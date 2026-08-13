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Руснаците имат генетичен код на победител, каза Путин на Курилските острови
  Тема: Украйна

Руснаците имат генетичен код на победител, каза Путин на Курилските острови

13 Август, 2026 09:08 1 084 70

  • владимир путин-
  • русия-
  • курилски острови-
  • итуруп

Курилските острови са предмет на исторически спор между Русия и Япония, двете страни и до днес не са подписали мирен договор

Руснаците имат генетичен код на победител, каза Путин на Курилските острови - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руснаците притежават "генетичния код на победител", каза днес президентът Владимир Путин, цитиран от ТАСС, предаде БТА.

Путин направи този коментар на среща с губернатора на Сахалинска област Валерий Лимаренко на един от Курилските острови - Итуруп. По-рано днес руският президент, който е на власт вече четвърт век, пристигна на първото си посещение на този архипелаг в Далечния изток.

Още новини от Украйна

Лимаренко докладва на Путин, че дори на срещи с местни жители в най-отдалечени райони хората казват: "Всичко за победата" - мобилизационен девиз за войната срещу Украйна.

"Такъв е нашият народ. (Руснаците) имат генетичния код на победител", отговори Путин.

Президентът на Русия Владимир Путин пристигна днес на първото си посещение на Курилските острови, предаде ТАСС. Визитата на държавния глава е на остров Итуруп, който е в южната част на архипелага.

Курилските острови са предмет на исторически спор между Русия и Япония, посочва Ройтерс. Двете страни и до днес не са подписали мирния договор за Втората световна война заради териториалния диспут за островите, които японците наричат Северните територии.

Досега руски държавни лидери са посещавали 5 пъти Курилските острови, отбелязва ТАСС. 4 пъти това е правил Дмитрий Медведев - в 3 случая като президент и веднъж като премиер. Визита, и то точно на остров Итуруп, където днес пристигна Путин, има и настоящият министър-председател Михаил Мишустин.

Президентът на Русия е на обиколка в Сибир и Далечния изток. Вчера той бе на борда на ракетния крайцер "Варяг" в Южносахалинск - на остров Сахалин, където изслуша рапорт за текущо учение.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тик-Ток

    17 35 Отговор
    Руския е най якото животно,с едната ръка си пие водката а с другата громи западните пирати

    Коментиран от #59

    09:11 13.08.2026

  • 3 Хахааа

    35 8 Отговор
    Пропусна да спомене арийската раса и основните постулати на нацизма .🚾🚾🚾🥳🥳🥳

    Коментиран от #36

    09:12 13.08.2026

  • 4 оня с коня

    16 14 Отговор
    По време на посещение на гвардейския ракетен крайцер „Варяг“, руският президент Владимир Путин вечеря с екипажа и благодари на моряците

    Коментиран от #34

    09:12 13.08.2026

  • 5 Кирил

    50 17 Отговор
    Хвалят се с една втора световна война когато всички са били срещу Германия и изходът е бил ясен. Първата фаза на войната са били съюзници на Хитлер. През втората фаза, Америка ги хранеше и им доставяше всичко. Америка сама воюваше срещу Япония. Японската армия беше по голяма и по решителна от германската.

    Коментиран от #12

    09:12 13.08.2026

  • 6 Един друг

    40 13 Отговор
    Обикаля Русия, но на 4000 километра от фронта. Засега украинците стигнаха 2500. Скоро ще стигнат и до курилските острови. Тогава вече няма да излиза от бункера.

    09:13 13.08.2026

  • 7 Тик-Ток

    13 28 Отговор

    До коментар #1 от "Димо":

    Те щото западните мародери не са убийци ,избиха милиони диваци по колониите и ограбиха света

    Коментиран от #20, #52

    09:13 13.08.2026

  • 8 Факт

    22 6 Отговор
    Прогресивни тъпани

    09:14 13.08.2026

  • 9 адмирал Стив Джерми

    16 24 Отговор
    Бивш командващ в английския кралски флот:

    НАТО съществува за да се противопостави на заплаха, създадена от самото съществуване на НАТО, но няма силата да се противопостави на тази заплаха.

    Втората най-способна армия е украинската. Първата е руската. Китайците наблюдават внимателно и се учат.

    От десетилетия западните лидери напъват за голяма война с Русия, те са напът да я получат и ще я загубят много лошо.


    Идеята, че НАТО, една отчаяна група от държави с различни нива на военна сила, различно военно оборудване и възможности, могат да бъдат събрани и заедно да победят най-способната армия, не съответства на реалността.

    Германия е вече в рецесия, Франция и Англия са на ръба. Последното нещо, което биха искали да направят е в ситуация на на икономическа криза да налеят поне 5% от брутния си вътрешен продукт във воденето на война, която немогат да спечелят.

    Коментиран от #22, #46

    09:14 13.08.2026

  • 10 пламен

    32 8 Отговор
    През втората световна срещу Германия воюваха предимно Украинци. За това успяха

    Коментиран от #28

    09:15 13.08.2026

  • 11 Вече съм сигурен

    32 10 Отговор
    че Путин е напълно болен мозък. 1700 дни война и се вижда че го закъсват все повече. Войната се пренесе на тяхна територия. Унижиха го като дори бяха превзели руска територия. За първи път от ВСВ. Той обаче има генетичен код на страхливец. Първо избяга позорно от един готвач. Сега се появява само в далечния север.

    09:15 13.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Рефер

    28 7 Отговор
    Джуджето звучи като чичко Адолф....

    Коментиран от #19

    09:20 13.08.2026

  • 15 За всеки победител

    20 6 Отговор
    По около 1000 умрели военни и още 100 в Гулага, няма друга толкова неефективна армия в историята на човечеството, исторически...

    Коментиран от #18

    09:20 13.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ай майкуууу

    8 4 Отговор
    😂😂😂😂😂😂😂😂😂

    09:20 13.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Руската пропаганда

    13 6 Отговор

    До коментар #7 от "Тик-Ток":

    Има за цел глупачка.

    09:21 13.08.2026

  • 21 Баш Хайдутин и действащ комунист

    25 6 Отговор
    90 % процента от българските граждани са Кремълски чеда и Путинско мислене .И така тази хубава държава България и разказаха играта .

    09:22 13.08.2026

  • 22 2022

    27 13 Отговор

    До коментар #9 от "адмирал Стив Джерми":

    2021 Русия е втората по сила армия в света
    2022 Русия е втората по сила армия в Украйна
    2023 Русия е втората по сила армия в Русия - поздрави от Вагнер

    09:22 13.08.2026

  • 23 Урка в метрото

    6 25 Отговор
    Господин Путин само вие сте нашата надежда да видим слънцето отново!

    09:22 13.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 А стига , бе ?!

    6 10 Отговор

    До коментар #10 от "пламен":

    Малко история що не прочетеш ? На практика са украинците са имали части към двете страни . Много от тях са воювали към Хитлер , вярвайки , че той ще признае държава "Украйна" . Но Хитлер им отказал . По това време укрите към Германия са избили много цивилни поляци Волинското клане .

    09:25 13.08.2026

  • 29 ПТНХЛО

    17 7 Отговор
    Соппол с пилотка.

    09:25 13.08.2026

  • 30 КАКЪВ Е ТОЯ

    18 9 Отговор
    МИХЛЮЗИН НА СНИМКАТА?

    Коментиран от #33

    09:26 13.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 А КЪДЕ БЯХА

    15 8 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    КОРАБИТЕ
    НА ПАРАДА НА ФЛОТА?

    НАРИСУВАНА ПОДВОДНИЦА

    ИМАШЕ ...

    НЕ СМЕ ЗАБРАВИЛИ РЕЗИЛА

    НА КЛОУНА ПУТКЕР .

    НА 8000 КМ ОТ УКРАЙНА
    ИЗВЕДНЪЖ МНОГО СМЕЛ
    СЕ ОКАЗА
    БУНКЕРНИЯ ПЛЪХОК...

    09:29 13.08.2026

  • 35 Цвете

    20 7 Отговор
    ТОВА ЛИ МУ Е ЛЯТНАТА ПОЧИВКА? ОТ БУНКЕРА ДО СИБИР И ОБРАТНО? АБЕ ЧОВЕЧЕ, НЕ ВИЖДАШ ЛИ, НЕ УСЕЩАШ ЛИ ЧЕ СЕ ПРОВАЛИ ТОТАЛНО И ПРОДЪЛЖАВАШ ДА СЕ ИЗЛАГАШ.СПРИ СЕ, ДАЙ СИ МАЛКО ВРЕМЕ И ПОМИСЛИ, КАК ДА ПРИКЛЮЧИ ВОЙНАТА, КОЯТО ТИ, ВИЕ ЗАПОЧНАХТЕ.

    Коментиран от #48

    09:29 13.08.2026

  • 36 От една друга медия

    9 3 Отговор

    До коментар #3 от "Хахааа":

    Посещението на Путин на Курилските острови предизвика вълнение в японските социални медии.

    09:29 13.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Иди го кажи на

    14 5 Отговор
    Ония 1,5 млн. при кобзон

    09:31 13.08.2026

  • 39 ОТ 26 ГОЛЕМИ СКЛАДА

    12 5 Отговор
    На ВАЙЛДБЕРИС

    В МОМЕНТА ФУНКЦИОНИРАТ

    САМО 6

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ГОЛЯМ ГЕЙО СТРАТЕГ СЕ ОКАЗА
    ПАЛЯЧОТО НА СНИМКАТА.

    НЕ МОЖЕ ДА ОПАЗИ РУСИЯ .

    09:31 13.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Навални

    9 5 Отговор
    Къв е тоа стюард, бе? Идиооот с пилотка

    09:35 13.08.2026

  • 42 Соломон

    6 11 Отговор
    Това е Императорът на цивилизованият свят!

    Няма по-достоен!

    09:35 13.08.2026

  • 43 стоян

    11 7 Отговор
    Казано от един кагебист дето се прави на велик не познаващ рузката история - за последните 150 гд рузия имаспечелена една война и то с огромната помощ от САЩ и съюзници а рузия е загубила шест войни и тази ще е седма

    09:35 13.08.2026

  • 44 Цвете

    6 9 Отговор
    ПУТИН Е МОЯТ ПРЕЗИДЕНТ!

    09:35 13.08.2026

  • 45 хикочко..

    6 7 Отговор
    А бе,къде са джапанките,нали все казват че курилите са техни,що не хванат вова и в хага..а ма там масква вади деликатесния камчатски кралски краб и островчетата,сакетаджийте ще си ги гледат през крив макарон..хи хи

    09:36 13.08.2026

  • 46 Мурзик

    10 5 Отговор

    До коментар #9 от "адмирал Стив Джерми":

    Това е изцяло руска пропаганда. Ако Западът (без САЩ) се е готвил за война къде са им оръжията? Всичко, което имат е изцяло за самоотбрана. Ще ти припомня само, че в началото на войната Русия имаше около 20 000 танка. В цяла Европа не можеш да събереш 1000-2000 танка. Военната промишленост тепърва ще се пробужда... И то заради обичайния агресор.
    Хора, не вярвайте сляпо на пропаганди, мислете малко.

    09:36 13.08.2026

  • 47 няма край

    9 4 Отговор
    Няма край руския резил. Няма.

    09:37 13.08.2026

  • 48 Бит русораст

    6 3 Отговор

    До коментар #35 от "Цвете":

    От бункера в Сахалин.После ще пътува на МВГЗА.

    09:39 13.08.2026

  • 49 ССС

    12 4 Отговор
    Руснаците имат генетичен код на крепостници и алкохолици!

    Коментиран от #69

    09:39 13.08.2026

  • 50 Анонимен

    5 10 Отговор
    Путин е победителят, свиквайте!!!

    Коментиран от #56

    09:40 13.08.2026

  • 51 ВМЕСТО ДА ПЛЯМ ПАТЕ .....МИСЛЕТЕ..!

    4 10 Отговор
    ВСЕКИ ИСКА ДА ИМА ТАКЪВ КОД , НО САМО НА РУСНАЦИТЕ СЕ ПОЛУЧАВА,......ЗАЩО ЛИ......???

    Коментиран от #55

    09:41 13.08.2026

  • 52 ССС

    5 3 Отговор

    До коментар #7 от "Тик-Ток":

    А русначетата милите не са избили никого или всичко с Урал и от Урал на изток не са колонии ли? И там сигурно не са избили маса народ, щото там от край време, от както свят светува живеят етнически руснаци и в Кавказ също е така.

    Въобще за разлика от гадните западни колониалисти русия няма нито една бивша колония, всички са настоящи.

    Коментиран от #67

    09:43 13.08.2026

  • 53 ами

    3 2 Отговор
    ха ха ха - и понеже украинците са руснаци няма да има победа

    09:47 13.08.2026

  • 54 Мдаааа

    6 2 Отговор
    Нацизъм в действие! Като слушам Путин, все едно чета Хитлер. По велико от ватенката и ушанката няма. Що за идиотизъм. 150 милиона искат да владеят света чрез война. Ненормална работа!

    Коментиран от #64

    09:47 13.08.2026

  • 55 Някой

    2 2 Отговор

    До коментар #51 от "ВМЕСТО ДА ПЛЯМ ПАТЕ .....МИСЛЕТЕ..!":

    В грешка човешка си.
    Путинчетата не са всеки. Само те искат да са убийци-мародери и ходят по нацистките сборища в Берлин.
    Войните тръгват от завист и лакомия. Коцетата в БГ са завистливи и лакоми.

    09:48 13.08.2026

  • 56 Извинете,

    2 2 Отговор

    До коментар #50 от "Анонимен":

    може ли издание (което не е Гаварит Мацква), брой, дата и страница на фейка Ви?

    09:50 13.08.2026

  • 57 Бог да пази Русия!

    6 0 Отговор
    Комунизмът е обречен и никакъв генетичен код няма да го спаси.

    09:53 13.08.2026

  • 58 Генетик

    6 1 Отговор
    Руснаците имат генетичен код на роби да служат на Цар Батюшка безпрекословно и да вървят като стадо смъртници срещу джепането.

    Така са воювали срещу Наполеон.
    Така са воювали при Плевен.
    Така са воювали при Първата Световна.
    Така са воювали при Втората Световна.
    Така се хвърляха при Бахмут.
    Така се хвърлят на Константиновка и сега.

    09:53 13.08.2026

  • 59 Ха ха ха ха

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тик-Ток":

    Моряците били от ФСБ.

    09:54 13.08.2026

  • 60 Ха-ха

    5 1 Отговор
    Путин се преоблякъл като войник. Не е служил в армията. Уредил се да учи за шпионин (разузнавач), работил като помощен персонал в ГДР и въртял търговия с дефицитни стоки в Съюза, после се влял в групировките и се издигнал. Сега се мисли за победител. Генетичния му код е на дребен гризач.

    09:58 13.08.2026

  • 61 Реалист

    4 1 Отговор
    Москва е единствената държава, която все още има колонии и подтиска стотици народи в робство. Вината е на Запада, че не даде на тези народи да се освободят при разпада на СССР.

    09:59 13.08.2026

  • 62 Инна

    0 2 Отговор
    Япония изрази силен протест към Русия заради посещението на Владимир Путин на остров Итуруп. Това беше посочено в изявление на ръководителя на японското външно министерство.

    Токио нарича южната част на Курилските острови „Северни територии“ и ги смята за свои. Путин посети Курилските острови за първи път. Той подчерта, че Москва не заплашва Япония и няма претенции към нея.

    П.С.

    Е, да, посещението на собствена територия е откровен акт на агресия, достоен за силен протест. Очевидно Токио сериозно вярва, че географията е въпрос на вяра: ако упорито повтаряш „това е наше“, самите острови ще се телепортират в японски води.
    Историческият и правен аргумент от японското външно министерство звучи като повтаряща се плоча: „Нашите предци!“ – и няма значение, че международните документи след Втората световна война рисуват съвсем различна картина. А декларацията от 50-те години на миналия век, която по-късно отхвърлиха, очевидно е дипломатическа версия на „Промених си мнението“: първо подписаха, после казаха: „Шегувам се“.
    Путин ни напомня за документи и готовност за диалог – сякаш се опитва да проведе разговор с някой, който отказва да погледне карта и спори само със собствените си спомени. Резултатът е класически дипломатически дует: едната страна стои здраво на земята (буквално), другата – на предпоставки, които отдавна са загубили връзка с реалността.

    Коментиран от #65

    10:00 13.08.2026

  • 63 Браво!

    6 0 Отговор
    Джуджи съвсем е откачил, скоро отива в пенсия, или другаде...

    10:00 13.08.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Победата на Сталин над Япония

    2 0 Отговор

    До коментар #62 от "Инна":

    се изрази в заграбване на територия. Също като победата му над Германия, победите на Путин над Грузия и Украйна. С последната още се мъчи.

    Коментиран от #70

    10:04 13.08.2026

  • 66 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 2 Отговор
    Жълтури, просчётох ви глупостите. Нема да споря с вас, хаххаха.Ще ви цитирам великия американски писател Марк Твен.:"
    Никода не спорете с иd.... ти. Те първо ще ви свалят на нивото си, а после ще ви убит с опита си. "Велик писател!!!

    10:05 13.08.2026

  • 67 Завладяването на Сибир е същото

    0 1 Отговор

    До коментар #52 от "ССС":

    като завладяването на Северна Америка от индианците. Просто в Русия премълчават геройствата си. За Аляска обаче знаем, че е имало истински геноцид над алеутите, преди да продадат територията на САЩ.

    10:08 13.08.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 За руснаците

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "ССС":

    Руснаците са пълни с монголска и казахска,корейска кръв в тях.На доста жт тах и им личи.Хибриди между европейци и жълта раса.Жестоки и хитри като азиатци са руснаците,но хитростта прилича на интелигентност,но не е.

    10:10 13.08.2026

  • 70 Прогноза

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Победата на Сталин над Япония":

    Този път САЩ няма да успеят да спасят Русия,тоест Московия.

    10:12 13.08.2026

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