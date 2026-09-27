Стрелба по тераса на бар във Франция рани трима души

Трима души са пострадали при стрелба по терасата на бар-ресторант във Венисийо, край Лион, съобщи BFM. Нападението е извършено около 1:35–1:40 часа в нощта срещу 27 септември в заведението „Фур Файв“, разположено близо до границата със Сен-Фон.

18-годишна жена е настанена в болница с опасност за живота. Двама други пострадали са получили леки наранявания, като двама от ранените са били транспортирани до болница „Едуар Ерიო“ в Лион. „Нямаме последна информация за състоянието ѝ“, е заявил прокурорът пред Франс прес.

Според предварителните данни нападателят е открил огън с автоматично или дълго огнестрелно оръжие по хората на терасата. Свидетели твърдят, че той е пристигнал с електрическа тротинетка и е избягал със същото превозно средство. Към момента няма съобщение за задържан заподозрян.

На мястото са открити около 20 гилзи, както и следи от куршуми по фасадата на заведението. Разследването е възложено на Отдела за организирана и специализирана престъпност на департамента Рона.

Прокуратурата е образувала досъдебно производство за опит за умишлено убийство от организирана група. Засега не е установена връзка между стрелбата и трафика на наркотици.

Заведението е било обстрелвано и през февруари

Бар-ресторантът „Фур Файв“ вече е бил мишена на стрелба през февруари. Тогава един човек е пострадал леко от счупени стъкла. Не е обявено дали двата случая са свързани.

Разследващите продължават да изясняват мотивите за нападението и да издирват стрелеца.

Източници: Би Еф Ем, Льо Прогре