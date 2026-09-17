Фестивалът Франкофоли в София посреща гостите си с вход свободен

На 18 септември (петък) специалното издание на Francofolies de Bulgarie ще бъде с вход свободен. По случай Деня на София организаторите взеха решение да зарадват всички почитатели на музиката и да отворят фестивала за всички софиянци и гости на града, които искат да бъдат част от специалната музикална вечер.
Има музикални моменти, които са още по-хубави, когато могат да бъдат споделени с всички. Затова сега можете да преживеете на живо емоцията на Francofolies без билет и без входна такса.
Сцената в Южен парк II, до музея „Земята и хората“, ще посрещне четири различни лица на съвременната европейска музика - DJ FEDER, ENELI, Rila и Valentina VoX.
Френският DJ и продуцент FEDER, познат с международните хитове „Goodbye“, „Lordly“ и „Breathe“, ще бъде големият акцент на вечерта. Публиката ще има възможност да чуе още румънската звезда ENELI, френско-българската артистка Rila и Valentina VoX.
Всички закупили до момента билети за фестивала ще получат пълно възстановяване на заплатената стойност на билетите. Подробна информация относно процедурата и сроковете за възстановяване на сумите можете да откриете на официалните страници на Eventim и Kupibileti.
Програма на Francofolies 2026:
18:20 - Valentina VoX
19:15 - Rila
20:00 - ENELI
21:10 - DJ FEDER
Фестивалната програма ще продължи до 22:30 ч.
Франкофоли София е мястото, където френската музикална култура среща съвременния европейски звук. Тази година фестивалът пренася тази идея на сцената в Южен парк II, за да предложи на софийската публика една вечер с международни артисти, хитове и много танци.
Събитието се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на културата.
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Какво Франкофоли е без - цугтромбон, безплатен?!
15:34 17.09.2026