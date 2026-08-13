Революционния Honor Robot Phone дебютира в сериен вариант

Honor разкри дългоочаквания си флагман, пускайки на пазара готовия за серийно производство Robot Phone като високотехнологичен модел от най-висок клас. Представен за първи път в края на миналата година, след което ранните прототипи бяха показани на редица търговски изложения, окончателният серийен вариант съчетава мобилен хардуер от най-висок клас с моторизирана 4D титанова система, интегрирана в задния капак. Проектирането на сложната система е изисквало над 60 специализирани производствени процедури и повече от 100 прецизни компонента, което е позволило на Honor да вгради най-малкия в индустрията титанов мотор за стабилизатор в изключително тънък корпус с дебелина 9,6 мм – въпреки че общото тегло на устройството достига значителните 248 грама.

В центъра на механичния пакет е основна камера с 200 МП, монтирана на 4-осев моторизиран стабилизатор, проектиран да се справя с високоскоростно видео проследяване, автоматично кадриране в реално време и активна стабилизация на обекта. Хардуерният пакет е допълнително подобрен благодарение на техническо партньорство с легендарната немска компания за кинооборудване Arri, което въвежда вградено цветово профилиране Log-C3 и LUT корекция директно на устройството, за да отрази резултатите от професионалните филмови системи. Освен кинематографичните си възможности, моторизираната камера служи и като интерактивен спътник чрез системата Yoyo AI на Honor, като изпълнява физически жестове като танцуване или кимане в отговор на заобикалящата среда. Оптичният набор се допълва от вторичен 200-мегапикселов перископичен телеобектив с 2,7-кратно оптично увеличение и 50-мегапикселов ултраширокоъгълен сензор.

Под изваяната си форма Robot Phone крие Snapdragon 8 Elite Gen 5 на Qualcomm, съчетан с до 16 GB RAM и място за съхранение с капацитет 1 TB. Компактен 6,3-инчов LTPO OLED панел с честота на опресняване 120 Hz заема централно място в дисплея с максимална яркост от 6 800 нита, докато енергията се съхранява в батерия с капацитет 7 060 mAh, поддържаща 120 W кабелно и 50 W безжично зареждане.

Предвиден да се появи в китайските магазини на 18 август, Robot Phone има премиум цена, съответстваща на неговия статут на флагман. Базовата версия с 12 GB RAM и 512 GB памет започва от 9 999 юана (~1 400 евро), докато флагманската версия с 16 GB RAM и 1 TB памет струва 12 999 юана (~1 1900 евро). Макар че международното пускане на пазара все още не е потвърдено, радикалното творение на Honor се откроява като смела заявка, доказваща, че в мобилния хардуер от висок клас все още има място за истински механични иновации.