Експерти: ГЕРБ държи ключа за съперника на Йотова. Ако пропусне този шанс - това може да бележи края на партията

Предстоящите президентски избори в България неизбежно ще стигнат до втори тур, като настоящият президент Илияна Йотова ще бъде единият от сигурните участници на балотажа. Около тази теза се обединиха социологът Кънчо Стойчев, журналистът Силвия Великова и бившият министър Мирослав Севлиевски в ефира на NOVA, цитирани от novini.bg.

Според експертите голямата интрига в надпреварата е кой ще успее да се изправи срещу Йотова, като отговорността за излъчването на силния десен кандидат изцяло лежи на плещите на ГЕРБ.

Стойчев предупреди, че ако ГЕРБ пропусне тази възможност, това може да бележи края на партията, докато ДПС няма да играе ролята на ключов фактор в този специфичен вот.

В студиото се разгоря сериозна дискусия относно профила на Илияна Йотова и бъдещия модел на управление на държавата. Мирослав Севлиевски постави въпроса дали избирателите ще предпочетат балансирани тандеми, или ще се стигне до конфигурация на споделена власт, засягайки и темата за лидерството в самата президентска институция.

От своя страна Силвия Великова изрази мнение, че Йотова притежава силен индивидуален характер и може да налага собствено мнение, а не просто да бъде механично продължение на досегашната политика.

Кънчо Стойчев допълни, че тя се е доказала като толерантен и борбен политик, бележещ сериозен прогрес през годините. Експертите анализираха в детайли и представянето на действащия кабинет „Радев“.

Великова отбеляза, че премиерът Румен Радев демонстрира изразено политическо самочувствие и създава усещане за безалтернативност в управлението, преминавайки успешно през тежки кризи като гласуването на държавния бюджет и споровете около американските самолети. Тя подчерта, че много от грешките на кабинета се прощават от обществото главно заради разочарованието на хората от останалите политически играчи.

В същото време Севлиевски оцени положително работата на ключови министри като Иван Демерджиев, Атанас Пеканов и Иван Василев. Кънчо Стойчев обобщи, че настоящата власт действа по-обрано и внимателно в публичните си прояви, което е правилна стратегия предвид огромния брой натрупани проблеми в страната, изискващи време за реформи.