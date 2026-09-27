Ангел Георгиев, “Възраждане”: В Смолян играят руска рулетка с човешкия живот - цяло болнично отделение е пред колапс

Отделението по анестезиология и интензивно лечение в МБАЛ „Братан Шукеров“ - Смолян е изправено пред реална опасност да остане без медицински сестри още на 5 октомври. За критичното състояние алармира народният представител от „Възраждане“ Ангел Георгиев.

При необходим щат от 17 медицински сестри в отделението в момента работят едва девет. Пет от тях са пенсионерки. Всичките девет са подали едномесечни предизвестия за напускане.

„На 4 октомври тези девет медицински сестри все още могат да бъдат на работа. На 5 октомври вече може да няма нито една. А без Отделението по анестезиология и интензивно лечение нормалното функциониране на болницата е поставено под въпрос“, заяви Георгиев.

Причините са тежък кадрови недостиг, огромно натоварване и възнаграждения под 1000 евро за работа, от която пряко зависят човешки животи. По данните, с които разполага народният представител, за сходни позиции в Смолян се предлагат около 1300 евро - разлика от приблизително 300–350 евро.

Медицинските сестри в отделението полагат между 60 и 100 часа извънреден труд месечно.

„Тези хора буквално живеят в болницата. Работят в едно от най-тежките и отговорни отделения, а възнаграждението им не отговаря нито на квалификацията, нито на отговорността, която носят“, категоричен е Георгиев.

Според него командироването на персонал от други отделения не е реално решение. Работата в интензивното отделение е специфична, а подготовката на специалист, който да може да изпълнява пълноценно задълженията си там, отнема поне шест месеца.

„С човешкия живот не бива да играем на руска рулетка. В момента жителите на Смолян и областта са поставени именно пред подобен риск. Никой не може да гарантира как ще се справят хора, които никога не са работили в това отделение, ако опитните сестри напуснат.“

Ангел Георгиев е сезирал Министерството на здравеопазването и е внесъл въпрос за парламентарен контрол. Той настоява за незабавна намеса както от страна на държавата, така и от ръководството на лечебното заведение.

„Проблемът вече не може да бъде замитан под килима. Когато управляваш, не можеш единствено да се оправдаваш с предишните управления. Трябва да предприемаш бързи, адекватни и решителни действия. В Смолян срокът вече се измерва в дни.“

Според Георгиев една от възможните спешни мерки е част от средствата за осемте незаети щатни бройки да бъдат насочени към възнагражденията на деветте сестри, които все още работят в отделението.

Той подчерта, че кризата в Смолян не е изолиран случай, а симптом на системен проблем в българското здравеопазване. От „Възраждане“ са внесли законопроект, с който предлага възнагражденията на младите лекари и медицинските сестри да бъдат 140% от средната брутна работна заплата.

„Не е нормално хората, на които поверяваме живота си, да получават по-ниско възнаграждение от дейности с многократно по-малка отговорност. Всеки един от нас може утре да попадне в интензивно отделение. Тогава вече няма да говорим за щатни бройки и бюджети, а за човешки живот.“

Георгиев определи натрупаните кадрови проблеми в здравеопазването като „бомба със закъснител“.

„Тази бомба може да избухне на различни места в страната. В Смолян обаче вече знаем и датата, на която ситуацията може да стане критична - 5 октомври. Държавата няма право да чака дотогава.“

Народният представител настоя Министерството на здравеопазването и ръководството на МБАЛ „Братан Шукеров“ да предприемат незабавни действия, за да бъде запазен екипът и да не се допусне прекъсване на работата на ключово за болницата отделение.