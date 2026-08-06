Новини
България »
Всички градове »
Експерти: ГЕРБ държи ключа за съперника на Йотова. Ако пропусне този шанс - това може да бележи края на партията

Експерти: ГЕРБ държи ключа за съперника на Йотова. Ако пропусне този шанс - това може да бележи края на партията

6 Август, 2026 10:09 847 21

  • герб-
  • ключ-
  • съперник-
  • илияна йотова-
  • балотаж-
  • шанс-
  • край-
  • партия

ДПС няма да играе ролята на ключов фактор в този специфичен вот, коментира президентските избори Кънчо Стойчев

Експерти: ГЕРБ държи ключа за съперника на Йотова. Ако пропусне този шанс - това може да бележи края на партията - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Предстоящите президентски избори в България неизбежно ще стигнат до втори тур, като настоящият президент Илияна Йотова ще бъде единият от сигурните участници на балотажа. Около тази теза се обединиха социологът Кънчо Стойчев, журналистът Силвия Великова и бившият министър Мирослав Севлиевски в ефира на NOVA, цитирани от novini.bg.

Според експертите голямата интрига в надпреварата е кой ще успее да се изправи срещу Йотова, като отговорността за излъчването на силния десен кандидат изцяло лежи на плещите на ГЕРБ.

Стойчев предупреди, че ако ГЕРБ пропусне тази възможност, това може да бележи края на партията, докато ДПС няма да играе ролята на ключов фактор в този специфичен вот.

В студиото се разгоря сериозна дискусия относно профила на Илияна Йотова и бъдещия модел на управление на държавата. Мирослав Севлиевски постави въпроса дали избирателите ще предпочетат балансирани тандеми, или ще се стигне до конфигурация на споделена власт, засягайки и темата за лидерството в самата президентска институция.
От своя страна Силвия Великова изрази мнение, че Йотова притежава силен индивидуален характер и може да налага собствено мнение, а не просто да бъде механично продължение на досегашната политика.

Кънчо Стойчев допълни, че тя се е доказала като толерантен и борбен политик, бележещ сериозен прогрес през годините. Експертите анализираха в детайли и представянето на действащия кабинет „Радев“.

Великова отбеляза, че премиерът Румен Радев демонстрира изразено политическо самочувствие и създава усещане за безалтернативност в управлението, преминавайки успешно през тежки кризи като гласуването на държавния бюджет и споровете около американските самолети. Тя подчерта, че много от грешките на кабинета се прощават от обществото главно заради разочарованието на хората от останалите политически играчи.

В същото време Севлиевски оцени положително работата на ключови министри като Иван Демерджиев, Атанас Пеканов и Иван Василев. Кънчо Стойчев обобщи, че настоящата власт действа по-обрано и внимателно в публичните си прояви, което е правилна стратегия предвид огромния брой натрупани проблеми в страната, изискващи време за реформи.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    13 1 Отговор
    Баце е подготвил бягството, така и така половината гербаджии се водят вече радевисти, ама те и без това все червени си остават.

    Коментиран от #7, #13

    10:13 06.08.2026

  • 2 Трол

    11 0 Отговор
    ГЕРБ ще подкрепят г-жа Йотова.

    10:13 06.08.2026

  • 3 Мич

    15 0 Отговор
    "ГЕРБ" държи ключа от бай Ставри.

    10:14 06.08.2026

  • 4 Хмм

    11 0 Отговор
    напротив, всеки при малко съмнение за връзка с ГЕРБ ще загуби, така стана с Герджиков на миналите избори, колкото и да се опитваха да го изкарат независим, загуби изборите с много нисък резултат защото го свързваха с ГЕРБ

    10:15 06.08.2026

  • 5 ГЕРБЕРАСТИТЕ

    16 0 Отговор
    ВЕЧЕ СА В КАНАЛА.

    10:16 06.08.2026

  • 6 ккк

    13 0 Отговор
    ключа за зайчарника го държи баце , а що се отнася до партията Герб пиши я приключила, да му мислят Биков и Сачева върлите защитници

    10:16 06.08.2026

  • 7 Хмм

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    щом и Делян Добрев вече хвали Радев, ГЕРБ е бита карта

    10:16 06.08.2026

  • 8 От голямата

    14 0 Отговор
    Партия Герб няма един да става за президент ,всичко е за казана

    10:17 06.08.2026

  • 9 Парпърляк

    5 0 Отговор
    Гроб във власта никога повече!

    10:25 06.08.2026

  • 10 ту-туу

    4 0 Отговор
    Няма ключ сикаджииската герб мутра стана и магнитски с барселонагей,кюлчета в чекмедже мата хари и одрин текстил -има ключ само за Белене

    10:27 06.08.2026

  • 11 Зеления

    6 0 Отговор
    "Според експертите"
    Айде Кънчо Стойчев е социолог, но Великова и Севлиевски какви експерти са, на кое точно че да коментират бъдещи избори?
    Омръзнаха едни и същи до краен предел втръснали лица по телевизиите изявяващи се като най-големите ментори на това общество !

    10:30 06.08.2026

  • 12 ГРОБ държи ключа за гробищата

    4 0 Отговор
    това може да бележи края на партията към отредения й парцел

    10:31 06.08.2026

  • 13 без това все червени си остават

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    айде не плямпай стари клишета от преди 40г
    де ги тез червени комунисти

    всички партии и бръмбарите и калинките са един дол дренки
    водени от кьор софрата и хранилка на гърба на преизбиращите ги наивници

    Коментиран от #14

    10:34 06.08.2026

  • 14 честен ционист

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "без това все червени си остават":

    Масовият гербаджийски избирател беше мръсночервен, от тия най-долните, дето цял живот се надаха на местенце у партията и накрая стигаха я до шофьор на някое червено величие, я до ръководител на цех за поцинковане на кофи. Същият този избирател днес масово хвърля за Радев и се надява на кокалче отново.

    10:42 06.08.2026

  • 15 Хаха

    2 0 Отговор
    Социолози на хранилка при олигархията.

    10:44 06.08.2026

  • 16 Истината

    2 0 Отговор
    Тоя палячо Цар Тиквуний българоубиец и крадец на народа, няма да посмее да се кандидатира...защото ще го отнесе от народната "любов"

    10:46 06.08.2026

  • 17 Гласове от зайчарника в Банкя

    2 0 Отговор
    Бацо се държи за капачката на коляното, ако на това му викате ключ😉

    10:47 06.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Кольо Паръма

    2 0 Отговор
    Герб нямат личност която да не е мразена, нямат шанс! С не известна фигура пък абсолютно, разбират че са бита карта и масово плюят още от сега, ще опитат да подлъжат ПП- растите да изкарат хората си на протест преди изборите, за да могат да извлекат дивидент!

    10:54 06.08.2026

  • 20 Ппринципни

    0 0 Отговор
    Е, като има вакантно място за вице при Йотова, кандидатите ще са наредени на тиха опашка. :)

    10:56 06.08.2026

  • 21 3,999

    0 0 Отговор
    ЕКСПЕРТИ ?????

    11:08 06.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол