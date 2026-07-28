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285 години без Антонио Вивалди – геният на барока

285 години без Антонио Вивалди – геният на барока

28 Юли, 2026 11:24 587 4

  • антонио вивалди-
  • годишнина от смъртта-
  • барок

На 28 юли се навършват 285 години от смъртта на италианския композитор и виртуозен цигулар Антонио Вивалди, оставил трайна следа в историята на класическата музика със своите концерти, опери и духовни произведения

285 години без Антонио Вивалди – геният на барока - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Антонио Вивалди умира на 28 юли 1741 г. във Виена на 63-годишна възраст. Въпреки огромната популярност, която постига в продължение на десетилетия, последните месеци от живота му преминават в бедност и несигурност. Композиторът е погребан скромно, а точното местоположение на гроба му днес не е известно.

Роден на 4 март 1678 г. във Венеция, Антонио Лучо Вивалди получава първите си уроци по цигулка от своя баща Джовани Батиста Вивалди, който свири в оркестъра на базиликата „Сан Марко“. Още като млад проявява изключителни музикални способности, но първоначално избира духовното поприще и през 1703 г. е ръкоположен за свещеник.

Заради характерния цвят на косата си Вивалди получава прозвището Червения свещеник. Здравословни проблеми обаче ограничават участието му в църковните служби и постепенно музиката се превръща в основното му занимание.

Голяма част от професионалния му път е свързана с девическото сиропиталище и музикално училище „Оспедале дела Пиета“ във Венеция. Там Антонио Вивалди преподава цигулка, ръководи оркестъра и създава множество произведения за талантливите възпитанички на институцията. Под негово ръководство ансамбълът придобива международна известност.

„Четирите годишни времена“ – музика, която рисува картини

Най-популярната творба на италианския композитор остава цикълът „Четирите годишни времена“, съставен от четири концерта за цигулка – „Пролет“, „Лято“, „Есен“ и „Зима“. Произведенията са публикувани през 1725 г. като част от сборника „Опит между хармонията и изобретателността“.

С музикални средства Вивалди пресъздава птичи песни, гръмотевични бури, ловни сцени, леден вятър, течаща вода и празнични танци. Към концертите са добавени и сонети, които описват събитията и природните картини, изобразени във всяка част.

Този подход превръща „Четирите годишни времена“ в един от най-ранните и ярки примери за програмна музика – композиции, които разказват история или пресъздават конкретни образи.

Автор на стотици концерти и десетки опери

Антонио Вивалди създава над 500 концерта за различни инструменти, сред които цигулка, виолончело, флейта, обой, фагот и мандолина. В творческото му наследство влизат още сонати, кантати, духовни произведения и повече от 50 опери.

Композиторът има ключова роля за утвърждаването на соловия концерт и на тричастната му структура – бърза, бавна и отново бърза част. Неговите музикални идеи оказват влияние върху редица европейски творци, включително Йохан Себастиан Бах, който изучава и преработва някои от концертите му.

Приживе Вивалди се радва на слава във Венеция, Мантуа, Рим, Амстердам и Виена. Той работи като композитор, цигулар, диригент и оперен импресарио, а произведенията му се изпълняват пред представители на европейската аристокрация.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БеГемот

    10 0 Отговор
    Невероятна музика...

    11:32 28.07.2026

  • 2 Kaлпазанин

    3 5 Отговор
    Сутринта беше бах ,сега Вивалди с следобед да се надяваме че ще е Тръмп ,за лека нощ зеления евреите. , а утре сутринта и хирлеряхю

    12:03 28.07.2026

  • 3 Цвете

    5 0 Отговор
    ВЕЛИК НАИСТИНА. В СЪВРЕМЕННИЯТ СВЯТ НЯМА ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ТАКИВА .🫶

    12:53 28.07.2026

  • 4 Исторически парк

    2 0 Отговор
    Не като сегашните певачки💩

    13:27 28.07.2026