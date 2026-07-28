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276 години без Йохан Себастиан Бах

276 години без Йохан Себастиан Бах

28 Юли, 2026 09:24 515 10

  • йохан себастиан бах-
  • годишнина от смъртта

На 28 юли 1750 г. умира великият германски композитор, оставил едно от най-влиятелните наследства в историята на класическата музика

276 години без Йохан Себастиан Бах - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На днешния ден се навършват 276 години от смъртта на Йохан Себастиан Бах – германския композитор, органист и капелмайстор, чието творчество се възприема като връх на бароковата музика и продължава да оказва огромно влияние върху поколения музиканти.

Бах умира на 28 юли 1750 г. в Лайпциг на 65-годишна възраст. През последните месеци от живота си той страда от сериозни проблеми със зрението и претърпява две очни операции, извършени от английския лекар Джон Тейлър. След усложнения композиторът получава инсулт и издъхва в дома си край църквата „Свети Тома“.

Йохан Себастиан Бах е роден на 31 март 1685 г. по съвременния календар в германския град Айзенах, в семейство с дълбоки музикални традиции. Остава сирак още като дете и е отгледан от по-големия си брат Йохан Кристоф Бах, който му дава първите системни уроци по музика.

В професионалния си път Бах работи като органист, придворен музикант, концертмайстор и капелмайстор във Ваймар, Кьотен и други германски градове. През 1723 г. е назначен за кантор на църквата „Свети Тома“ и музикален директор на Лайпциг – длъжност, която заема до края на живота си.

Като кантор той отговаря за музиката в основните църкви на града, обучава учениците от прочутия хор „Томанер“ и създава голяма част от своите кантати, пасиони и произведения за религиозни служби. Работата му в Лайпциг често е съпътствана от конфликти с местните власти, които критикуват поведението и методите му, но именно този период ражда някои от най-значимите му творби.

Сред шедьоврите на Йохан Себастиан Бах са „Матеус пасион“, „Йоханес пасион“, „Меса в си минор“, „Бранденбургски концерти“, „Добре темперирано пиано“, „Голдберг вариации“, „Изкуството на фугата“, сюитите за виолончело и сонатите и партитите за соло цигулка.

Композиторът съчетава германските музикални традиции с влияния от Италия и Франция. Неговите фуги, хорали и контрапунктични композиции се отличават със сложна структура, математическа прецизност и силно духовно въздействие.

Приживе Бах е известен предимно като изключителен органист и познавач на музикалните инструменти. След смъртта му част от произведенията му постепенно потъват в забрава, а творчеството му се възражда с нова сила през XIX век. Ключова роля има Феликс Менделсон, който през 1829 г. дирижира изпълнение на „Матеус пасион“ в Берлин и връща музиката на Бах пред широката европейска публика.

Йохан Себастиан Бах има 20 деца от двата си брака – със своята братовчедка Мария Барбара Бах и с певицата Анна Магдалена Вилке. Четирима от синовете му – Вилхелм Фридеман, Карл Филип Емануел, Йохан Кристоф Фридрих и Йохан Кристиан Бах – също се превръщат в известни композитори.

Първоначално Бах е погребан в старото гробище на църквата „Свети Йоан“ в Лайпциг. През 1950 г., по повод 200-годишнината от смъртта му, предполагаемите му останки са пренесени в църквата „Свети Тома“, където днес се намира неговият гроб.

Повече от два века и половина след смъртта му музиката на Йохан Себастиан Бах остава неизменна част от световния концертен репертоар. Неговото творчество се изучава от композитори, диригенти и изпълнители, а произведенията му звучат ежедневно в концертни зали, храмове и музикални училища по целия свят.


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 4 ЕДНА КРАТКА ВЕРСИЯ НА ЕДИН ВЕЛИК ВИЦ

    2 0 Отговор
    Моцарт се споминал. Бог лично го посрещнал и му рекъл:
    - Ще влезеш направо в рая.Ти си гений, благочестив си и си достоен.
    - Господи - отвърнал Моцарт - Бах бе ненадминатият гений.
    - Аз съм Бах - със скромна усмивка отвърнал Господ

    09:42 28.07.2026

  • 5 Един е бах и той

    0 2 Отговор
    умря . навремето музиканта беше на голяма поит у нас . та та та даааа . с един голям микс и ремикс . преиздаван е в милиони тиражи и цели колекции от дискове . у нас разбира се има и последователи и имитиращи музиканти . възпят и в чалга средите 90 те . в същите години у нас турското робство позволява на потурченото население да се развива духовно и земеделски . музиката е с турски Зурни, Кавали и Гайди . Тъпана и гадулката са на почит . така германската култура е по развита музикално .

    Коментиран от #7, #9

    09:42 28.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ГанЧо

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Един е бах и той":

    Простак. Сигурен бях ,че ще го напишеш.

    10:07 28.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ако акордите

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Един е бах и той":

    на Токата-та и фугата ги свириш обратно, се получават г-рифовете на "смоук он дъ уотър" - самопризнание от Джон Лорд. Така че музиката на този гений е космическо вселенска, слушал съм в Ландсхут на органът тази ТФ, гъша кожа получава езикът ти

    10:39 28.07.2026

  • 10 Гении

    0 0 Отговор
    Предпочитам кукери да да дрънчът с хлопатари и да викат.

    10:50 28.07.2026