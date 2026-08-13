Исторически шок: Ричи Блекмор излезе на сцената с Deep Purple след 33 години раздяла! (ВИДЕО)

Музикалната история беше пренаписана снощи, след като легендарният китарист Ричи Блекмор се качи на една сцена с Deep Purple за първи път от над три десетилетия насам. Феноменалното събитие, което доскоро изглеждаше абсолютно невъзможно заради десетилетната вражда между музикантите, се случи в самия край на концерта на бандата в легендарния Jones Beach Theater в Уонтог, Ню Йорк.

81-годишният виртуоз се присъедини към бившите си колеги за биса на шоуто, за да изпълни емблематичния за цяла ера рок химн „Smoke on the Water“ – песента, задвижвана от неговия най-велик и разпознаваем риф.

Как се стигна до чудото?

Новината за шокиращото събиране бе загатната броени часове по-рано от самия Блекмор по време на живо излъчване в Instagram профила на съпругата му Кендис Найт. Китаристът сподели шеговито, че е изпратил съобщение по „AI гълъб“ до вокалиста Йън Гилън в Португалия, предлагайки му да се включи за едно парче „за старите времена“. За изненада на всички, Гилън и останалите членове на групата веднага са дали зелена светлина за историческия джем сешън.

След края на изпълнението снощи, Йън Гилън не спести суперлативи и лично засипа с хвалебствия своя дългогодишен съперник:

„Преди два дни получих съобщение от едно местно момче, което каза: 'Живея точно зад ъгъла, имате ли нещо против да дойда и да забием заедно?'. За мен беше абсолютна чест и удоволствие да посрещна обратно на сцената основателя, великата легенда, безсмъртния Ричи Блекмор! Благодаря ти, Ричи. Ще се видим в бара!“

Здравословни предизвикателства и завръщане към рока

Завръщането на Блекмор към електрическата китара е истински подвиг, тъй като през последната четвърт век той се бе посветил изцяло на акустичната ренесансова музика с проекта Blackmore's Night. През изминалата 2025 г. музикантът се сблъска и с тежки здравословни проблеми, включително сериозен пристъп на вертиго и сърдечни усложнения.

Пред феновете си в социалните мрежи Блекмор призна, че е трябвало да премине през стероидна инжекция в лумбалната област заради дискова херния, за да успее да издържи прав на сцената с тежкия Fender Stratocaster. Той изказа и дълбок респект към настоящия китарист на Deep Purple Саймън Макбрайд, допълвайки, че се е притеснявал дали ще успее да се конкурира с неговите мощни усилватели.

Пътят на Deep Purple и предстоящият концерт в София

Deep Purple в момента са на мащабно северноамериканско лятно турне в подкрепа на най-новия си студиен албум, озаглавен „Splat!“. Събитието в Ню Йорк бе определено от рок критиците по света като „стъпване на Луната“ за тежката музика, тъй като Блекмор не беше свирил с групата от бурното си напускане по средата на турне през далечната 1993 г.

Българските почитатели на качествения звук също имат повод за огромно вълнение. Рок динозаврите започват европейската част от обиколката си именно от нашата столица. Deep Purple ще изнесат грандиозен концерт на 29 септември 2026 г. в софийската арена „8888“. Въпреки че участието на Ричи Блекмор в Ню Йорк бе обявено като еднократен жест, родните фенове вече тайничко се надяват на нови изненади на българска земя.