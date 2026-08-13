Руснаците имат генетичен код на победител, каза Путин на Курилските острови

Руснаците притежават "генетичния код на победител", каза днес президентът Владимир Путин, цитиран от ТАСС, предаде БТА.

Путин направи този коментар на среща с губернатора на Сахалинска област Валерий Лимаренко на един от Курилските острови - Итуруп. По-рано днес руският президент, който е на власт вече четвърт век, пристигна на първото си посещение на този архипелаг в Далечния изток.

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Лимаренко докладва на Путин, че дори на срещи с местни жители в най-отдалечени райони хората казват: "Всичко за победата" - мобилизационен девиз за войната срещу Украйна.

"Такъв е нашият народ. (Руснаците) имат генетичния код на победител", отговори Путин.

Президентът на Русия Владимир Путин пристигна днес на първото си посещение на Курилските острови, предаде ТАСС. Визитата на държавния глава е на остров Итуруп, който е в южната част на архипелага.

Курилските острови са предмет на исторически спор между Русия и Япония, посочва Ройтерс. Двете страни и до днес не са подписали мирния договор за Втората световна война заради териториалния диспут за островите, които японците наричат Северните територии.

Досега руски държавни лидери са посещавали 5 пъти Курилските острови, отбелязва ТАСС. 4 пъти това е правил Дмитрий Медведев - в 3 случая като президент и веднъж като премиер. Визита, и то точно на остров Итуруп, където днес пристигна Путин, има и настоящият министър-председател Михаил Мишустин.

Президентът на Русия е на обиколка в Сибир и Далечния изток. Вчера той бе на борда на ракетния крайцер "Варяг" в Южносахалинск - на остров Сахалин, където изслуша рапорт за текущо учение.