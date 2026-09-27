Николай Попов: Ще чуете ужасни факти за случилото се със Сияна

Николай Попов, чиято дъщеря Сияна загина при тежка катастрофа преди 18 месеца, съобщи за нови стряскащи обстоятелства около разследването на трагедията. Според публикация в личния му профил официалните експертизи по делото доказват, че на момичето не е била оказана адекватна спешна помощ след инцидента.

Опит за подмяна на истината

Почерненият баща заявява, че случаят с дъщеря му е огледало на цялата действителност в страната – от състоянието на пътищата и поведението на шофьорите, през здравната система, до разследващите органи и правосъдието.

„Освен че беше брутално премазана и оставена от извършителя на това безобразие да умира, освен че беше направен опит истината за катастрофата да бъде подменена, сега излязоха нови факти, че дори не ѝ е оказана адекватна спешна медицинска помощ“, пише Попов.

Той изрично подчертава, че това не са негови лични хипотези, а официални заключения, приложени към съдебното дело.

Битката за справедливост

В емоционалното си обръщение Николай Попов категорично отказва да запази мълчание, определяйки го като обществено опасно. Той анонсира свое участие в сутрешния блок на телевизия NOVA в понеделник, където ще представи публично фактите около смъртта на Сияна с надеждата подобни безобразия да не застигат други семейства.

Мъжът критикува остро опитите на определени политически фигури и активисти да омаловажат усилията му в търсене на истината.

„Да се гавриш с битката на един баща, загубил единственото си дете, е повече от долно. Въпреки всичко няма да се откажа!“, завършва Николай Попов.