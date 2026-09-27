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Баскетболният Локомотив Пловдив спечели Черноморските игри с успех над Берое

Баскетболният Локомотив Пловдив спечели Черноморските игри с успех над Берое

27 Септември, 2026 20:52 389 0

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По-рано днес Черно море победи Ямбол и се класира на трето място в баскетболния турнир

Баскетболният Локомотив Пловдив спечели Черноморските игри с успех над Берое - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Локомотив Пловдив спечели баскетболния турнир, който се провежда в рамките на Черноморските игри във Варна. Във финалния мач, игран в зала „Христо Борисов“, вицешампионите победиха Берое с 90:84, предаде БНТ.

Срещата започна равностойно с три изравнявания на резултата, последното при 9:9. След него домакините поведоха, но Берое веднага обърна резултата в своя полза. Последва нов обрат от Локомотив Пловдив и тимът започна да трупа преднина, която достигна 9 точки малко преди края на първия период. Вицешампионите взеха първата част с 26:18. През втората четвърт Берое заигра доста по-добре и започна да стопява пасива си. След почти три минути и половина игра старозагорският тим обърна резултата в своя полза при 34:33. Последваха три изравнявания, последното при 47:47 след тройка на Джордан Далас от Локомотив, като при този резултат дойде и почивката в срещата.

През третата част стрелбата и на двата отбора не беше на ниво. След едно равенство в началото при 49:49, Берое успя да поведе, като 3 минути и 50 секунди преди края на периода старозагорският тим поведе с 5 точки при 56:51. Вицешампионите реагираха веднага и изравниха при 56:56. След като двата отбора си размениха по едно повеждане в резултата, играчите на Локомотив успяха да поведат с 8 точки при 68:60 секунди преди края на частта след тройки на Кръстан Кръстанов и Джомару Браун, но с тройка почти със сирената на Милен Захариев резултатът преди последната част бе 68:63 за Локомотив Пловдив. Вицешампионите от Пловдив започнаха много добре последната четвърт и за малко повече от 2 минути поведоха с 11 точки при 78:67. Берое успя да намали пасива си до 5 точки при 80:85 35 секунди преди края на мача, но времето и силите не им стигнаха за обрат и Локомотив спечели турнира.

За победителите Девърл Рамзи и Джомару Браун завършиха с по 16 точки, а Айзея Томпсън е с дабъл-дабъл - 13 точки и 15 борби. За Берое Джордан Роулс реализира 19 точки, а Даниел Сейлър добави 15 точки и взе 10 борби.

По-рано днес Черно море победи Ямбол и се класира на третото място в турнира.


Варна / България
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