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24 години без Христо Фотев – поетът на морето и любовта

24 години без Христо Фотев – поетът на морето и любовта

27 Юли, 2026 08:28 378 1

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На 27 юли се навършват 24 години от смъртта на големия български поет, превърнал Бургас, морето и любовта в неизменни символи на своята лирика

24 години без Христо Фотев – поетът на морето и любовта - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес, 27 юли, се навършват 24 години от смъртта на Христо Фотев – един от най-разпознаваемите и обичани български поети на XX век. Той умира през 2002 г. в София на 68-годишна възраст, оставяйки творчество, в което морето, любовта, свободата и човешката самота се преплитат в неповторим поетичен свят.

Христо Константинов Фотев е роден на 25 март 1934 г. в Истанбул. Когато е още дете, семейството му се премества в Бургас – града, който по-късно се превръща не само в негов дом, но и в една от основните теми и вдъхновения в поезията му.

Преди да се посвети изцяло на литературата, Фотев преминава през различни професии. Работи като моряк на риболовен кораб, художник, журналист и драматург в Бургаския драматичен театър „Адриана Будевска“. В продължение на години е творчески секретар на Дружеството на писателите в Бургас, а в началото на 90-те години е главен редактор на алманах „Море“.

Първата му стихосбирка „Баладично пътуване“ излиза през 1961 г. и веднага привлича вниманието с яркия си лиризъм и със свободния, емоционален език на младия автор. Следват книгите „Лирика“, „Сантиментални посвещения“, „Пристанище“, „Литургия за делфините“, „Спомен за един живот“ и „Венецианска нощ“.

В центъра на неговата поезия стои любовта – възвишена, драматична, понякога болезнена, но винаги изживяна като най-същественото човешко преживяване. Морето при Фотев не е само пейзаж. То е състояние на духа, символ на свободата, безкрая и копнежа по недостижимото.

Името на Христо Фотев остава неразривно свързано с Бургас. В града и до днес неговите стихове присъстват в културната памет, а думите му „Не е измислица морето и щастието съществува“ са се превърнали в една от най-разпознаваемите поетични фрази в България.

Повече от две десетилетия след смъртта му поезията на Христо Фотев продължава да се чете и преоткрива. Неговите стихове запазват силата си, защото говорят за вечни теми – любовта, загубата, красотата, самотата и надеждата, че отвъд делничното съществува свят, в който човекът може да остане свободен.


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