Николай Попов: Ще чуете ужасни факти за случилото се със Сияна

Николай Попов, чиято дъщеря Сияна загина при тежка катастрофа преди 18 месеца, съобщи за нови стряскащи обстоятелства около разследването на трагедията. Според публикация в личния му профил официалните експертизи по делото доказват, че на момичето не е била оказана адекватна спешна помощ след инцидента.
Опит за подмяна на истината
Почерненият баща заявява, че случаят с дъщеря му е огледало на цялата действителност в страната – от състоянието на пътищата и поведението на шофьорите, през здравната система, до разследващите органи и правосъдието.
„Освен че беше брутално премазана и оставена от извършителя на това безобразие да умира, освен че беше направен опит истината за катастрофата да бъде подменена, сега излязоха нови факти, че дори не ѝ е оказана адекватна спешна медицинска помощ“, пише Попов.
Той изрично подчертава, че това не са негови лични хипотези, а официални заключения, приложени към съдебното дело.
Битката за справедливост
В емоционалното си обръщение Николай Попов категорично отказва да запази мълчание, определяйки го като обществено опасно. Той анонсира свое участие в сутрешния блок на телевизия NOVA в понеделник, където ще представи публично фактите около смъртта на Сияна с надеждата подобни безобразия да не застигат други семейства.
Мъжът критикува остро опитите на определени политически фигури и активисти да омаловажат усилията му в търсене на истината.
„Да се гавриш с битката на един баща, загубил единственото си дете, е повече от долно. Въпреки всичко няма да се откажа!“, завършва Николай Попов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нексус
Докога ще се дава само неговата гледна точка?
Нека се направи експертиза дядката с колко км в час е карал и дали е реагирал въобще в ситуацията?
Да има експертизи за двете страни в процеса - така е справедливо!
20:58 27.09.2026
2 Гласоподавател
Коментиран от #9
21:02 27.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Овчар
21:04 27.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Стига вече
Коментиран от #15
21:09 27.09.2026
8 Никой не го интересува
21:10 27.09.2026
9 Нексус
До коментар #2 от "Гласоподавател":Себе си ли имаш предвид с този неграмотно написан пост?
21:10 27.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 телиш
До този момент този с изписаните вежди си е мъча за всичко и е би винаги верен на партията.
21:17 27.09.2026
12 Кретен
Скрий се, че омръзна на цяла България и половин Австрия!
Докога ще прикриват стареца!? Докато бащата не му опука всички пари заграбени от дружбата му с Борисов.
Този е абсолютен изнудвач! Даже е забранил на майката да прави коментари!
Маро, само ти му угаждаш на психопата!
21:19 27.09.2026
13 ДрайвингПлежър
21:24 27.09.2026
14 БайБоцимир
21:25 27.09.2026
15 Прав си
До коментар #7 от "Стига вече":Да му помогнем да разкара тая свинщина.
Има гобища. Пътищата не са гробници!
Слави разби плочата на петроханските извратеняци. Ред е на тоя бозайник!
Впрчем, това е работа на кметството и пътните служби, а не само да се чешат между краката.
21:26 27.09.2026