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Николай Попов: Ще чуете ужасни факти за случилото се със Сияна
  Тема: Войната на пътя

Николай Попов: Ще чуете ужасни факти за случилото се със Сияна

27 Септември, 2026 20:53 1 250 15

  • николай попов-
  • сияна-
  • катастрофа

Почерненият родител разказва за пропуски в разследването

Николай Попов: Ще чуете ужасни факти за случилото се със Сияна - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Николай Попов, чиято дъщеря Сияна загина при тежка катастрофа преди 18 месеца, съобщи за нови стряскащи обстоятелства около разследването на трагедията. Според публикация в личния му профил официалните експертизи по делото доказват, че на момичето не е била оказана адекватна спешна помощ след инцидента.

Опит за подмяна на истината

Почерненият баща заявява, че случаят с дъщеря му е огледало на цялата действителност в страната – от състоянието на пътищата и поведението на шофьорите, през здравната система, до разследващите органи и правосъдието.

„Освен че беше брутално премазана и оставена от извършителя на това безобразие да умира, освен че беше направен опит истината за катастрофата да бъде подменена, сега излязоха нови факти, че дори не ѝ е оказана адекватна спешна медицинска помощ“, пише Попов.

Той изрично подчертава, че това не са негови лични хипотези, а официални заключения, приложени към съдебното дело.

Битката за справедливост

В емоционалното си обръщение Николай Попов категорично отказва да запази мълчание, определяйки го като обществено опасно. Той анонсира свое участие в сутрешния блок на телевизия NOVA в понеделник, където ще представи публично фактите около смъртта на Сияна с надеждата подобни безобразия да не застигат други семейства.

Мъжът критикува остро опитите на определени политически фигури и активисти да омаловажат усилията му в търсене на истината.

„Да се гавриш с битката на един баща, загубил единственото си дете, е повече от долно. Въпреки всичко няма да се откажа!“, завършва Николай Попов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нексус

    20 8 Отговор
    Този докога ще се мотае по медиите?
    Докога ще се дава само неговата гледна точка?
    Нека се направи експертиза дядката с колко км в час е карал и дали е реагирал въобще в ситуацията?
    Да има експертизи за двете страни в процеса - така е справедливо!

    20:58 27.09.2026

  • 2 Гласоподавател

    6 7 Отговор
    До нексус. Идиотите и речните камъни, свършване нямат.

    Коментиран от #9

    21:02 27.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Овчар

    2 1 Отговор
    Милен косвена жертва..! На там върви или напусни.

    21:04 27.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Стига вече

    6 3 Отговор
    Бегай почивай бе изрод нагъл побъркан .и махни циганията край пътя дето си направил ...

    Коментиран от #15

    21:09 27.09.2026

  • 8 Никой не го интересува

    9 2 Отговор
    Какво щял да каже този алчен психично болен човек

    21:10 27.09.2026

  • 9 Нексус

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Гласоподавател":

    Себе си ли имаш предвид с този неграмотно написан пост?

    21:10 27.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 телиш

    5 0 Отговор
    Да се катериш и да си правиш реклама върху гроба на едно дете е още" по долно"!
    До този момент този с изписаните вежди си е мъча за всичко и е би винаги верен на партията.

    21:17 27.09.2026

  • 12 Кретен

    4 0 Отговор
    Как е била прегазега, като е била в колата?
    Скрий се, че омръзна на цяла България и половин Австрия!
    Докога ще прикриват стареца!? Докато бащата не му опука всички пари заграбени от дружбата му с Борисов.
    Този е абсолютен изнудвач! Даже е забранил на майката да прави коментари!
    Маро, само ти му угаждаш на психопата!

    21:19 27.09.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    абе припомнете ми, ама преди същия този ревеше, че детето умряло в ръцете на баба си... ква точно медицинска помощ?! ПОчва да се оплита като пате в калчища - целта е да почне да води дела и да изкара още парички май?

    21:24 27.09.2026

  • 14 БайБоцимир

    0 0 Отговор
    Николай, аз не бих понесъл такава мъка. Не мисля, че може да има по-тежък момент в живота на който и да е човек. Но ние си избирахме и ни харесваше, повече от 20 години едни крадливи мутри да определят съдбата ни, да окупират държавата и да се разпореждат с нея като с ъяхна собственост. Мнозина се изкушиха да бъдат около хранилката, да си затварят очите и да мислят, че проблемите им са разрешими, защото познават правилните хора. И не искаха ред, не искаха закони и правила, защото мислеха, че са тарикати. Но съдбата не е благослонна понякога.

    21:25 27.09.2026

  • 15 Прав си

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Стига вече":

    Да му помогнем да разкара тая свинщина.
    Има гобища. Пътищата не са гробници!
    Слави разби плочата на петроханските извратеняци. Ред е на тоя бозайник!
    Впрчем, това е работа на кметството и пътните служби, а не само да се чешат между краката.

    21:26 27.09.2026

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