 6135
До коментар #4 от "Какъв е този неграмотен журналист":"Риска" , "Распитва" - ценноне написано!
10:30 06.08.2026
9 Факт
10:31 06.08.2026
10 Василеску
Коментиран от #29
10:32 06.08.2026
11 Доротея
Коментиран от #30
10:32 06.08.2026
12 хахаха
Коментиран от #16, #26
10:34 06.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Невероятна
10:38 06.08.2026
15 Сбъркана работа
Коментиран от #18, #23, #49
10:40 06.08.2026
16 Значи
До коментар #12 от "хахаха":няма как да го изпратиш. То като няма ум, как?
10:40 06.08.2026
17 Ужас
10:41 06.08.2026
18 Текста
До коментар #15 от "Сбъркана работа":е точния, проверих в фейса. Също бях потресен, меко казано.
Коментиран от #47
10:42 06.08.2026
19 Хахахаха
До коментар #4 от "Какъв е този неграмотен журналист":Има и още - дирекция Вътрешна Сигорност
10:42 06.08.2026
20 ?????
Не взимам страна в конфликта, но "Хубава риска с къс ракав" говори много за съвременните Джурналисти.
10:42 06.08.2026
21 Начо Пеко Даков
Коментиран от #27
10:45 06.08.2026
22 АГАТ а Кристи
Тия от "шалом" срам нямат ли, или си мислят, че тук е Палестина
10:46 06.08.2026
23 123
До коментар #15 от "Сбъркана работа":Статията е дословно преписана от профила на "журналиста" във Фейсбук.
10:47 06.08.2026
24 Моля, нищо не разбрах
Коментиран от #28
10:48 06.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Комунистите
До коментар #12 от "хахаха":с петолъчка ви посрещат пред родилния дом и с петолъчка ви съпровождат... /ама я смените с кръст/
10:49 06.08.2026
27 тц тц
До коментар #21 от "Начо Пеко Даков":С фуражка,сако на офицер,долнище на анцунг и подпетени обувки на бос крак...но със сигурност е доста по грамотен от журналиста, облечен в костюм!
10:50 06.08.2026
28 А ти
До коментар #24 от "Моля, нищо не разбрах":не си "човек" а си юдей !!!
10:51 06.08.2026
29 Буля
До коментар #10 от "Василеску":Не се кахарете.Отличничка от гимназията в Кърджали с отлична матура по БЕЛ трудно говори български език.Гледах я в предаване по БНТ 1.А в Пиринския край се македончат,гърчеят от край време.
Коментиран от #44
10:51 06.08.2026
30 Абе май а
До коментар #11 от "Доротея":"Как да проникнеш между клошарите, ако си се изтъпанил във фрак и папейонки, сякаш ще посещаваш Виенската филхармония и си се преоблякал като фон Караян!"
Караян дирижираше ЗападноБерлинската филхармония, а не Виенската опера :-)
10:52 06.08.2026
31 Ха,Ха,Ха
10:52 06.08.2026
32 Веднага
Коментиран от #37
10:53 06.08.2026
33 Дерменджи
10:55 06.08.2026
34 Под прикрития
10:55 06.08.2026
35 кат е криминалис защо кеси
10:57 06.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 хахаха
До коментар #32 от "Веднага":Или да му назначи един второкласник да му проверява правописа:)
10:59 06.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Лена
Келепира там е издигнат до висините на лични облаги,пълнене на продънени джобове и скубане на народа!
11:00 06.08.2026
40 ?????????
Коментиран от #42
11:00 06.08.2026
41 немам думи
11:01 06.08.2026
42 !!!!!
До коментар #40 от "?????????":РиСка
11:02 06.08.2026
43 АГАТ а Кристи
На някакви си жабароюдейски пи.чле.мета всички български институции да им правят метани и да влизат в обяснителни режим коленичейки ???!!!
Не срам, - ОГРОМЕН СРАМ !!!
11:03 06.08.2026
44 Хмм
До коментар #29 от "Буля":има и такива, сещам сеза Добра от "Железният светилник", ами и Петко войвода се оженил за гъркиня, но точно в Македония са изгонили гръцките свещеници и гръцкия език от църквите, а сега пловдивският николай води службите на гръцки, че и подкрепяше пеевски на изборите
11:03 06.08.2026
45 Валентин от нашто село
11:05 06.08.2026
46 истината
11:05 06.08.2026
47 немам думи
До коментар #18 от "Текста":"проверих вЪВ фейса"
11:06 06.08.2026
48 Предложение!
11:06 06.08.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 А за
До коментар #4 от "Какъв е този неграмотен журналист":РаСпитваме нещо да кажеш
11:07 06.08.2026
51 Петра
печелившата сделка с Боташ?Наглец си Рундьо,наглец!
11:09 06.08.2026