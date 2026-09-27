Новини
България »
Смолян »
Ангел Георгиев, “Възраждане”: В Смолян играят руска рулетка с човешкия живот - цяло болнично отделение е пред колапс

Ангел Георгиев, “Възраждане”: В Смолян играят руска рулетка с човешкия живот - цяло болнично отделение е пред колапс

27 Септември, 2026 20:41 478 3

  • ангел георгиев-
  • възраждане-
  • смолян-
  • болница

Девет от девет медицински сестри в интензивното отделение са подали предизвестия. След 5 октомври МБАЛ „Братан Шукеров“ може да се изправи пред критична ситуация

Ангел Георгиев, “Възраждане”: В Смолян играят руска рулетка с човешкия живот - цяло болнично отделение е пред колапс - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Отделението по анестезиология и интензивно лечение в МБАЛ „Братан Шукеров“ - Смолян е изправено пред реална опасност да остане без медицински сестри още на 5 октомври. За критичното състояние алармира народният представител от „Възраждане“ Ангел Георгиев.

При необходим щат от 17 медицински сестри в отделението в момента работят едва девет. Пет от тях са пенсионерки. Всичките девет са подали едномесечни предизвестия за напускане.

„На 4 октомври тези девет медицински сестри все още могат да бъдат на работа. На 5 октомври вече може да няма нито една. А без Отделението по анестезиология и интензивно лечение нормалното функциониране на болницата е поставено под въпрос“, заяви Георгиев.

Причините са тежък кадрови недостиг, огромно натоварване и възнаграждения под 1000 евро за работа, от която пряко зависят човешки животи. По данните, с които разполага народният представител, за сходни позиции в Смолян се предлагат около 1300 евро - разлика от приблизително 300–350 евро.

Медицинските сестри в отделението полагат между 60 и 100 часа извънреден труд месечно.

„Тези хора буквално живеят в болницата. Работят в едно от най-тежките и отговорни отделения, а възнаграждението им не отговаря нито на квалификацията, нито на отговорността, която носят“, категоричен е Георгиев.

Според него командироването на персонал от други отделения не е реално решение. Работата в интензивното отделение е специфична, а подготовката на специалист, който да може да изпълнява пълноценно задълженията си там, отнема поне шест месеца.

„С човешкия живот не бива да играем на руска рулетка. В момента жителите на Смолян и областта са поставени именно пред подобен риск. Никой не може да гарантира как ще се справят хора, които никога не са работили в това отделение, ако опитните сестри напуснат.“

Ангел Георгиев е сезирал Министерството на здравеопазването и е внесъл въпрос за парламентарен контрол. Той настоява за незабавна намеса както от страна на държавата, така и от ръководството на лечебното заведение.

„Проблемът вече не може да бъде замитан под килима. Когато управляваш, не можеш единствено да се оправдаваш с предишните управления. Трябва да предприемаш бързи, адекватни и решителни действия. В Смолян срокът вече се измерва в дни.“

Според Георгиев една от възможните спешни мерки е част от средствата за осемте незаети щатни бройки да бъдат насочени към възнагражденията на деветте сестри, които все още работят в отделението.

Той подчерта, че кризата в Смолян не е изолиран случай, а симптом на системен проблем в българското здравеопазване. От „Възраждане“ са внесли законопроект, с който предлага възнагражденията на младите лекари и медицинските сестри да бъдат 140% от средната брутна работна заплата.

„Не е нормално хората, на които поверяваме живота си, да получават по-ниско възнаграждение от дейности с многократно по-малка отговорност. Всеки един от нас може утре да попадне в интензивно отделение. Тогава вече няма да говорим за щатни бройки и бюджети, а за човешки живот.“

Георгиев определи натрупаните кадрови проблеми в здравеопазването като „бомба със закъснител“.

„Тази бомба може да избухне на различни места в страната. В Смолян обаче вече знаем и датата, на която ситуацията може да стане критична - 5 октомври. Държавата няма право да чака дотогава.“

Народният представител настоя Министерството на здравеопазването и ръководството на МБАЛ „Братан Шукеров“ да предприемат незабавни действия, за да бъде запазен екипът и да не се допусне прекъсване на работата на ключово за болницата отделение.


Смолян / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 така е

    6 1 Отговор
    Не е само в Смолян! Здравеопазването в България е геноцид за бедните! Нямаш ли пари да платиш, умираш! Това е истината!

    20:45 27.09.2026

  • 2 Гладното

    1 3 Отговор
    Пияната и коц:е..пен ДЕЛА донесоха ли от вкисналия борш??

    20:52 27.09.2026

  • 3 Възрожденец

    0 0 Отговор
    Горд съм, че гласувах за Възраждане. Досега не са предали гласа ми. Дано така продължи и вбъдеще. Успех на единствената българска партия!

    21:20 27.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове