Руснаците имат генетичен код на победител, каза Путин на Курилските острови

Руснаците притежават "генетичния код на победител", каза днес президентът Владимир Путин, цитиран от ТАСС, предаде БТА.
Путин направи този коментар на среща с губернатора на Сахалинска област Валерий Лимаренко на един от Курилските острови - Итуруп. По-рано днес руският президент, който е на власт вече четвърт век, пристигна на първото си посещение на този архипелаг в Далечния изток.
Лимаренко докладва на Путин, че дори на срещи с местни жители в най-отдалечени райони хората казват: "Всичко за победата" - мобилизационен девиз за войната срещу Украйна.
"Такъв е нашият народ. (Руснаците) имат генетичния код на победител", отговори Путин.
Президентът на Русия Владимир Путин пристигна днес на първото си посещение на Курилските острови, предаде ТАСС. Визитата на държавния глава е на остров Итуруп, който е в южната част на архипелага.
Курилските острови са предмет на исторически спор между Русия и Япония, посочва Ройтерс. Двете страни и до днес не са подписали мирния договор за Втората световна война заради териториалния диспут за островите, които японците наричат Северните територии.
Досега руски държавни лидери са посещавали 5 пъти Курилските острови, отбелязва ТАСС. 4 пъти това е правил Дмитрий Медведев - в 3 случая като президент и веднъж като премиер. Визита, и то точно на остров Итуруп, където днес пристигна Путин, има и настоящият министър-председател Михаил Мишустин.
Президентът на Русия е на обиколка в Сибир и Далечния изток. Вчера той бе на борда на ракетния крайцер "Варяг" в Южносахалинск - на остров Сахалин, където изслуша рапорт за текущо учение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Тик-Ток
Коментиран от #59
09:11 13.08.2026
3 Хахааа
Коментиран от #36
09:12 13.08.2026
4 оня с коня
Коментиран от #34
09:12 13.08.2026
5 Кирил
Коментиран от #12
09:12 13.08.2026
6 Един друг
09:13 13.08.2026
7 Тик-Ток
До коментар #1 от "Димо":Те щото западните мародери не са убийци ,избиха милиони диваци по колониите и ограбиха света
Коментиран от #20, #52
09:13 13.08.2026
8 Факт
09:14 13.08.2026
9 адмирал Стив Джерми
НАТО съществува за да се противопостави на заплаха, създадена от самото съществуване на НАТО, но няма силата да се противопостави на тази заплаха.
Втората най-способна армия е украинската. Първата е руската. Китайците наблюдават внимателно и се учат.
От десетилетия западните лидери напъват за голяма война с Русия, те са напът да я получат и ще я загубят много лошо.
Идеята, че НАТО, една отчаяна група от държави с различни нива на военна сила, различно военно оборудване и възможности, могат да бъдат събрани и заедно да победят най-способната армия, не съответства на реалността.
Германия е вече в рецесия, Франция и Англия са на ръба. Последното нещо, което биха искали да направят е в ситуация на на икономическа криза да налеят поне 5% от брутния си вътрешен продукт във воденето на война, която немогат да спечелят.
Коментиран от #22, #46
09:14 13.08.2026
10 пламен
Коментиран от #28
09:15 13.08.2026
11 Вече съм сигурен
09:15 13.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Рефер
Коментиран от #19
09:20 13.08.2026
15 За всеки победител
Коментиран от #18
09:20 13.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ай майкуууу
09:20 13.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Руската пропаганда
До коментар #7 от "Тик-Ток":Има за цел глупачка.
09:21 13.08.2026
21 Баш Хайдутин и действащ комунист
09:22 13.08.2026
22 2022
До коментар #9 от "адмирал Стив Джерми":2021 Русия е втората по сила армия в света
2022 Русия е втората по сила армия в Украйна
2023 Русия е втората по сила армия в Русия - поздрави от Вагнер
09:22 13.08.2026
23 Урка в метрото
09:22 13.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 А стига , бе ?!
До коментар #10 от "пламен":Малко история що не прочетеш ? На практика са украинците са имали части към двете страни . Много от тях са воювали към Хитлер , вярвайки , че той ще признае държава "Украйна" . Но Хитлер им отказал . По това време укрите към Германия са избили много цивилни поляци Волинското клане .
09:25 13.08.2026
29 ПТНХЛО
09:25 13.08.2026
30 КАКЪВ Е ТОЯ
Коментиран от #33
09:26 13.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 А КЪДЕ БЯХА
До коментар #4 от "оня с коня":КОРАБИТЕ
НА ПАРАДА НА ФЛОТА?
НАРИСУВАНА ПОДВОДНИЦА
ИМАШЕ ...
НЕ СМЕ ЗАБРАВИЛИ РЕЗИЛА
НА КЛОУНА ПУТКЕР .
НА 8000 КМ ОТ УКРАЙНА
ИЗВЕДНЪЖ МНОГО СМЕЛ
СЕ ОКАЗА
БУНКЕРНИЯ ПЛЪХОК...
09:29 13.08.2026
35 Цвете
Коментиран от #48
09:29 13.08.2026
36 От една друга медия
До коментар #3 от "Хахааа":Посещението на Путин на Курилските острови предизвика вълнение в японските социални медии.
09:29 13.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Иди го кажи на
09:31 13.08.2026
39 ОТ 26 ГОЛЕМИ СКЛАДА
В МОМЕНТА ФУНКЦИОНИРАТ
САМО 6
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ГОЛЯМ ГЕЙО СТРАТЕГ СЕ ОКАЗА
ПАЛЯЧОТО НА СНИМКАТА.
НЕ МОЖЕ ДА ОПАЗИ РУСИЯ .
09:31 13.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Навални
09:35 13.08.2026
42 Соломон
Няма по-достоен!
09:35 13.08.2026
43 стоян
09:35 13.08.2026
44 Цвете
09:35 13.08.2026
45 хикочко..
09:36 13.08.2026
46 Мурзик
До коментар #9 от "адмирал Стив Джерми":Това е изцяло руска пропаганда. Ако Западът (без САЩ) се е готвил за война къде са им оръжията? Всичко, което имат е изцяло за самоотбрана. Ще ти припомня само, че в началото на войната Русия имаше около 20 000 танка. В цяла Европа не можеш да събереш 1000-2000 танка. Военната промишленост тепърва ще се пробужда... И то заради обичайния агресор.
Хора, не вярвайте сляпо на пропаганди, мислете малко.
09:36 13.08.2026
47 няма край
09:37 13.08.2026
48 Бит русораст
До коментар #35 от "Цвете":От бункера в Сахалин.После ще пътува на МВГЗА.
09:39 13.08.2026
49 ССС
Коментиран от #69
09:39 13.08.2026
50 Анонимен
Коментиран от #56
09:40 13.08.2026
51 ВМЕСТО ДА ПЛЯМ ПАТЕ .....МИСЛЕТЕ..!
Коментиран от #55
09:41 13.08.2026
52 ССС
До коментар #7 от "Тик-Ток":А русначетата милите не са избили никого или всичко с Урал и от Урал на изток не са колонии ли? И там сигурно не са избили маса народ, щото там от край време, от както свят светува живеят етнически руснаци и в Кавказ също е така.
Въобще за разлика от гадните западни колониалисти русия няма нито една бивша колония, всички са настоящи.
Коментиран от #67
09:43 13.08.2026
53 ами
09:47 13.08.2026
54 Мдаааа
Коментиран от #64
09:47 13.08.2026
55 Някой
До коментар #51 от "ВМЕСТО ДА ПЛЯМ ПАТЕ .....МИСЛЕТЕ..!":В грешка човешка си.
Путинчетата не са всеки. Само те искат да са убийци-мародери и ходят по нацистките сборища в Берлин.
Войните тръгват от завист и лакомия. Коцетата в БГ са завистливи и лакоми.
09:48 13.08.2026
56 Извинете,
До коментар #50 от "Анонимен":може ли издание (което не е Гаварит Мацква), брой, дата и страница на фейка Ви?
09:50 13.08.2026
57 Бог да пази Русия!
09:53 13.08.2026
58 Генетик
Така са воювали срещу Наполеон.
Така са воювали при Плевен.
Така са воювали при Първата Световна.
Така са воювали при Втората Световна.
Така се хвърляха при Бахмут.
Така се хвърлят на Константиновка и сега.
09:53 13.08.2026
59 Ха ха ха ха
До коментар #2 от "Тик-Ток":Моряците били от ФСБ.
09:54 13.08.2026
60 Ха-ха
09:58 13.08.2026
61 Реалист
09:59 13.08.2026
62 Инна
Токио нарича южната част на Курилските острови „Северни територии“ и ги смята за свои. Путин посети Курилските острови за първи път. Той подчерта, че Москва не заплашва Япония и няма претенции към нея.
П.С.
Е, да, посещението на собствена територия е откровен акт на агресия, достоен за силен протест. Очевидно Токио сериозно вярва, че географията е въпрос на вяра: ако упорито повтаряш „това е наше“, самите острови ще се телепортират в японски води.
Историческият и правен аргумент от японското външно министерство звучи като повтаряща се плоча: „Нашите предци!“ – и няма значение, че международните документи след Втората световна война рисуват съвсем различна картина. А декларацията от 50-те години на миналия век, която по-късно отхвърлиха, очевидно е дипломатическа версия на „Промених си мнението“: първо подписаха, после казаха: „Шегувам се“.
Путин ни напомня за документи и готовност за диалог – сякаш се опитва да проведе разговор с някой, който отказва да погледне карта и спори само със собствените си спомени. Резултатът е класически дипломатически дует: едната страна стои здраво на земята (буквално), другата – на предпоставки, които отдавна са загубили връзка с реалността.
Коментиран от #65
10:00 13.08.2026
63 Браво!
10:00 13.08.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Победата на Сталин над Япония
До коментар #62 от "Инна":се изрази в заграбване на територия. Също като победата му над Германия, победите на Путин над Грузия и Украйна. С последната още се мъчи.
Коментиран от #70
10:04 13.08.2026
66 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Никода не спорете с иd.... ти. Те първо ще ви свалят на нивото си, а после ще ви убит с опита си. "Велик писател!!!
10:05 13.08.2026
67 Завладяването на Сибир е същото
До коментар #52 от "ССС":като завладяването на Северна Америка от индианците. Просто в Русия премълчават геройствата си. За Аляска обаче знаем, че е имало истински геноцид над алеутите, преди да продадат територията на САЩ.
10:08 13.08.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 За руснаците
До коментар #49 от "ССС":Руснаците са пълни с монголска и казахска,корейска кръв в тях.На доста жт тах и им личи.Хибриди между европейци и жълта раса.Жестоки и хитри като азиатци са руснаците,но хитростта прилича на интелигентност,но не е.
10:10 13.08.2026
70 Прогноза
До коментар #65 от "Победата на Сталин над Япония":Този път САЩ няма да успеят да спасят Русия,тоест Московия.
10:12 13.08.2026