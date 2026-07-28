276 години без Йохан Себастиан Бах

На днешния ден се навършват 276 години от смъртта на Йохан Себастиан Бах – германския композитор, органист и капелмайстор, чието творчество се възприема като връх на бароковата музика и продължава да оказва огромно влияние върху поколения музиканти.

Бах умира на 28 юли 1750 г. в Лайпциг на 65-годишна възраст. През последните месеци от живота си той страда от сериозни проблеми със зрението и претърпява две очни операции, извършени от английския лекар Джон Тейлър. След усложнения композиторът получава инсулт и издъхва в дома си край църквата „Свети Тома“.

Йохан Себастиан Бах е роден на 31 март 1685 г. по съвременния календар в германския град Айзенах, в семейство с дълбоки музикални традиции. Остава сирак още като дете и е отгледан от по-големия си брат Йохан Кристоф Бах, който му дава първите системни уроци по музика.

В професионалния си път Бах работи като органист, придворен музикант, концертмайстор и капелмайстор във Ваймар, Кьотен и други германски градове. През 1723 г. е назначен за кантор на църквата „Свети Тома“ и музикален директор на Лайпциг – длъжност, която заема до края на живота си.

Като кантор той отговаря за музиката в основните църкви на града, обучава учениците от прочутия хор „Томанер“ и създава голяма част от своите кантати, пасиони и произведения за религиозни служби. Работата му в Лайпциг често е съпътствана от конфликти с местните власти, които критикуват поведението и методите му, но именно този период ражда някои от най-значимите му творби.

Сред шедьоврите на Йохан Себастиан Бах са „Матеус пасион“, „Йоханес пасион“, „Меса в си минор“, „Бранденбургски концерти“, „Добре темперирано пиано“, „Голдберг вариации“, „Изкуството на фугата“, сюитите за виолончело и сонатите и партитите за соло цигулка.

Композиторът съчетава германските музикални традиции с влияния от Италия и Франция. Неговите фуги, хорали и контрапунктични композиции се отличават със сложна структура, математическа прецизност и силно духовно въздействие.

Приживе Бах е известен предимно като изключителен органист и познавач на музикалните инструменти. След смъртта му част от произведенията му постепенно потъват в забрава, а творчеството му се възражда с нова сила през XIX век. Ключова роля има Феликс Менделсон, който през 1829 г. дирижира изпълнение на „Матеус пасион“ в Берлин и връща музиката на Бах пред широката европейска публика.

Йохан Себастиан Бах има 20 деца от двата си брака – със своята братовчедка Мария Барбара Бах и с певицата Анна Магдалена Вилке. Четирима от синовете му – Вилхелм Фридеман, Карл Филип Емануел, Йохан Кристоф Фридрих и Йохан Кристиан Бах – също се превръщат в известни композитори.

Първоначално Бах е погребан в старото гробище на църквата „Свети Йоан“ в Лайпциг. През 1950 г., по повод 200-годишнината от смъртта му, предполагаемите му останки са пренесени в църквата „Свети Тома“, където днес се намира неговият гроб.

Повече от два века и половина след смъртта му музиката на Йохан Себастиан Бах остава неизменна част от световния концертен репертоар. Неговото творчество се изучава от композитори, диригенти и изпълнители, а произведенията му звучат ежедневно в концертни зали, храмове и музикални училища по целия свят.