Експерти: ГЕРБ държи ключа за съперника на Йотова. Ако пропусне този шанс - това може да бележи края на партията

Предстоящите президентски избори в България неизбежно ще стигнат до втори тур, като настоящият президент Илияна Йотова ще бъде единият от сигурните участници на балотажа. Около тази теза се обединиха социологът Кънчо Стойчев, журналистът Силвия Великова и бившият министър Мирослав Севлиевски в ефира на NOVA, цитирани от novini.bg.
Според експертите голямата интрига в надпреварата е кой ще успее да се изправи срещу Йотова, като отговорността за излъчването на силния десен кандидат изцяло лежи на плещите на ГЕРБ.
Стойчев предупреди, че ако ГЕРБ пропусне тази възможност, това може да бележи края на партията, докато ДПС няма да играе ролята на ключов фактор в този специфичен вот.
В студиото се разгоря сериозна дискусия относно профила на Илияна Йотова и бъдещия модел на управление на държавата. Мирослав Севлиевски постави въпроса дали избирателите ще предпочетат балансирани тандеми, или ще се стигне до конфигурация на споделена власт, засягайки и темата за лидерството в самата президентска институция.
От своя страна Силвия Великова изрази мнение, че Йотова притежава силен индивидуален характер и може да налага собствено мнение, а не просто да бъде механично продължение на досегашната политика.
Кънчо Стойчев допълни, че тя се е доказала като толерантен и борбен политик, бележещ сериозен прогрес през годините. Експертите анализираха в детайли и представянето на действащия кабинет „Радев“.
Великова отбеляза, че премиерът Румен Радев демонстрира изразено политическо самочувствие и създава усещане за безалтернативност в управлението, преминавайки успешно през тежки кризи като гласуването на държавния бюджет и споровете около американските самолети. Тя подчерта, че много от грешките на кабинета се прощават от обществото главно заради разочарованието на хората от останалите политически играчи.
В същото време Севлиевски оцени положително работата на ключови министри като Иван Демерджиев, Атанас Пеканов и Иван Василев. Кънчо Стойчев обобщи, че настоящата власт действа по-обрано и внимателно в публичните си прояви, което е правилна стратегия предвид огромния брой натрупани проблеми в страната, изискващи време за реформи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #7, #13
10:13 06.08.2026
2 Трол
10:13 06.08.2026
3 Мич
10:14 06.08.2026
4 Хмм
10:15 06.08.2026
5 ГЕРБЕРАСТИТЕ
10:16 06.08.2026
6 ккк
10:16 06.08.2026
7 Хмм
До коментар #1 от "честен ционист":щом и Делян Добрев вече хвали Радев, ГЕРБ е бита карта
10:16 06.08.2026
8 От голямата
10:17 06.08.2026
9 Парпърляк
10:25 06.08.2026
10 ту-туу
10:27 06.08.2026
11 Зеления
Айде Кънчо Стойчев е социолог, но Великова и Севлиевски какви експерти са, на кое точно че да коментират бъдещи избори?
Омръзнаха едни и същи до краен предел втръснали лица по телевизиите изявяващи се като най-големите ментори на това общество !
10:30 06.08.2026
12 ГРОБ държи ключа за гробищата
10:31 06.08.2026
13 без това все червени си остават
До коментар #1 от "честен ционист":айде не плямпай стари клишета от преди 40г
де ги тез червени комунисти
всички партии и бръмбарите и калинките са един дол дренки
водени от кьор софрата и хранилка на гърба на преизбиращите ги наивници
Коментиран от #14
10:34 06.08.2026
14 честен ционист
До коментар #13 от "без това все червени си остават":Масовият гербаджийски избирател беше мръсночервен, от тия най-долните, дето цял живот се надаха на местенце у партията и накрая стигаха я до шофьор на някое червено величие, я до ръководител на цех за поцинковане на кофи. Същият този избирател днес масово хвърля за Радев и се надява на кокалче отново.
10:42 06.08.2026
15 Хаха
10:44 06.08.2026
16 Истината
10:46 06.08.2026
17 Гласове от зайчарника в Банкя
10:47 06.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Кольо Паръма
10:54 06.08.2026
20 Ппринципни
10:56 06.08.2026
21 3,999
11:08 06.08.2026