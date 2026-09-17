Фестивалът Франкофоли в София посреща гостите си с вход свободен

На 18 септември (петък) специалното издание на Francofolies de Bulgarie ще бъде с вход свободен. По случай Деня на София организаторите взеха решение да зарадват всички почитатели на музиката и да отворят фестивала за всички софиянци и гости на града, които искат да бъдат част от специалната музикална вечер.

Има музикални моменти, които са още по-хубави, когато могат да бъдат споделени с всички. Затова сега можете да преживеете на живо емоцията на Francofolies без билет и без входна такса.

Сцената в Южен парк II, до музея „Земята и хората“, ще посрещне четири различни лица на съвременната европейска музика - DJ FEDER, ENELI, Rila и Valentina VoX.

Снимка: Francofolies de Bulgarie

Френският DJ и продуцент FEDER, познат с международните хитове „Goodbye“, „Lordly“ и „Breathe“, ще бъде големият акцент на вечерта. Публиката ще има възможност да чуе още румънската звезда ENELI, френско-българската артистка Rila и Valentina VoX.

Всички закупили до момента билети за фестивала ще получат пълно възстановяване на заплатената стойност на билетите. Подробна информация относно процедурата и сроковете за възстановяване на сумите можете да откриете на официалните страници на Eventim и Kupibileti.

Програма на Francofolies 2026:

18:20 - Valentina VoX

19:15 - Rila

20:00 - ENELI

21:10 - DJ FEDER

Фестивалната програма ще продължи до 22:30 ч.

Франкофоли София е мястото, където френската музикална култура среща съвременния европейски звук. Тази година фестивалът пренася тази идея на сцената в Южен парк II, за да предложи на софийската публика една вечер с международни артисти, хитове и много танци.

Събитието се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на културата.