Тази година LUNAR заложи само на едно място - Ларгото (ВИДЕО)

София е домакин на специалното септемврийско издание на фестивала LUNAR – „Светлините на София“, което тази година е посветено на Деня на столицата и поставя акцент върху международния конкурс „Градски пулс“. Между 17 и 20 септември Ларгото се превръна в мащабна сцена за имерсивен видеомапинг. Седем финалисти от различни държави представят свои произведения върху четири от най-разпознаваемите институционални фасади в центъра на града - Народното събрание, Министерския съвет, Президентството и Министерството на образованието

Конкурсът е определен от организаторите като най-големия международен такъв за имерсивен видеомапинг в света. За участие са кандидатствали 45 артисти и студиа от 22 държави, от Бразилия до Япония, а до финала достигат едва седем проекта.

Темата „Градски пулс“ поставя града в центъра на творческата концепция – не просто като архитектурна среда, а като жив организъм, в който се преплитат хора, транспорт, светлина, звук, информация и ежедневни ритми. От участниците се очакваше да интерпретират това движение и да предложат собствен художествен поглед към начина, по който градът се преживява.

Сред финалистите е полският артист Ари Дикиер с произведението „SOUL“. Неговата идея е, че сградата сама по себе си е само празна обвивка, ако в нея няма хора. В творбата градът получава своята енергия от човешката активност, емоциите и отношенията между хората. Визуалният език е силно контрастен – черно, бяло и червено – а един от ключовите мотиви е технологичният град с машини и роботи.

Италианският артист Лука Аняни представя „Evolving Pulse“ – произведение, което проследява развитието на човечеството и архитектурата от първите знаци в пещерите, през класическите форми и индустриалната епоха, до дигиталния град на бъдещето. Финалната сцена представя архитектура, светлина и данни като единен жив организъм, който сякаш диша и пулсира.

Украинското Kurbas Production участва с „Urban Jungle“. Студиото работи с видеомапинг, VR, AR, мултимедийни изложби и сценография. Концепцията му за София е вдъхновена от градските комуникационни мрежи, транспортните схеми и ритъма на движението, които постепенно се превръщат във визуални структури, напомнящи растителност и геометрични форми.

Индонезийското студио Mödar представя „Alpha + Omega: The Semen Rama Cycle“ – произведение, което съчетава Деня на София с елементи от яванската култура. В него присъстват мотиви от Batik Semen Rama и традицията на театъра на сенките Wayang Kulit. Проектът изгражда цикличен разказ за Вяра, Надежда и Любов, като свързва началото и края в общ философски образ.

Друг индонезийски участник – The Fox, The Folks – се завръща в София с „Kaleidopolis“. Студиото вече има история с LUNAR, след като печели международния конкурс през 2023 г. Новата творба е вдъхновена от енергията на града и неговите жители, а характерният за екипа стил включва 2D визуален разказ, ръчно рисувана анимация и ярки цветове.

Чешкото студио Metanoia Creatives е сред финалистите с „Incidence“. Проектът изследва постоянната промяна в градската среда чрез ритъм, цвят и движение. Идеята не е зрителят да запомни една конкретна сцена, а общото усещане, че е обгърнат от визуалния и звуковия ритъм на града.

Китайското студио SKGPLUS, основано от дигиталния артист Гонг Зен, участва с „PINK PUNK“. Работата е вдъхновена от легендарната стрийт артистка Lady Pink и интерпретира „градския пулс“ като вътрешен духовен ритъм. Историческите фасади на София са преобразени чрез розови тонове, пънк символика, анимационни персонажи и скрити визуални детайли. Технически проектът е особено сложен заради необходимостта от синхронизация между три сгради и обща резолюция, достигаща близо 17K.

Състезателната част включва две големи награди – Награда на журито от 10 000 EUR и Награда на публиката от 10 000 EUR. Всеки финалист получава по 3000 EUR. Публиката може да гласува чрез мобилното приложение на LUNAR във вечерите между 17 и 19 септември, а победителите ще бъдат обявени на 20 септември.

Проектите се оценяват както по художествената им концепция и въздействие, така и по това доколко са адаптирани към огромните фасади на Ларгото. В международното жури участват представители на фестивалната, културната, артистичната и технологичната сцена, сред които Биргит Лил-Шнабл от Klanglicht, заместник-кметът на София по култура Ирина Дакова, креативният директор Мариано Леота, основателят на MP-STUDIO и LUNAR Марин Петков, Петер Цветния от Christie Digital Systems и изкуствоведът Радослав Механджийски.

LUNAR се провежда за пета година. От създаването си фестивалът е представил повече от 170 светлинни произведения на над 70 артисти и артистични колективи от цял свят. Темите в програмата традиционно засягат устойчивото развитие, образованието, технологичния прогрес, културното многообразие и отношението към градската среда.

Специалното издание „Светлините на София“ продължава до 20 септември, като входът е свободен. Основната сцена е площад „Независимост“ и пространството на Ларгото, където в рамките на няколко минути архитектурата на центъра се превръща в част от самото произведение.