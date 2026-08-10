Йън Андерсън от Jethro Tull празнува рожден ден: Неизвестни факти за живота на рок легендата

Днес, 10 август 2026 г., светът на прогресивния рок празнува рожден ден на един от най-ексцентричните, гениални и разпознаваеми музиканти в историята – Йън Андерсън (Ian Anderson).

Легендарният фронтмен, певец и мултиинструменталист на Jethro Tull става на 79 години. Музикалната му кариера, продължаваща вече над шест десетилетия, е изпълнена с огромни успехи, вечни хитове като "Aqualung" и "Locomotive Breath", но и с множество малко известни детайли, които остават скрити зад сценичния му образ.

Зад гърба си Андерсън има внушително творчество – 24 студийни албума с групата и няколко самостоятелни проекта, като през април миналата година съставът изненада феновете с най-новия си албум Curious Ruminant. В чест на празника му ви представяме селекция от най-любопитните и непопулярни факти за живота на рок иконата.

Избира флейтата, защото се уплашил от Ерик Клептън

Преди да се превърне в най-известния флейтист в рок музиката, Йън Андерсън започва пътя си като китарист в ученическата група The Blades. В края на 60-те години обаче той решава да смени инструмента. Причината? Музикантът бързо осъзнава, че никога няма да достигне техническото съвършенство на съвременници като Ерик Клептън (Eric Clapton). Андерсън решава да потърси нещо различно, което да го отличи, купува си флейта и започва да свири на нея едва няколко месеца преди записите на дебютния албум на Jethro Tull през 1968 г..

Срамува се от името на групата и до днес

Групата получава името Jethro Tull напълно случайно. В началото на кариерата си в Лондон музикантите постоянно сменят имената си, за да получават повторни участия в клубовете. Техният букър предлага името „Джетро Тъл“. Едва по-късно Андерсън разбира, че това е реална историческа личност – английски агроном от 18-и век, изобретил механичната сеялка. В интервюта пред The Guardian и AXS TV, Андерсън споделя, че и до днес изпитва чувство за вина и лек срам от този факт, описвайки го с хумор като „кражба на самоличност“.

Легендарната поза на един крак е резултат от грешка

Иконичната сценична поза на Андерсън – свирене на флейта, балансирайки на един крак – е негова запазена марка. Тя обаче не е предварително измислена стратегия. Музикантът признава, че в ранните години, под влияние на сценичната треска и адреналина, просто е започнал да вдига единия си крак, докато свири на устна хармоника, за да поддържа равновесие. Журналистите бързо забелязват това и го описват като негов стил, след което Андерсън решава да го превърне в постоянен елемент от шоуто си, спечелвайки си прозвището „лудото фламинго“.

Успешен бизнесмен извън музиката: Отглеждане на сьомга

Освен като творчески гений, Йън Андерсън е известен в индустрията и като изключително прагматичен бизнесмен. През 70-те и 80-те години той инвестира сериозно в селското стопанство и купува няколко големи ферми за сьомга в Обединеното кралство и Чили. Неговата компания Strathaird, базирана на шотландския остров Скай, се превръща в изключително успешен бизнес с милионни обороти, преди части от нея да бъдат продадени в края на 90-те години.

Твърд противник на наркотиците

В ерата на "секс, наркотици и рокендрол" през 70-те години на миналия век, Андерсън остава пълно изключение. Той винаги е избягвал тежките пороци и забранените субстанции. В скорошни разговори, цитирани от платформи като Louder Sound и британския iNews, той отбелязва, че това негово въздържание понякога го е изолирало от колегите му, но му е помогнало да запази здравето и кариерата си, докато много от неговите съвременници са изгубили битката с пороците.

Борбата с нелечимо белодробно заболяване

През 2020 г. по време на гостуване в предаването The Big Interview с Дан Радър (Dan Rather), Йън Андерсън разкри, че страда от ХОББ (Хронична обструктивна белодробна болест) – нелечимо заболяване на белите дробове. Музикантът вярва, че основната причина за състоянието му е десетилетното вдишване на изкуствен дим от пушек машините на сцената по време на концерти. Въпреки това, благодарение на дихателни упражнения, медикаменти и избягване на замърсен въздух, той продължава да пее и да свири безпроблемно.